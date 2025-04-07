Chill Club頒獎禮｜52歲陳慧琳勁歌熱舞　6招凍齡護膚秘訣獲讚

陳慧琳保養｜《Chill Club推介榜年度推介24/25》昨晚於啟德體育園體藝館舉行，不少歌手都帶來精彩演出，當中本地樂壇天后陳慧琳更驚喜亮相，與MIRROR、COLLAR和ERROR成員肥仔一同勁歌熱舞。現年52歲的陳慧琳，去年回歸推出新歌，即使在台上跳唱依然沒難度，身材更與20年前無異，不禁讓人讚嘆，到底陳慧琳有什麼凍齡秘訣呢？



陳慧琳在Chill Club頒獎禮中，擔任「Dance In The City」的表演嘉賓，先帶來〈一念天堂，二人結界〉的跳唱版，之後待COLLAR、MIRROR和肥仔表演後，再度上台率領大家演唱〈失憶周末〉。陳慧琳表演有氣有力，在寬敞環境下仍展現好音質，而且凍齡外表亦引起關注。

陳慧琳驚喜亮相《Chill Club推介榜年度推介24/25》 (IG@kellychenwailam)

陳慧琳（Kelly）在2022年亦曾驚喜現身《第40屆香港電影金像獎》，擔任頒獎嘉賓。育有兩子，將近50歲的她穿起裸色薄紗晚裝，身材跟20年前無異。

陳慧琳保養｜1 維持均衡飲食 少吃多餐

陳慧琳保養｜Kelly主張少吃多餐，維持均衡飲食。(陳慧琳IG)

相信很多女生都透有過節食減肥的經驗，而且效果常顯著。但長久以來，身材反彈的機率不但提升，對身體也不健康。身邊亦出現不少因為過度節食，心裡變得不平衡，其後不能自控，暴飲暴食的例子。相反，有些人會變得討厭進食，嚴重者甚至患上厭食症，因此節食減肥也不是長久對策。陳慧琳也跟很多人一樣，嘗試過節食減肥。她透露自己曾經是個「小肥妹」，中學時期更試過一天只吃一餐，卻因為肚子太餓，所以下一餐進食更多，弄巧反拙。

其實想變得苗條，不一定要過於著重控制食量。陳慧琳平日喜歡在家中下廚，這種生活習慣對身形維持有莫大幫助。外面餐廳的食物通常較少蔬菜，還多糖、多油，我們難以好好控制每餐攝取的熱量。而且食材未必新鮮，烹調方法容易令營養流失。相反自己下廚往往較容易控制油鹽份量，亦能選擇較高質的食材，包括它們的原產地，以至是否有機，以確保食物質素和達到均衡飲食，令身體能夠吸收足夠營養。陳慧琳經常在社交平台分享自己的飲食餐單，不乏多菜少肉的配搭，午餐也不時進吃沙律，令肌膚保持年輕有彈性。

陳慧琳保養｜2 用熱毛巾敷臉 有助收細毛孔

陳慧琳保養｜塗臉霜前用熱毛巾敷臉，舒緩疲勞。(陳慧琳IG)

作為藝人經常需要化妝，容易令皮膚變差。洗臉、爽膚和潤膚等基本護理的步驟少不免。陳慧琳認為每次卸妝與徹底深層清潔肌膚至關重要，護膚當然也不能忽略。在塗抹護膚品前，陳慧琳會用熱毛巾敷臉約1分鐘，此動作有助打開毛孔，趕走倦容，舒緩疲勞，讓皮膚更有效吸收護膚品。冬天時進行，更有助改善皮膚乾燥問題，令皮膚瞬間變得水潤有光澤。

陳慧琳保養｜3 喝自製的天然「水果美顏水」

陳慧琳保養｜Kelly自製「水果美顏水」排毒。(陳慧琳IG)

要保持好膚質，多喝水也非常重要。但每天只喝淡而無味的清水，難免覺得有點「寡」。陳慧琳則推薦自製「水果美顏水」，大家可以加入自己喜歡的水果，例如：檸檬、薄荷葉、士多啤梨、藍莓等。不但能令喝水更添美味，也能吸收豐富的維他命C，有助排毒、美白。

陳慧琳保養｜4 勤做運動

(陳慧琳IG)

做運動能促進身體新陳代謝，排走體內的不再需要物質，令肌膚變得紅潤好氣色。運動過程中身體亦會釋放安多酚，使人心情輕鬆愉悅，減少出現焦慮及抑鬱徵狀的機會。運動也會磨練鬥志，令心理質素長期維持於較佳水平。例如：有氧運動可增進心肺功能，重量訓練能強化肌肉的力量與柔韌度等。這些都能促進新陳代謝、消耗熱量，減少脂肪積聚，並增強身體抵抗力。

所謂「世上沒有醜女人，只有懶女人」，陳慧琳每星期都會跑步和游泳，從不間斷。眾所周知，陳慧琳熱愛跳舞，經常在演唱會大顯身手。運動不僅可保持健美體態，也可令臉部保持好氣色，一箭雙雕。而且現時網絡方便，我們能輕易在網站上找到運動計算器，根據自己的能力和需求，並按指示輸入身高，體重，以及設定減脂目標和效率，從而得出一天需要的食物攝取量和相對應的運動量，以達至減脂效果。

陳慧琳保養｜5 保持心境開朗

陳慧琳保養｜5 保持心境開朗(陳慧琳IG)

相由心生，年紀漸老無人能倖免，但心態不老絕對可以讓人看起來容光煥發。疫情持續，不少人的收入受到影響，陳慧琳也不例外。可幸的是，性格開朗的她深知道保持心情愉快與好皮膚息息相關，因此要懂得調整心態。運動除了改善身體機能外，同時亦能促進精神健康，配合適量運動之餘，培養自身興趣也不失為一個好選擇。陳慧琳閑時會和家人一起烘焙，享受天倫之樂，更不時於社交平台分享成果，hashtag #疫情中變小廚神 ，堅持時常做自己喜歡的事，獲得真正的快樂。

陳慧琳保養｜6 隨身攜帶刷牙用品

(陳慧琳IG)

最後，Kelly還有一個讓人意想不到的獨門減肥方法！她曾透露自己到哪裡去都會帶上刷牙用具，因為她認為當口腔裡滿佈清新的薄荷味道，有助減低食慾。她亦會巧妙運用方法來增加減肥動力，例如：寫下想要減肥的理由，連同自己肥胖時的照片貼在當眼位置，又會在達成目標後獎勵自己，大家不妨參考一下。

【陳慧琳保養秘訣Q&A】