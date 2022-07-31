5對百搭波鞋推介　IU同款NB小白鞋、Converse厚底鞋長腿顯瘦必備

已經邁入 2022 下半年逾一個月，今年入手了哪雙鞋呢？還是還在觀望遲遲未下手呢？作為女生選鞋莫過於就是要百搭，能夠顯瘦顯比例就能更加分了。



這次精選了五雙 2022 人氣百搭鞋款推薦，不管你是要經典小白鞋還是增高厚底鞋，或是想跟 IU 擁有同款，這邊通通都有！

女生必備百搭球鞋推薦 TOP5 輕鬆駕馭各種穿搭！（點擊放大瀏覽▼▼▼）

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New Balance CT302

IU 一上腳就知道會有多難買！上半年賣到大缺貨，New Balance 在三月推出的 CT 302 融合了 1970 年代的網球鞋元素與流行厚底，皮革拼接鞋面除了招牌純白、奶油色與莫蘭迪藍外，也有粉色、單寧等色彩組合。做為造型俐落的復古運動鞋，CT 302 可是適合各種風格的搭配哦！

Autry side logo sneakers

讀者們可能對 Autry 這個美國品牌不熟悉，不過許多韓星與 KOL 們可是對它的小白鞋愛不釋手。小編推薦的款式正是 Autry 的經典 logo 款式，橡膠鞋底、鞋頭透氣孔設計、全白的牛皮鞋面再加上 Autry 標誌性的國旗 logo 點綴。如果是有點預算的妹子們，就可以考慮這雙復古小白鞋啦。

AMI PARIS x Puma Slipstream Low

Puma 與巴黎時裝品牌 AMI 的聯名服飾相信有些讀者們已經入手啦！AMI 的「愛心圖案＋字母 A 」logo 融入了 Puma 跳豹實在太可愛，其聯名鞋款也是相當值得入手。以 Puma 的經典鞋款們做為靈感並創新，就如推薦款 Slipstream Low，加入了聯名 logo 更增浪漫風格，也很適合作為情侶鞋哦。

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Nike Dunk Low Disrupt 2

若是覺得滿大街跑的 Dunk 太無聊，不妨可以考慮這雙 Disrupt 2，整體結構不同於 Dunk 系列，鞋面加入了絨布與帆布做組合，後跟色塊延續至中底，且做不修邊的縫線設計以更增添造型感。鞋中央跳色的小型 Swoosh 刺繡、鞋面額外的穿孔也都讓這雙 Disrupt 2 顯得細節感滿滿！

Converse Chuck 70 AT-CX

Converse 厚底家族又有新成員！鞋身採用品牌經典鞋型 Chuck 70，中底則是使用了 CX 科技達到穿著舒適感，帆布鞋面與前衛風的中底作為搭配，Converse Chuck 70 AT-CX 除了外觀創新，也兼具了功能與實用性，這雙設計流暢的厚底鞋更適合女性朋友們。全新厚底系列現已上架，放假不妨就到 Converse 門市試穿看看吧。

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