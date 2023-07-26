Dior手袋2023｜男裝馬鞍袋比女款平$8000！精選3萬元內5熱門手袋

Dior手袋2023｜名牌手袋的誘惑，相信大部分女生都無法抗拒，但隨逐年加價，不少人選擇精明消費，總想以一個較易負擔的價錢，來滿足內心的一點虛榮。相較女裝設計，其實Dior男裝袋款式相似，但價錢卻差一截，如經典熱門的馬鞍袋，兩者便差8,000港元！以下介紹5款Dior超值男裝袋，不知是否你的心水呢？



Dior男裝手袋推薦1. Dior Explorer 附肩帶小袋 $13,500

復古熱潮一浪接一浪，近期再爆紅的老花圖案，亦是Dior的經典熱賣款，得到眾多女生的青睞。手袋採用Dior Oblique緹花，不僅突顯中性魅力，而且也算長青款式，容量亦算偏大，可放約兩部iPhone，價錢更加吸引，不用15,000港元便能入手。

Dior男裝手袋｜Dior Explorer 附肩帶小袋 (Dior官網)

Dior男裝手袋推薦2. Dior Saddle 馬鞍袋 $27,000

相信Dior經典馬鞍袋不用多說，以馬鞍輪廓作手袋外形，綴以兩條皮革幼帶，盡顯優雅氛圍。相較女裝款式，男裝飾以尼龍緹花肩帶，多添一分隨性，再配以易襯、帶些微藍調的灰色，締造出優雅寧靜的舒適氛圍。雖然少了D字金屬扣子，但以差不多的大小來算，價錢比女裝的3.5萬港元，便宜足有8,000港元！

Dior男裝手袋｜Dior Saddle 馬鞍袋 (Dior官網)

Dior男裝手袋推薦3. Dior 迷你 Gallop 郵差袋 $24,000

除了馬鞍袋，Dior的半月形Bobby手袋也受歡迎，以圓潤流暢的曲線，展現甜美活力。而男裝的Gallop郵差袋，同樣以半月形設計，搭以鋁質扣環，上刻有品牌標誌，以平衡可愛迷人的感覺，同時保留中性的型格。手袋以全淨色小牛皮製作，以這個價錢入手，算是個不錯的選擇。

Dior男裝手袋｜Dior 迷你 Gallop 郵差袋 (Dior官網)

Dior男裝手袋推薦4. Dior 迷你 Roller 郵差袋 $15,500

手袋外形以圓筒形設計，搭以標誌性老花圖案，甚有Y2K的校園風格。除了偏大的內部空間，手袋前方設有黑色馬鞍形皮革翻蓋，為沉悶老氣的復古氛圍，注入一點新鮮清新元素。手袋可以手提或配肩帶斜揹，可搭出不同的造型。

Dior男裝手袋｜Dior 迷你 Roller 郵差袋 (Dior官網)

Dior手袋推薦5. Dior Aqua 郵差袋 $25,000

Dior大膽運用玫瑰紅色調，塑造出甜美男孩，同時色調亦深受女生歡迎。手袋設計靈感源自飛蠅的釣魚袋，外形四正，四角則剪裁成圓潤感覺，以提升精靈和醒神的感覺。

特別點在於袋底，設有兩條扣環吊帶，可收納水樽或頸巾等日常需品，非常方便，適合上班或外遊時用。