凱特重要場合必穿Alexander McQueen！憑4魅力為王妃創新時代風格

凱特時尚｜英國查理斯三世（King Charles III）上周六（6日）舉行加冕禮，每位盛裝到場的賓客，都成為焦點。其中威爾斯王妃凱特，選以母女裝與夏洛特公主共同出席，看來既典雅又溫馨。在頭飾及服飾方面，凱特選擇Alexander McQueen的款式，而現身加冕音樂會時，亦穿同一品牌的鮮紅禮服。不論任何重大場合，包括婚禮、40歲生日照和查理斯加冕禮，凱特都以這品牌示人，到底它有甚麼魅力，深得王妃喜愛呢？



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凱特大部分令人深刻的造型，都有配搭Alexander McQueen的時尚單品。在剛過去的查理斯加冕禮上，她便穿象牙色真絲刺繡長裙，綴以品牌聯手Jess Collett打造的三維葉子刺繡桂冠，締造出典雅華麗感覺。Alexander McQueen被譽為英國鬼才設計師，品牌成立僅約30年，已成功虜獲王妃的心，並為其打造出標誌性的驚艷華麗形象。有外媒早年曾分析出品牌的魅力之處，以下整理其中4點。

凱特時尚｜在剛過去的查理斯加冕禮上，凱特穿象牙色真絲刺繡長裙，綴以品牌聯手Jess Collett打造的三維葉子刺繡桂冠，締造出典雅華麗感覺。(GettyImages)

凱特愛穿Alexander McQueen原因一：注重王室私隱

Alexander McQueen於2010年驟逝後，由愛徒Sarah Burton接手事業，設計風格不僅沿用恩師的驚艷前衞，還注入優雅女性的魅力。直至翌年，她為凱特設計婚紗，以簡潔和高雅大方，贏得不少讚賞。

多年來，凱特和Sarah關係親密，後者便曾在訪問中提到，大家的處境相同，每舉手投足都會引起傳媒注意，並指自己注重私隱是個優勢，「我會保守與客人關係的秘密。」Sarah在凱特婚禮上，沒一直宣揚自己的婚紗，反而默默地為凱特整理裙襬，不搶風頭的低調個性，或許就是凱特喜歡的原因。

凱特時尚｜Alexander McQueen為凱特設計婚紗，以簡潔和高雅大方，贏得不少讚賞。(Getty Images)

凱特愛穿Alexander McQueen原因二：顯瘦長裙外套

凱特不時在重大場合中，都選擇禮服外套作造型，且還會重覆穿搭，當中不少都是來自Alexander McQueen。品牌外套款式簡潔，散發著莊重感，同時物料厚實，令剪裁更顯筆挺和修身，助凱特展現出身材優點，看來更明艷照人。

凱特時尚｜凱特出席「Hold Still」攝影展時穿Alexander McQueen禮服外套。(Getty Images)

凱特愛穿Alexander McQueen原因三：建立凱特個人風格形象

時至今日，凱特的造型和風格，幾乎與Alexander McQueen的劃上等號，感覺端莊，同時流露著新時代女性的強勢魅力。除了為凱特打造個人形象，王妃穿著品牌服飾時，亦愈見舒適和自信，估計她常選擇品牌作造型的原因之一，便是基於安全感，讓她能夠安心地展現艷麗的一面。

凱特時尚｜凱特的40歲生日照片中，換上3套Alexander McQueen的造型。(IG@dukeandduchessofcambridge)

凱特愛穿Alexander McQueen原因四：敢於創新和驚艷他人的想法

Alexander McQueen令時尚迷愛不釋手的原因，是因敢於創新的想法，每逢時裝騷都以新元素驚艷全場。隨著凱特對品牌的信任提升，品牌亦敢於透過不同鮮艷色彩，為王妃增添亮眼和活力感覺，以展現出各種令人驚嘆的華麗感。