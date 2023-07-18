小白鞋推薦2023｜NIKE波鞋限時折上折！10增高顯瘦鞋款$203起入手

小白鞋推薦2023！小白鞋即使有十對也不會嫌多，特別是波鞋，更是增高顯瘦的易襯單品！要數一對多功能的小白鞋，非NIKE波鞋莫屬！品牌官網現時正進行消費獎賞，除了減價鞋款，更限時推出買2件指定款，可享額外85折或7折優惠，最平203港元即可入手！以下精選9款熱賣超值的NIKE波鞋，大家不妨留意減價時段，入手心頭好吧！



無論任何季節或日子，小白鞋都是日常不易失手的配搭。不少人喜好的NIKE波鞋，正進行減價優惠，由即日起至2023年7月23日，只要輸入優惠碼（JULYCVS），每買兩件指定款，便可多享85折。需留意本周五（21日）至周日（23日），輸入另一優惠碼（WEEKENDSALE2），每件指定款更可享有7折！大家現在就設定手機鬧鐘提醒吧！

小白鞋推薦｜NIKE波鞋精選1. Court Vision Alta TXT 女子運動鞋 最抵價$356（原價$599）

購買方法：NIKE官網

這個系列一直是品牌的經典實惠款式，糅合街頭時尚和籃球風格，締造出嶄新的悠閒運動風格。波鞋特別注入湖水綠線條，展現出小清新風格，配襯鞋頭的半透明網眼設計，予人舒適輕盈的透明感，打造出年輕甜美的活力風格。鞋底採用厚實泡綿，以方便穿脫，同時有效視覺上增高顯瘦，加上露腳眼的設計，更顯出長腿魅力。

由即日起至2023年7月23日，只要輸入優惠碼（JULYCVS），購買2件指定商品，即可以$356購買



小白鞋推薦2023｜NIKE Court Vision Alta TXT 女子運動鞋 (NIKE官網)

小白鞋推薦｜NIKE波鞋精選2. Court Legacy(GS) 大童運動鞋 最抵價$203（原價$399）

購買方法：NIKE官網

相信不少精打細算的女生，有時都會選擇童裝，以一個較優惠的價錢，入手心愛波鞋。網球鞋特別以櫻花粉色的皮革標誌，突顯出清新少女感覺，配搭鞋底和鞋舌上的蜜瓜綠色，打造出清新的夏日氛圍。雖然是童裝，但其實版型都較大，以一般較多人穿的38碼為例，基本上選擇5.5Y的尺碼便可。

由即日起至2023年7月23日，只要輸入優惠碼（JULYCVS），購買2件指定商品，即可以$203購買



小白鞋推薦2023｜NIKE Court Legacy(GS) 大童運動鞋 (NIKE官網)

小白鞋推薦｜NIKE波鞋精選3. Court Borough Low 2 (GS) 大童運動鞋 最抵價$322（原價$429）

購買方法：NIKE官網

另一童裝推薦款式，設計較為堅挺，穿著也非常舒適。若然造型較鮮艷或多層次的話，這款便是最佳配搭，可以平衡整體風格，帶出悠閒的味道。波鞋設計簡約，僅運用了黑白色調，是一雙非常保險的款式，同時更易襯搭多個造型。

由即日起至2023年7月23日，只要輸入優惠碼（JULYCVS），購買2件指定商品，即可以$322購買



小白鞋推薦2023｜NIKE Court Borough Low 2 (GS) 大童運動鞋 (NIKE官網)

小白鞋推薦｜NIKE波鞋精選4. Waffle Debut 女子運動鞋 最抵價$356（原價$599）

購買方法：NIKE官網

這款為復刻版運動鞋，以NIKE Daybreak為靈感，使用織布物料及麂皮拼接，展現出簡潔柔和的知性魅力，而品牌標誌後面延伸的橡筋，亦助波鞋緊貼腳部，穿起來盡顯舒適優雅。波鞋底部以梯形設計，可悄悄顯高和修飾雙腿，鞋外側亦採用氣孔設計，讓雙腳更為舒適通爽。特別在於鞋底的經典窩夫格紋，可提升抓地力和耐穿度，實用度超高。

