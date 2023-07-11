Hermès、LV、Gucci 15款精品旅行手袋推薦　Lisa、Rosé同款超時尚

邁入7月，是否已準備好來場四天三夜的輕裝旅遊了？



從可愛少女心會崩盤的Longchamp，到經典不過時的Gucci老花款，再到Lisa、Rosé接連曬的Celine、YSL，時髦旅行的好夥伴就在這裡啦！

15款精品旅行袋推薦，不但容量大，還要款式好看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Hermès

原來這就是愛馬仕所想像的旅行感！秋冬系列手袋，用品牌工藝來將「Togo」小牛皮與羊毛氈的不同材質，來打造這款旅行袋，值得一提的是它的肩背帶為一體成形，更不會讓底部的皮革接觸到地面。

2. Louis Vuitton

草間彌生、村上隆再到Stephen Sprouse通通「登陸」過的經典手袋「Keepall」，傳遞著品牌旅行的精神與製造行李箱的歷史，而這個經典旅行袋，近期更讓品牌大使BTS j-hope來秀包，下一個IT Bag在這裏！

3. Gucci

不讓競品專美於前搶風頭，Gucci也在旅行袋上做文章！靠著這款「Savoy」旅行袋，找回了創辦人創立品牌的起點，名字的背後正是當年Guccio Gucci先生擔任門僮的飯店，才開啟了這一段時尚品牌的旅途！

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4. Balenciaga

不耍點酷怎麼會是Balenciaga？以經典的電單車包為設計原型，從五金件、流蘇、拉鍊皆全面性的黑化，再搭配上適中的包型尺寸，酷女孩完全能用上它來場兩天一夜的輕旅行！

5. Bottega Veneta

雖說BV是由編織手袋最廣為人知，不過「Alto」旅行手提袋上，則用上了尼龍的材質，加上了一些登山客的繩索元素，完全整體的手袋變得更輕盈，手提行李很常爆掉的人請參考！

6. Prada

精品世界裡的環保資優生Prada，就連開開心心出國的「旅行袋」也不放過，以再生尼龍與經典的「Saffiano」皮革打造出的低調霧面感，一次雙殺時髦男女！

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7. Loewe

想要在旅行途中耍點「文青」？Loewe幫你準備好了，1970年代就推出的「Amazona」，以帶有綠色調的「Anagram」緹花與棕色的小牛皮製成，異常適合文青女孩們在週末來場「老派約會」！

8. Celine

近期由BLACKPINK Lisa所曬出的Celine旅行包已經搜出來！這款有著「Triomphe」老花的帆布手袋，有著經典不過時的設計元素，是個女孩們能夠投資入手的款式！

9. Fendi

比起用腋下包趕流行、小包拼吸睛，旅行包袋或許是需要更經典、百搭的款式，舉例來說Fend的i老花就是一個不過時的好選項，沉穩內斂的復古棕色調，非常經的起時間的考驗！

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10. Saint Laurent

Rosé同款在這裡！這款名為「Es Giant」絎縫皮革的旅行袋，正是BLACKPINK來台開唱時上手的YSL手袋！黑與金的手袋細節、挖空的壓紋Logo設計，是個不太張揚的旅行袋款式，推薦給低調的酷女孩！

11. Burberry

用最經典的格紋來打造大型手袋！Burberry的這款「Catherine」大包，以深棕的色彩為英倫格紋上色，搭配上沉穩的樣貌、寬大的包型，無論是來場城市輕旅行，抑或是作為時髦OL公事包都很恰當！

12. Loro Piana

有著百年歷史的羊絨世家Loro Piana，近年來隨著HBO《繼承之戰》的熱播，刮起一陣Quiet Luxury的風潮，但除了頂級面料之外，品牌也積極的拓展包袋市場，以同樣對品質的要求、簡約的設計來打造手袋！

13. Berluti

雖然在創意總監Kris Van Assche離任後，有著精品老大哥LVMH集團撐腰的Berluti聲量驟降，不過品牌依舊穩固好自己在品質上的高度，好比說這款跟男友一起共用皮革拼接的旅行包，把頂級工藝拿上身。

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14. Delvaux

你或許可能不知道Jean Colonna是哪位？但在90年代他可是的紅極一時的大師，運用著有點暗黑、有點性感的線條，而當比利時精品Delvaux要找人設計聯名一個手袋，不可能隨便找個三腳貓，便相中他來設計出「L'XXL」包袋，皮質既軟又酷帥感十足！

15. Longchamp

應該很多女孩第一次買精品就是Longchamp，如果是這樣應該對「Le Pliage」旅行袋不太陌生，除了有「純色」的單一色系可挑選，這款使用明亮的黃色搭配帶有灰度的藍，設計出的棋盤格，再也不怕在機場找不到旅行袋！

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