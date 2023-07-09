陳慧琳專訪｜摯愛CHANEL袋重大意義！公開13愛牌、列選手袋2條件

陳慧琳專訪｜樂壇天后陳慧琳（Kelly）不僅人靚聲甜，對時尚打扮也非常講究，出席各個活動場合時，都愛以不同手袋搭襯。不少人或會好奇，到底陳慧琳私下收藏多少天后級手袋？她不吝嗇向《01女生》分享自己的摯愛，同時列出兩大買袋條件，言談間流露出愛袋之情，「手袋代表每個女生不同的時代，每個手袋都盛載不同時代的經歷和回憶。



陳慧琳專訪｜陳慧琳特別喜愛CHANEL這款手袋？(陳慧琳Facebook)

相信女生們家中都有各樣手袋，總有一兩個特別珍惜，每當從塵袋拿出來時，都會勾起舊時情懷，無論是投身社會後賺的第一桶金，或心愛的人送贈，即便用久了，也捨不得丟棄或轉售。陳慧琳表示，尤愛CHANEL經典Classic Flap手袋，既是父母送贈的大學畢業禮物，也是自己首個名牌袋，「感覺像代表父母對我當時這個大學生準備出來『社會大學』見識的一個見證，很有代表性。」她同時認為袋款歷久常新，直至現時也能配襯。

每個手袋背後都有獨一無二的小故事，每次拿起手袋，所想起的回憶，就是最珍貴的事物！ 陳慧琳

陳慧琳專訪｜陳慧琳近期選擇手袋的傾向，都是基於兩大條件：大容量和藤籃款。(陳慧琳Facebook)

陳慧琳因手袋被指「騷包」？

無論頒獎禮或紅地氈，女星的造型和手袋皆是焦點，因此陳慧琳每次都認真襯搭，不過有次同時引起一段深刻經歷。陳慧琳憶起一次台灣活動期間，由於悉心準備了一個Clutch手袋登台，故當司儀打算幫其保管一下時，她便欣然拒絕，「因這是我當天造型的一部分。」而司儀亦很機智地表示，「Kelly你很『騷包』。」陳慧琳聽見後也忍不住笑，認為非常有趣。

陳慧琳選袋2條件、擁專放袋地方

有時女生買袋，會考慮很多因素，然而陳慧琳則認為合眼緣最重要，「保不保值都不是大問題！」她近期選擇手袋的傾向，都是基於兩大條件：大容量和藤籃款，喜歡可放很多東西，也容易配襯，而籐籃袋更是其「每個夏天都會出現的襯搭」。作為愛袋之人，陳慧琳分享平日會將手袋，都放在專門珍藏手袋的地方，同時「亦要用塵袋保持手袋乾爽。」這樣手袋才能一直保持最佳狀態。

陳慧琳專訪｜陳慧琳初次在螢幕亮相、出演張學友〈這麼近那麼遠〉MV。(〈這麼近那麼遠〉MV)

陳慧琳專訪｜陳慧琳今次難得分享珍而重之的13款手袋。(陳慧琳Facebook)

陳慧琳展示初亮相MV中的背囊

陳慧琳珍而重之的13款手袋，今次難得分享同好，於由太古地產與英國維多利亞與艾爾伯特博物館（英國V&A博物館）聯手在太古廣場舉辦的《Bags: Inside Out》展覽公開。陳慧琳開心表示，裡面包括初次在螢幕亮相、出演張學友〈這麼近那麼遠〉MV中，所用的Ralph Lauren帆布皮革背囊；到近期的〈我的親人〉MV所用過的Prada手袋。

這些都是生活和事業上彌足珍貴的回憶和經歷，我覺得都是很珍貴的重要的。 陳慧琳

《Bags: Inside Out》展覽

日期：2023年6月16日至7月16日

時間：上午10時至晚上10時

費用：免費

地點：太古廣場LG1層Garden Court及L1層

