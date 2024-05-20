白背心穿搭｜金智媛、李靜儀都在做！貧乳女生必學7技巧

【豐胸｜白背心穿搭】相信每位女生的衣櫥裡，都有至少一件白色小背心，雖或沒李彩華般的美貌，但穿上它後，整個人都洋溢清純性感的氣息。白背心亦是最佳的穿搭單品，無論作為上衣或內搭，都可助展現出魅力。雖然白背心較少布，貧乳女生或更易顯出身材劣勢，但其實掌握以下的7大技巧，可隨時讓「飛機場」視覺上升級，連李佳芯和李靜儀都在做！



白背心豐胸穿搭技巧1. 入膊高領款式

若要提升胸部豐滿的效果，需在胸口上方，露出更多的肉，同時模糊「事業線」的焦點。相較一般背心，高領入膊剪裁可以展露更多的肉，同時袖口線條斜傾，可以視覺上收窄肩寬，提升胸部的立體感。

【豐胸｜白背心穿搭】李靜儀穿高領的入膊背心。(IG@heidibibe)

白背心豐胸穿搭技巧2. 羅紋質料

愈緊身的衣服，愈能展示出身材，因此要減輕胸部平坦感覺，可以穿著羅紋背心，不僅具有彈性，以提升胸部立體感，而且羅紋線條被撐開後，會形成曲線，視覺上增加豐滿感覺。

【豐胸｜白背心穿搭】李佳芯穿羅紋背白更添魅力。(IG@aliaime)

白背心豐胸穿搭技巧3. 短版露腰

為提升健康性感的氛圍，可以選擇短版小背心，露出纖幼的腰線，同時營造出上半身豐滿感覺。此外，較短身服飾能視覺上提高上半身，使由胸口到腰部位置縮短，這樣的「壓縮效果」可以增加澎脹感，讓胸部看來更豐滿。

【豐胸｜白背心穿搭】吳家忻愛以短版白背心配襯造型。(IG@kayan9896)

白背心豐胸穿搭技巧4. 頸鏈轉移焦點

配飾可以豐富造型層次，同時頸鏈亦可視覺上豐胸！較幼身的短頸鏈可轉移視覺焦點，讓胸口位置看來較原來的提高，這樣自然令人有著豐滿的錯覺。不過，建議儘量減少使用長頸鏈，這樣會將上半身的焦點往下，不小心顯露缺點。

【豐胸｜白背心穿搭】太妍以幼身黑皮帶襯白背心，由於打結位置較高，可以視覺上提升胸部的高度。(IG@taeyeon_ss)

白背心豐胸穿搭技巧5. 幼帶露鎖骨

與其提升豐胸效果，不如將焦點放在胸口附近，同樣展現性感之外，亦多分小清新的感覺。Newjeans成員Danielle剛成CELINE全球品牌大使，便為品牌拍攝造型照，其中她穿上吊帶背心，以白底襯搭黑邊和標誌，加上牛仔造型，打造出年輕和陽光的形象。除了露腰的部分，Danielle亦以幼帶設計，露出更多鎖骨，以骨感美呈現清新性感的魅力。

白背心豐胸穿搭技巧5. 幼帶露鎖骨 (CELINE提供)

白背心豐胸穿搭技巧6. 恤衫提升對比感

憑韓劇《淚之女王》人氣急升的金智媛，亦穿上CELINE小背心現身機場。個性內斂的她，以白色造型襯搭藍色恤衫，打造出悠閒和知性的度假風格。由於恤衫較為鬆身，與貼身背心形成對比感，更顯出身材曲線，因此這樣的襯搭法，不僅增加低調優雅感，同時強調出胸和腰部之間的線條美，看來更具吸引力。

白背心豐胸穿搭技巧6. 恤衫提升對比感 (CELINE提供)

白背心豐胸穿搭技巧7. 胸口上的小logo！

即將出席第77屆康城影展的韓韶禧，在韓國仁川機場時，穿著小清新背心搭牛仔褲，並手拿皮革外套，展現出型格和悠閒的魅力。她選擇Giordano的背心，以黑底襯搭白邊和logo，感覺充滿簡約個性，而胸口上的小型「GRDN」品牌縮寫圖案，更讓人將焦點落在胸口位置，看來更具豐滿感覺，有畫龍點睛的作用。此外，她日前亦為品牌拍攝造型照，期間也有穿同款白色背心，散發出清純和性感魅力。