44歲胡定欣甜蜜宣布婚訊 分享與男友浪漫婚照！身材緊緻如少女

現年44歲的胡定欣（Nancy）宣布結婚！單身多年的胡定欣，於去年（2024年）宣布脫單，與圈外男友陳健華 （Akin）戀愛，一直低調穩定地交往。今日（6/10）胡定欣在社交平台Instagram驚喜分享，自己與男友於10月3日結婚，同時分享了數張唯美浪漫的婚紗相。



胡定欣甜蜜宣布婚訊

胡定欣在公布婚訊的帖文上寫下：「Akin & Nancy 🩷 03. 10. 2025」。照片胡定欣和丈夫身穿純淨白色系婚紗及西裝，在遼闊的草地舉行簡單婚禮，二人不論是對視、牽手及切蛋糕，都是洋溢著幸福笑意，非常甜蜜和幸福。

胡定欣多年來積極健身 身材保養得宜

2022年無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》，胡定欣在紅地毯獲「最佳衣著女藝人獎」（同時還有陳曉華奪得）。胡定欣初出道時因身形瘦小，曾被指為「紙片身形」，但憑多年積極健身，加上不錯的衣著品味，每每出席活動時，都能展現出身形曲線，散發出型格和個性的氣場。

胡定欣於《萬千星輝頒獎典禮》紅地毯上獲「最佳衣著女藝人獎」。(IG@nwuu)

胡定欣在2022年《萬千星輝頒獎典禮》中，以黑色斜剪綁結裙，配半透黑色絲襪，綴以少量金屬元素，展現出簡約、型格和性感的味道。雖然她整晚無緣頒獎禮獎項，但由於坐在前排，不時被鏡頭拍到，吸引觀眾們留意，均稱讚好看。胡定欣身材不算突出，但會運用「漏斗形穿搭法」，強調出身形曲線，各位「紙片女生」不妨跟隨她的4個穿搭方式吧！

胡定欣以黑色斜剪綁結裙，配半透黑色絲襪，綴以少量金屬元素，展現出簡約、型格和性感的味道。(梁碧玲/ 01娛樂)

為增顯腰部線條，胡定欣會利用線條，讓人將焦點集中在腰線和腹肌上。(IG@nwuuu)

漏斗形穿搭法一：緊身線條



由於身形較瘦削，相較寬鬆衣服，胡定欣常穿貼身款式，更能顯出苦練多年的身形曲線。為增顯腰部線條，她亦會利用線條，讓人將焦點集中在腰線和腹肌上，如這次的THE ATTICO晚裝，身形與剪裁的斜線呈一致角度，加上裙尾以俐落的綁結方式展現，更能散發性感氣場。愛好運動的她亦會穿綁帶款上衣，展現曲線之餘，同時可以避免過分性感，予人健康的美感。

胡定欣穿高腰闊褲顯長腿。(IG@nwuuu)

胡定欣穿魚尾裙增加身形曲線。(IG@nwuuu)

漏斗形穿搭法二：A字裙或闊褲



為讓身形更顯曲線，胡定欣會穿A字型的魚尾裙或闊褲，增強下半身的三角形感覺。由於「紙片女生」肩和臀部都不寬，因此增加兩者闊度，更能展示出服飾的美感，如A字形剪裁，便可以提升下半身的闊度，配搭高腰款式，更可提升身材比例，有顯長腿的視覺效果。

胡定欣喜歡穿南瓜袖連身裙。(IG@nwuuu)

南瓜袖可以增加肩寬，給人倒三角形的衣架子身材。(IG@nwuuu)

漏斗形穿搭法三：南瓜袖



除了增加下半身闊度，也可利用墊肩或闊袖款式，提升肩膊的橫度。胡定欣喜歡穿南瓜袖連身裙，這樣便能增加肩寬，給人倒三角形的衣架子身材。

對於上圍不算豐滿的女生而言，露腰是個不錯的做法。(IG@nwuuu)

胡定欣不時都穿露腰造型。(IG@nwuuu)

漏斗形穿搭法四：露腰款式



對於上圍不算豐滿的女生而言，露腰是個不錯的做法。胡定欣不時都穿露腰款，展現自己的腹肌和人魚線，同時可以突出腰線，讓整體身形曲線更好看，散發出健康的性感魅力。

此外，胡定欣平日喜好健身，以維持結實腹肌，塑造蜜桃臀曲線。不只使用器械，她也會做簡單的在家鍛鍊運動，並在社交媒體中分享心得，大家不妨試試。

運動一：Donkey Kicks + Fire Hydrant with Leg Extension



胡定欣非常注重腿形，她曾分享鍛鍊臀部和大腿外側的方法，「四肢朝地雙膝與臀同寬，腳向上踢起成90度角，接著用核心與大腿的力量，將大腿往身體左側伸直抬起，然後重複動作。」她會做10至12次，並重複做3組。

運動二：Kettlebell 或 Dumbbell 深蹲



胡定欣亦會用小型運動器材，加強鍛鍊效果。她推介使用Kettlebell或Dumbbell做深蹲，這樣可鍛鍊大腿內側及臀部外側的肌肉，而站在高箱進行動作，更加增加深蹲的幅度，幫助提升效果。她建議做15至20下，並重複3次。

【萬千星輝2022｜胡定欣】胡定欣早年表示喜歡瑜伽輪運動，更指對長期肩膊繃緊問題的她而言，有好大幫助。(IG@nwuuu)

運動三：瑜伽輪



胡定欣早年表示喜歡瑜伽輪運動，更指對長期肩膊繃緊問題的她而言，有好大幫助。她會將腹部放在瑜伽輪正上方躺著，然後雙手向後抓住兩邊，雙腿微微張開伸直，這樣便能伸展背部肌肉。

運動四：平板動作



胡定欣曾指，會集中強化腹肌、側腹及下腰肌肉來鍛鍊腰線。她會先做出平板動作，然後將身體側向一邊，再輕壓一下後，轉向另一方，做出一樣動作。這組動作需做15次，並重複3次。