由即日起至2023年7月23日，只要輸入優惠碼（JULYCVS），購買2件指定商品，即可以$356購買



小白鞋推薦2023｜NIKE Waffle Debut 女子運動鞋 (NIKE官網)

小白鞋推薦｜NIKE波鞋精選5. Zoom Bella 6 女子訓練鞋 最抵價$509（原價$599）

購買方法：NIKE官網

全新的波鞋款式，雖然沒有減價，但價錢依然吃香，而且也在買2件享85折的優惠名單中。波鞋擁有不俗的承托和緩震力，可爆發力量和速度，非常適合在重訓時穿著。由於波鞋版型帶流線型，有效突顯腳部纖瘦感覺，而厚底鞋墊亦能增高顯瘦。

由即日起至2023年7月23日，只要輸入優惠碼（JULYCVS），購買2件指定商品，即可以$509購買



小白鞋推薦2023｜NIKE Zoom Bella 6 女子訓練鞋 (NIKE官網)

小白鞋推薦｜NIKE波鞋精選6. Zoom Vapor Pro 2 HC 女子硬地網球鞋 最抵價$577（原價$849）

購買方法：NIKE官網

採用貼地和回彈緩震科技，幫助跑得更快，非常適合練習時穿著。網球鞋的鞋底設計，一般抓地力會更佳，因此穿著時更加舒適。波鞋亦採用耐穿的加固網眼布，幫助透氣通風，減少夏天的悶熱感。

由即日起至2023年7月23日，只要輸入優惠碼（JULYCVS），購買2件指定商品，即可以$577購買



小白鞋推薦2023｜NIKE Zoom Vapor Pro 2 HC 女子硬地網球鞋 (NIKE官網)

小白鞋推薦｜NIKE波鞋精選7. Air Force 1 HI 女子運動鞋 最抵價$577（原價$849）

購買方法：NIKE官網

品牌的Air Force 1系列也有特價，這款特別採用低筒設計，斜線有效修飾腿型，提升纖幼感覺。波鞋以灰色標誌襯搭天藍色，別有夏天的清涼風格，加上舒適物料，非常值得入手！

由即日起至2023年7月23日，只要輸入優惠碼（JULYCVS），購買2件指定商品，即可以$577購買



小白鞋推薦2023｜NIKE Air Force 1 HI 女子運動鞋 (NIKE官網)

小白鞋推薦｜NIKE波鞋精選8. Air Force 1 ‘07 男子運動鞋 最抵價$611（原價$799）

購買方法：NIKE官網

鞋款運用黑白灰的和諧色調，感覺較為中性，適合男女作為情侶穿搭。波鞋側面使用噴漆風格Swoosh標誌，以增添隨性風格，適合配搭牛仔褲穿著。鞋底部分亦較厚實，有效增高顯瘦。此外，這款波鞋為會員限定，故想買的話可以先登入會員再購買。

由即日起至2023年7月23日，只要輸入優惠碼（JULYCVS），購買2件指定商品，即可以$611購買



小白鞋推薦2023｜NIKE Air Force 1 ‘07 男子運動鞋(NIKE官網)

小白鞋推薦｜NIKE波鞋精選9. Vomero 16 女子公路跑鞋 最抵價$654（原價$1,099）

購買方法：NIKE官網

採用NIKE ZoomX泡綿，有效提升回彈力，以在走路或跑步時，都有很好的緩震效果，穿著時更為舒適。跑鞋以白色主主，綴以紅和黃色線條，以增添色彩活力感覺，同時亦可搭襯不同造型。

由即日起至2023年7月23日，只要輸入優惠碼（JULYCVS），購買2件指定商品，即可以$654購買



小白鞋推薦2023｜NIKE Vomero 16 女子公路跑鞋 (NIKE官網)

小白鞋推薦｜NIKE波鞋精選10. WINFLO10 女子公路跑鞋 最抵價$447（原價$799）

購買方法：NIKE官網

波鞋以白色為主調，綴以一道金色線條，展現出精神感覺，締造出簡約美。波鞋的複雜線條。鞋底提供適量承托，結合緩震效能及出色回彈力，予人舒適的感覺。

在2023年7月21日至23日，只要輸入優惠碼（WEEKENDSALE2），即可以$447購買

