凱特造型失手被王室評論家指失禮？頒獎、閱兵都穿綠色服裝超適合

凱特王妃｜衣著可反映個人形象，英國威爾斯王妃凱特雖是穿搭能手，可也有老貓燒鬚的時候？凱特日前出席上周末的溫布頓網球男子公開賽，並擔任頒獎嘉賓，她以舒適自然的瑪瑙綠禮裙，展現舒適和知性的氛圍，但卻在無意間犯下一個「低級錯誤」，引起網民激論，甚至有時尚評論家直指失禮。



在上周末的溫布頓網球公開賽，凱特連續兩日，擔任女子和男子組的頒獎嘉賓，皆以亮眼的綠色造型示人。凱特以柔和清新的薄荷綠色，注入經典英倫造型，散發優雅瑰麗的氣息，並向女子賽冠軍送上冠軍獎座。而第二天，她則換上莊重沉穩的瑪瑙綠連身裙，締造出成熟知性的魅力。

凱特王妃｜凱特以柔和清新的薄荷綠色，注入經典英倫造型，散發優雅瑰麗的氣息，並向女子賽冠軍送上冠軍獎座。(Getty Images)

凱特犯「低級錯誤」被批失禮

該禮裙來自英國品牌Roland Mouret，以肩膊至胸口的皺褶和線條設計，提升立體層次，加上修腰剪裁，感覺高雅大方。再搭Milina London綠寶石耳環及Gianvito Rossi米色高跟鞋，締造出自然和親切的氛圍。不過，由於賽事時間略久，故凱特頒發獎杯時，裙上出現一道道因坐低而形成的明顯摺痕，讓整體觀感略為失色。

凱特王妃｜凱特所穿的瑪瑙綠連身裙出現明顯皺摺。(Getty Images)

專門評論名人及王室時尚的Red Carpet Fashion Awards創辦人Catherine Kallon，對此引用名言表示，「我感到震驚，幾乎哭出來。」她認為，那些摺痕非常不美觀，「這次衣料令她失望，還是在世界舞台上，這令人更心碎。安全起見建議不再穿。」有王室粉絲亦在社交網站表示，喜歡禮裙的顏色，但首次看到凱特穿這麼皺的衣服，「這不是個好的衣料選擇。」

同時也有不少人辨護，表示這造型從未亮相，故凱特不知布料易皺，屬無心之過，不需放大檢視。而且賽事歷時約5小時，大部分布料都會因此現皺摺，有人更反問「難道需要站直5小時以防裙子變皺？」

凱特因一特質超適合穿綠色造型？

除了裙子問題，凱特的綠色時尚，也得到不少關注。她在成為王室成員後，多次穿著綠色造型出席活動，甚至會為喬治王子添置綠色衣物。有報道曾引顏色分析家表示，凱特雙眼在光線照射下，會透出淡綠的瞳孔色，故若穿綠色造型，色調會更顯柔和清新。而綠色亦象徵和諧、智慧和愛平權，易讓人聯想大自然，與凱特的性格特質相映成襯。