夏天必備小白鞋！5對舒適百搭波鞋推介　Nike、Veja、Vans、Keds

不要看近期天氣突下暴雨，陽光明媚的盛夏很快就回來了～平日酷熱的暑氣，還真～讓人「神清氣爽」地天天都想出遊旅行。



可如果出去玩，卻沒穿雙舒適、有型又好走的「小白鞋」那可怎麼行？夏天就是要穿小白鞋啊！趁著現在，趕緊向你們推薦幾雙中價位的小白鞋品牌新款，就讓我們在這個夏天裡，一起穿！起！來！

5對百看不厭的休閒小白鞋推薦，任何時候穿著它們都舒服又百搭，！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Veja

說到小白鞋，先來介紹巴黎品牌Veja！特別欣賞它們的創作理念，而全鞋皆於巴西小農的有機棉花製成帆布、環保鞣製皮革與亞馬遜河流域的天然橡膠製成，過程中也不傷害生態環境。堪稱時尚圈人腳一雙的百搭夥伴，時髦有型的Veja，最近又再為旗下經典的「Esplar」系列推出應景的粉色新鞋款～有粉藍色、淺灰到米色…一應俱全。就等你夏天穿上它們踩街去。

2. Nike

身邊週遭朋友、男男女女平時就都還頗愛穿著Nike「Air Force 1」小白鞋趴趴走。不知為何？穿上去，然後隨意搭套寬鬆西裝、長褲、短褲…什麼的，整體感覺看起來就是時髦，堪稱大眾都愛的小白鞋。看看這雙白色配上很有春夏感的櫻花粉勾勾Logo，顏色上不僅巧妙拼貼呈現，同時也保有了經典Nike 風格。

3. Keds

美國經典帆布鞋品牌Keds，旨為創造無數兼具舒適與時尚的鞋款，成為專者出門必備的百搭款！「Seaside」系列新款－海洋風條紋帆布娃娃鞋，完美呈現休閒時尚，免綁帶的簡潔鞋面能露出更多腳背，保留一貫的修長輪廓讓雙腿更延伸，搭配甜美的海洋風條紋蝴蝶結，讓穿搭提升氣質一年四季實穿好搭配。平底娃娃鞋很適合不習慣穿跟鞋的女孩，無論是去上班或野餐約會都柔軟又好穿！

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4. Bensimon

就如同Converse在美國的地位般，Bensimon也是法國當地最經典的國民布鞋代表。該鞋最大特點就是可直接將鞋子對折丟進洗衣機洗，輕盈好穿又百搭，當然！一雙才百元內的實惠價格，有誰會不買單呢？不過Bensimon可不是只會帆布鞋喔，就像這雙麂皮小白鞋，鞋身上的網眼洞洞裝飾，加上好穿、好走的耐穿程度，簡單搭個寬褲一樣超時髦有型的啊～

5. Vans

不知是錯覺還是怎樣的？曾以為紅極一時，但又逐漸消失匿跡的Vans，最近走在街上還頗常看到品牌出現的機率耶～看來風潮勢必又將東山再起了吧。逛了下官網新品，有一系列新款倒是挺吸引我想買，那就是利用可再生材料及件費商是製成的「Circle Vee」環保鞋。棉麻材質面料，搭上天然橡膠鞋底，在配上舒爽的白色，也太適合夏天穿著了吧～

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