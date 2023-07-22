不少人到專門店試碼後買水貨！內地店曾因此推「試穿費」下場超慘

試穿費｜不知大家在服飾店購物時，會否因為試穿太多，而感到不好意思，從而至少買一兩件回家？有網民近日於討論區發文，建議店家收取「試穿費」，引起大批網民批評，認為是店鋪應有的服務，若有這項收費，寧可直接於網上購物。這個議題多年來一直存在，不時都會被重複提及，不知大家又有何看法呢？



每逢假日逛服飾品，都會看到試身室大排長龍，部分人更是攜著大批衣服進去，出來時放下全數衣服離去。有網民近日於批踢踢（PTT）討論區，指出當地一家大型戶外用品店倒閉，雖不知確切原因，但估計因有太多人到店內試穿，即使款式合心水，試後都不會購買，並透過其他店家買水貨，以致該店商品賣不出去。

他續指，由於公司貨和水貨價錢相差太大，自己也常這樣做，故得悉該店倒閉後，略對自己的行為感愧疚。為不想店家關門，他更建議若衣服價錢超過2,000台幣（約500港元），應收取100台幣（約25港元）「試穿費」，這樣便能兩全其美。

試穿費｜有台灣網民建議，若衣服價錢超過約500港元，應收約25港元「試穿費」。(《閨蜜》劇照)

大部分網民反對「試穿費」：寧可網購

雖然不知成效，但不少網民聽後，都表示反對，表示這樣「寧可在網店購買，然後退貨」，更有人指出「不能試穿怎知合不合自己？」除了怕款式不合心意，部分更指出「門市購物體驗沒競爭力」，無道理轉嫁消費者，當中亦有人解釋開設或關閉門店，不一家跟金錢有關，「有時候就是專門提供體驗，和變相廣告。」

西班牙自治區經濟部長曾建議「試穿費」

到底試衫應不應收費？這議題一直以來都有人提及，西班牙自治區Castilla y León的經濟部長Pilar del Olmo便曾在2018年，表示消費者去實體店，特別是銷售多個品牌的精品店，一般都只試不買，並在網上以較低價入手，因此舉例收取「試穿費」，以阻這種「沒道德」行為。位於內地南寧市的一家服裝店，也曾以顧客在試身後，常留下異味和唇印為由，增設3元的「試穿費」，以填補服飾的折舊費用。

試穿費｜西班牙自治區Castilla y León的經濟部長Pilar del Olmo便曾在2018年，提議收取「試穿費」。(《穿Prada的惡魔》劇照)

內地店家曾收$3「試穿費」或觸法律？

不過，這做法卻遭到連串反對聲音，像Pilar del Olmo的提議，當時便有逾九成人表示反對。而該南寧市店家，亦受到網絡抨撃，被斥「格局太小」，最終更引來政府部門調查，要求店家改正，並向顧客退還之前收取的「試穿費」。

有報道曾引述律師意見，表示由於試衫不具獨立價值，認為消費者根本不必購買這體驗，而在法律上也不是個合法服務，並會侵犯消費者的知情權。

試穿費｜部分婚紗租借公司，只會提供新人免費試穿指定數量的婚紗，若超出限額，則需額外加錢。(《1人婚禮》劇照)

部分婚紗租借公司設「試穿費」？

雖在一般服飾店中，收取「試穿費」並不常見，但其實在婚紗行業，卻算是普遍。由於一般婚紗價值不菲，故部分婚紗租借公司，只會提供新人免費試穿指定數量的婚紗，若超出限額，則需額外加錢。此外，有的公司更會在試穿後，若對方不下訂金，仍會收取費用。

不知大家對於「試穿費」，又有怎樣的看法？

資料來源：PTT討論區