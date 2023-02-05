輕鬆面對哈里指控？威廉凱特2肢體語言「洩蜜」　紅戰衣顯自信？

【威廉凱特】英國哈里王子自與梅根離開王室後，一直大放內幕消息，成為傳媒追訪目標，早前更推出紀錄片及自傳，將王室形象弄得天翻地覆。事隔一段時間，威爾斯公爵威廉及夫人凱特在出席活動時，關係更見緊密，有肢體語言專家更列出2個互動，證明兩人感情到達這階段？



【威廉凱特】威廉與凱特日前頻繁出席王室活動，肢體語言專家Darren Stanton便透過兩人的互動，分析出大家的感情狀況。(Getty Images)

威廉與凱特日前頻繁出席王室活動，肢體語言專家Darren Stanton便透過兩人的互動，分析出大家的感情狀況。或因受到弟弟接連狙撃，加上換上新名銜，Darren表示，威廉間中表現出不安，但整體都看似舒適。他認為，凱特能駕馭全場氣氛，兩人期間也會互相確保大家感到自在，「有時當姿勢改變愈少，這意旨他們內心突然出現某程度上的改變。凱特的基本行為都維持在一致動作，這代表她的言論，是從心底出發。」

【威廉凱特】Darren指出，威廉和凱特會對望或觸碰對方。(Getty Images)

反映威廉和凱特感情狀況的肢體語言一：對望或觸碰

威廉和凱特在整個過程中，一直都互相扶持，照顧對方的感受。Darren指出，兩人會對望或觸碰對方，「兩人從以前到現在，都在互動上充滿自信，並給對方微小的動作。這是個連接大家的方法。所有情侶相處一段重要長時間，幾乎已經心靈相通。」

【威廉凱特】即使威廉和凱特沒牽手或觸碰，都可看出兩人的默契。(Getty Images)

【威廉凱特】在去年底，威廉和凱特出席「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize Awards）頒獎典禮。(Getty Images)

反映威廉和凱特感情狀況的肢體語言二：潛意識地模仿

在去年底，威廉和凱特出席「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize Awards）頒獎典禮，另一肢體語言專家Judi James同樣指出兩人恩愛，並有著強烈的聯繫，「兩人顯出相戀的重要訊號，他們潛意識地模仿出相同步伐，而配合及模仿肢體語言，是個情侶擁有強大連繫的微妙但強力的訊息。」她更指，兩人即使沒牽手或觸碰，都可看出他們的默契，「當凱特和威廉下機落樓梯時，他們的姿勢和移動都是一致的。」

【威廉凱特】凱特當日以紅色「戰衣」出場，讓自己更顯動力和充滿自信。(Getty Images)

凱特下車時不望威廉代表甚麼？「紅色戰衣」有何暗示？

此外，雖然哈里新書《Spare》針對威廉夫婦，但凱特依然表現自信，心情未被受影響。Darren在另一報道指出，凱特抵達食物銀行活動後，下車時並沒望向丈夫，「這不代表她對威廉不感興趣，反而是對自己有很多安撫，相較多年前自信程度略不同。」她亦提到，凱特在整個活動中，都充斥領導的姿勢，如說話時指向對方，整體肢體語言都較開放，「她以前都會將手放在他人之上，就像個防禦姿勢般，但近月都不見她有這樣的行為。」她更表示，凱特當日以紅色「戰衣」出場，讓自己更顯動力和充滿自信。