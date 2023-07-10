記者親訪Dior巴黎總店｜Jisoo、新木優子都愛4打卡點！迷你模型牆

法國巴黎旅行｜時尚品牌Dior素來充滿夢幻感覺。而位於法國蒙田大道30號的巴黎總店，在去年3月重新翻新後，特設藝廊展示品牌多年歷史，更驚喜地揭開辦公室內的神秘面紗。相信不少歐遊女生，都想拜訪這個迷人之地，《01女生》記者親身參觀總店，整理出4個重點打卡地標，不僅糅合Dior的歷史與藝術，同時打造出壯麗和醉人的景觀佈置。



法國巴黎旅行｜新木優子和BLACKPINK成員Jisoo都曾在Dior藝廊打卡。(IG@yuuuuukko_ & sooyaaa__)

Dior巴黎總店打卡點1. 服飾手袋被照了縮小電筒？

相信到此一遊的女生，都是最先被這道打卡牆吸引，連品牌代言人新木優子和BLACKPINK成員Jisoo，以及本地藝人倪晨曦等，都曾在此拍照留念。除了純白旋轉階梯，牆身以玻璃櫃的形式，陳列著品牌多款「像被照了縮小電筒」的迷你服飾手袋，並以整齊的色調排列，拼成和諧的漸變色調。無論近照或遠拍，都一樣充滿甜美活力氣氛。

法國巴黎旅行｜每層都可看到不少色彩的迷你模型，有著不同的感覺。

這位置一般是打卡的首個地標，但或因方便人流管制，故只能停留該層拍攝，不能沿梯級走上去。若想從高處拍攝，可以乘搭電梯到達最高層，再通過不同展廳，便可在每層的打卡牆拍攝，而拍出來的照片，更有著各色的風格和氣氛。

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法國巴黎旅行｜站在一系列Dior純白服飾的位置拍照，更充滿療癒舒適的味道。

法國巴黎旅行｜倪晨曦也曾在這位置打卡。(IG@misselvani)

Dior巴黎總店打卡點2. 純白色系樣版房

白色賦有純潔感覺，故站在一系列純白服飾的位置拍照，更充滿療癒舒適的味道。這地方其實是Dior的樣版房，藏有歷年多張草圖，並透過量度紙版，再利用布料製作出服飾雛型。房內更有兩位員工負責講解，讓大家對品牌的製作工序，有更深刻的認識。

法國巴黎旅行｜在觀賞藝廊的初段位置，懸掛了不少紙雕佈置，旁邊的靠窗位置，更是適合打卡。

Dior巴黎總店打卡點3. 美艷繁花紙雕佈置

在觀賞藝廊的初段位置，懸掛了不少紙雕佈置，精細地展現出滿佈花朵的叢林，加上典雅的地板設計，將大家帶到十九世紀的花園裡，感覺清新自然。除了與過往作品拍攝，旁邊的靠窗位置，更是適合打卡，靠日光穿透玻璃、再照在紙雕上，可讓整個人更顯鮮明，看來帶有知性感覺。

法國巴黎旅行｜在尾聲的位置，擺放一個超大型的時尚舞台，配備投射燈，隨時間轉換情景。

法國旅行Dior打卡點4. 踏上Dior的時尚舞台

在尾聲的位置，擺放一個超大型的時尚舞台，配備投射燈，隨時間轉換情景，如最初的藍天白雲，其後漸進入黑夜，再轉到金碧輝煌的舞會，感覺就像觀賞一場盛大的時裝騷。

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不少人或會好奇，為何蒙田大道30號的大宅，擁有難以抗拒的吸引力？

其實Dior總店的前身，為宅邸「Hôtel Particulier」，由拿破崙一世的親兒子Count Waleswski伯爵建造，富有深厚的歷史價值，加上精緻的雕刻和裝潢，常引起不少途人駐足，包括當時的Dior先生，更誓言要於此起家，「非得是蒙田大道30號不可！」他其後成功進駐，更為其事業發展奠基石，開拓Dior的王國。

法國巴黎旅行｜蒙田大道30號的Dior巴黎總店。

Dior藝廊 La Galerie Dior

營業時間：當地早上11時至晚上7時（逢周二、元旦、勞動節及聖誕假期休息）

費用：12歐元

