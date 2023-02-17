梅根舊網誌被翻曾是凱特酸民？稱不願當灰姑娘　笑凱特後被打臉

【凱特｜梅根】在女生的字典中，不是朋友便是敵人。威爾斯王妃凱特與梅根之間的關係，常被拿作茶餘飯後話題，雖大家看似友好，私下卻屢傳不和。英國近日有媒體報道，翻查梅根當年網誌，發現她原來早已是凱特的「酸民」，字裡行間暗諷對方，且還要講一套做一套？



【凱特｜梅根】英國近日有媒體報道，翻查梅根當年網誌，發現她原來早已是凱特的「酸民」？(Getty Images)

大部分女生都會比較，正如梅根般，原來也曾在網上寫衰凱特？英國《每日郵報》日前重提梅根過去在網誌The Tig內的文章，其中一篇更是關於凱特。梅根曾聲稱認識哈里前，不知對方是誰，了解王室不深，更未曾搜尋哈里相關的事，而哈里亦曾證實，對方曾錯認安德魯王子為英女王的助理。不過，梅根的言論隨後遭多個媒體推翻，近日更被翻舊帳。

【凱特｜梅根】梅根似乎對凱特在大婚時的排場和環境，一度感到生厭。(Getty Images)

【凱特｜梅根】梅根網誌諷刺凱特、寧願叛逆不當灰姑娘？

梅根在2014年時，即與哈里交往的兩年前，已在網誌提到凱特，並評論對方在大婚時的排場和環境，招來無完無盡的話題。她表示，不少女生在小時候，都夢想成公主，長大後仍存有童年幻想，但她自小寧可夢想成叛逆公主She-Ra，做個王室反派，也絕口不想提到「灰姑娘」。雖沒明確批評凱特，但從字裡行間中，已看出她對威廉和凱特的不滿，並暗中諷刺凱特，認為自己與別不同。

【凱特｜梅根】梅根在大婚時，無論婚紗或派場都不亞於凱特當年。(Getty Images)

大抵梅根沒想過，同樣事情將發生在自己身上，她其後戀上哈里，並在2017年訂婚，翌年辦婚禮。在籌備婚禮期間，梅根無論婚紗或派場，都不亞於凱特當年，成為媒體焦點，其後更表現高調，不論言論或穿著，都企圖搏取眼球，似想成全場唯一的輿論人物。

【凱特｜梅根】據指梅根曾因威廉出軌一事，取笑凱特不吸引。(Getty Images)

【凱特｜梅根】梅根不止一次被自己言論打臉？

除了網誌，梅根不只一次被自己言論打臉，試過在2019年時，她揶揄凱特身材，但自己隨後也變得一樣。當年威廉王子被緋聞纏擾，有傳其趁凱特懷孕時，暗撻對方好友兼鄰居Rose Hanbury，險些造成家變。雜誌《Life&Style》曾爆料，力證凱特和梅根不和，指梅根在得悉威廉外遇消息後，不但沒有第一時間安慰和支持凱特，反而落井下石，將一切問題推卸對方，指她不懂打扮，讓威廉覺得她不吸引，才會被好姊妹勾引，並破壞整段婚姻。

【凱特｜梅根】梅根誕下阿奇後，在出席《獅子王》首映時，身形依然臃腫。(Twitter@Carolyn Durand)

報道引起一時話題，凱特亦在誕下路易王子後，極速瘦身，身材回復大婚當時，至今依然看來超有魅力。相反，梅根在懷第一胎後，身材出現走樣，「卸貨」兩個月後，她在出席《獅子王》首映時，身形依然臃腫，明顯大了一個圈，似乎不甚在意自己的身材管理。在今年推出的Netflix紀錄片，她與哈里出席不少電視台訪問，雖然其身形略為減細，但仍不及當年，少了點曲線。不過，從訪問中亦可看出，她和哈里感情仍舊恩愛，相信這樣便已足夠。