TWIST限時劈價低至3折！$495起入手YSL、Gucci、LOEWE、BV熱門款

【TWIST減價】夏天來臨，女生們又是時候消費！TWIST全線分店及eShop將於8月7日開始發售多款精選減價貨品，大家可以低至3 折起入手各大奢侈品牌 GUCCI、BOTTEGA VENETA及LOEWE等等多款精選名牌手袋。



【TWIST優惠】TWIST 2023 春夏 SALE LAST CALL 低至3折！（官方圖片）

TWIST 2023 春夏折扣精選貨品低至3折！

由8月7日(星期一)起，於TWIST各大分店（尖沙咀國際廣場分店、九龍灣德福廣場 分店、屯門市廣場分店）現正進行春夏折扣優惠。此外TWIST eShop亦同步進行，大家可到網址查閱有關優惠，網店減價貨品於發售當天中午12時開始。

【TWIST優惠】TWIST 2023 春夏 SALE LAST CALL 低至3折！（官方圖片）

TWIST減價｜Prada Re-Edition 2005 Saffiano 三合一手袋

Prada Re-Edition自重新推出後，備受一眾女生歡迎。這款三合一手袋採用了Prada標誌性的廓形及Saffiano皮革重塑經典手袋，包身亦設有可拆卸皮革小袋和Re-Edition鑰匙扣，容量足夠且百搭易襯。TWIST是次激減至3折，現時只需$10,500便可買到。

TWIST減價｜Prada Re-Edition 2005 Saffiano 三合一手袋 原價 $21,100 折後價 $10,500 (50% off) （官方圖片）

TWIST減價｜Bottega Veneta Mini Cassette Tote

意大利品牌Bottega Veneta（簡稱BV）向來以標誌性的編織設計見稱，而BV的編織皮革手袋、雲朵包更是品牌的經典款式。這個包款同樣是Bottega Veneta的大熱袋款之一。這款手袋採用可拆卸肩帶、頂部手柄、無襯裏內部和拉鍊口袋。手袋原價要$19,900，減至$9,950就買到，慳足一半價錢，絕對是手快有、手慢就斷貨的節奏。

TWIST減價｜Bottega Veneta Mini Cassette Tote 原價 $19,900 折後價 $9,950 (50% off) （官方圖片）

TWIST減價｜Saint Laurent Le 5 à 7 Mini Hobo

「Le 5 à 7」官方意思是HAPPY HOUR，指下班後到回家前的美好時光。手袋採用了小牛皮材質，包身亦有一個奪目的YSL LOGO金屬徽飾。整體的設計簡約易搭，亦不會過份少女，無論上班還是外出都適合，現時只需$6,450就買到。

TWIST減價｜Saint Laurent Le 5 à 7 Mini Hobo 原價 $12,900 折後價 $6,450 (50% off) （官方圖片）

TWIST減價｜Gucci GG Marmont mini bag

GG Marmont黑色絎縫皮革是Gucci的新經典，其採用直身設計及拉鏈開合。這款手袋綴有標誌性的雙G Logo，詮釋70年代Gucci經典皮帶扣。原價$7,800，是次TWIST優惠激減至$3,900，近期想買手袋的女生不妨考慮一下。

TWIST減價｜Gucci GG Marmont mini bag 原價 $7,800 折後價 $3,900 (50% off) （官方圖片）

TWIST減價｜LOEWE T Tote bag in Anagram jacquard and calfskin

Loewe 今季一躍而成全球最受歡迎品牌，這款Tote bag輕巧實用又百搭，配有小牛皮長頂部提手，流線型廓形，而手袋採用了Anagram 緹花和小牛皮。原價$13,650，是次TWIST優惠激減至$6,825。

TWIST減價｜LOEWE T Tote bag 原價 $13,650 折後價 $6,825 (50% off) （官方圖片）

▼▼▼【按圖看】TWIST優惠│門市減價款式及價錢▼▼▼

+ 20

* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

* TWIST可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。 如有任何爭議，一切均以TWIST之最終決定為準。]