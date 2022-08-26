厚底小白鞋5大推薦　輕防水adidas波鞋、Converse、PUMA甜美百搭

每年盛夏一到儂編都會買一雙全新的小白鞋替夏天接風，今年為了同時滿足增高和小白鞋的需求，特別鎖定網上最熱銷的厚底鞋！



最近開始下殺折扣，我們特別從中精選了5雙來自各不同品牌的鞋款，讓你也能用1000元不到的甜甜價格買到心頭好。

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+ 10

Puma

Suede Mayu Canvas WNS

延續Puma最經典的Suede鞋款外觀，但不同於一般常見麂皮鞋面，改以充滿文青感的帆布呈現，整讓整體氛圍給人一種更符合夏季需求的清爽視覺感受，搭配上甜美的粉紅縫線和5公分純白厚底，讓你即便用來搭配蕾絲洋裝也不違和，非常適合穿著去度假。

Skechers

D'lux Walker

如果你正想找一雙可以搭配各種風格的超強走路鞋，儂編非常推薦這雙擁有超高CP的D'lux Walker。純白透氣網布鞋面搭配黑色與水藍色拼接，以及擁有絕佳緩衝效果的超高厚底，顛覆你對復古跑鞋的刻板印象，讓你在甜鹹造型中駕馭出最完美的平衡。

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+ 17

adidas

Forum Bold W

雖然很享受夏季的陽光普照，但每次在外遇到午後雷陣雨，還是會有種突如其來的錯愕感。因此不妨選擇以人造皮革為基底的小白鞋，透過其微防水的特性，延緩整雙鞋被浸濕的時間，加上厚底設計不僅能替妳修飾腿型，還能讓你避開踩到小水窪時、濺上來的水花。

Fila

Sandblast Oversole

前幾年紅極一時的Fila厚底老爹鞋在2022年大進化，厚實中底搭配 EVA 鞋底，輕鬆穿出好比例！ 整體鞋身融入極簡設計概念， 從鞋頭至鞋後跟採用Tone-On-Tone異材質拼接，創造出視覺一致性，除了純白款也有黑色與奶油杏可選， 提供給你日常穿搭的無限靈感。

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+ 20

Converse

Run Star Hike

這雙人氣紅不讓的Converse Run Star Hike相信不用儂編多做介紹，但之所以我們還是把它納入鞋款推薦中，是因為價格親民，第一次嘗試的手刀下訂、保證買到賺到！

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