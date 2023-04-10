牛仔褲、外套多久洗一次？洗衣機4需知：用3年藏菌量多馬桶530倍

洗衣機︳不少女生愛襯衫打扮，亦會重複穿搭，打造不同造型。不過，由於出街時，部分衣物都易沾上細菌，若然回家後一直放置，或會滋生更多病毒，影響皮膚和健康。不少專家指出，不同衣物類型，可重複穿著同時不用清洗的日數各異，而洗衣服的時候，亦應注意以下4點，否則或會愈洗愈污糟？



洗衣機︳早前有報道引述皮膚科醫生Anthony Rossi的建議，表示部分人會將運動服烘乾，以為能夠殺菌，於是繼續穿著，但其實烘衣機的溫度，未能足以殺菌，反而助長病毒滋生！(《春嬌救志明》劇照)

每次在出門前，有時或想偷懶，穿回昨日的造型，省卻襯搭的時間。雖然衣服表面貌似沒問題，但其實部分衣物，是需要每日清洗的！特別是貼身的運動服及瑜伽褲。

早前有報道引述皮膚科醫生Anthony Rossi的建議，表示部分人會將運動服烘乾，以為能夠殺菌，於是繼續穿著，但其實烘衣機的溫度，未能足以殺菌，反而助長病毒滋生，加上皮膚上的微生物群，以及日常流汗，易致感染或皮膚問題，後果嚴重，因此每天穿完後，應用熱水和肥皂，或是用洗衣機清洗。除了瑜伽褲及運動服，以下其餘4款衣物，不知大家也有定期清洗嗎？

洗衣機︳襪子是造型的點綴，因此都較色彩繽紛，但若想重複穿著，專家們則不建議。(IG@hyunah_aa)

【洗衣機】衣物一：襪子不能重複穿著！

襪子是造型的點綴，因此都較色彩繽紛，但若想重複穿著，專家們則不建議。由於鞋內較不通風及焗促，穿著後會因腳板出汗及較高體溫，形成細菌溫床，因此需要每天更換，而鞋子和鞋墊要每個月清洗一次，這樣才能保持衛生。

【洗衣機】衣物二：睡衣不用清洗？

我們每晚都穿著睡衣，雖不會接觸到街外細菌，但仍要定期清洗。報道提到，如果習慣睡前洗澡，然後更換睡衣，或會在睡衣內穿內衣，可以連續穿一星期都不用洗，而甚少流汗的人，也可延長穿著的時間。不符合這些條件的話，則需每天更換及清洗。

【洗衣機】衣物三：牛仔褲每個月只需洗一次

牛仔褲清洗太多次，或會影響面料的色彩和質感，但由於服飾較為貼身，日常亦易接觸細菌，令人想知如何取得平衡。Rossi解釋，其實牛仔褲沒沾到污跡或汗水，其實不用經常清洗，他更揚言自己「都不會洗牛仔褲。」而英國西敏大學醫學微生物學講師Manal Mohammed，則建議每個月至少洗一次，並取決於個人生活方式及環境。

洗衣機︳外套較少接觸到肌膚，清洗次數可以減少，甚至不需每個月清洗。(IG@jennierubyjane)

【洗衣機】衣物四：外套何時洗一次？

至於最近常穿的大衣和外套，由於質料較厚重，因此大部分人的清洗次數都不頻密。外套較少接觸到肌膚，清洗次數可以減少，甚至不需每個月清洗。但如果經常用以穿搭，幾乎每日都穿，則建議每兩星期清洗一次。

除了定期清洗衣物，其實洗衫也有特別需知，若然用錯方法，或許愈洗愈髒，甚至誘發肌膚敏感問題。

洗衣機︳美國亞利桑那大學教授Charles Gerba發現，如果3年沒清潔洗衣機，或會蘊藏高達70多萬細菌，為馬桶的530倍！(《三十而已》劇照)

【洗衣機】洗衣地雷一：洗衣機不清潔3年藏菌量是廁所的530倍！

美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授Charles Gerba，曾對洗衣機細菌進行研究，發現100部洗衣機中，六成藏有大腸桿菌群、一成則有大腸桿菌，而且僅洗一堆內衣，水中已有約1億個大腸桿菌。由於大腸桿菌可以潛伏，並轉移至下批衣物，或會引起健康問題。研究更指出，如果3年沒清潔洗衣機，或會蘊藏高達70多萬細菌，為馬桶的530倍！因此，建議每個月至少使用洗衣機專用的清潔劑一次。

【洗衣機】洗衣地雷二：洗衫不分次序

若家中使用日式的上置式洗衣機，放入衣物時，原來還有次序之分。日本節目《ヒルナンデス！》曾提及如何提升洗衣機效率，當中洗衣專家指出，由於洗衣機的原理，是透過或底部的波輪轉動，因此建議將較大而重的衣物放或，再慢慢放上輕身衣物，如先夜短裙、褲子和上衣，再擺上襪子、內衣褲和毛公仔等，這樣便能增加洗衣機底部重心，提升波輪的轉動效率。此外，帶有污跡的衣物，亦需放在底部，以避免污跡轉移到其他較底的衣服上。

【洗衣機】洗衣地雷三：一次清洗過多衣服會減洗衣機壽命！

有時要清洗的衣服過多，或會偷懶一次過塞進洗衣機內清洗，但這樣或會令滾筒負荷較大，影響避震器的功用，甚至令其壽命縮短，發出噪音及出現移位問題。相信不少人家中都有毛孩，易令衣服黏上毛髮，若然就這樣放到洗衣機，毛髮或會攝入機身，影響機身潔淨度。

洗衣機︳由於滾筒內仍留有水氣，密封空間或會造成潮濕和發霉，令衣服愈洗愈髒，因此最好還是長期打開。(《逃避雖可恥但有用》劇照)

【洗衣機】洗衣地雷四：長期關洗衣機門

為免不時撞倒，相信不少人平日都會將洗衣機門關起，不過原來這或會更易滋生細菌，特別在洗完衣服後，由於滾筒內仍留有水氣，密封空間或會造成潮濕和發霉，令衣服愈洗愈髒，因此最好還是長期打開。