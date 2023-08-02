Louis Vuitton七夕情人節5款精選手袋！讓人心動的清新配色、壓花

即將踏入一年一度的七夕情人節，為了迎接這個甜蜜的節日，各大品牌都紛紛推出充滿浪漫氣氛的單品，其中Louis Vuitton推出了七夕情人節精選，包括了手袋、首飾、服飾等。這次《01女生》就為大家集合了7款不能錯過的單品，都是越看越動心的款式！



Louis Vuitton七夕情人節精選1. Louis Vuitton New Square Bag $29,200

Louis Vuitton為七夕情人節打造的LV Milky Way系列，都是以白色小羊皮再綴上迷人彩虹色調的Monogram壓花圖案，手袋造型方方正正，非常甜美。方形輪廓的手袋，且尺寸為16×16×16厘米，在容量上更實用。此外，手袋附有可拆式金色鏈帶及皮革手柄，華麗又優雅。

Louis Vuitton七夕情人節精選1. Louis Vuitton New Square Bag $29,200（Louis Vuitton）

Louis Vuitton七夕情人節精選2. Louis Vuitton Capucines Mini $51,500

Louis Vuitton的Capucines Mini手袋，一直備受女生們喜愛。而這次LV Milky Way系列的這款手袋，以Quartz色調Taurillon皮革製作，配上金色包邊和漸變彩虹色飾面的「LV」金屬件，盡現溫柔氣息！手袋配搭可拆式鏈帶拼皮革肩帶，可作肩背或斜背攜帶。

Louis Vuitton七夕情人節精選2. Louis Vuitton Capucines Mini $51,500（Louis Vuitton）

Louis Vuitton七夕情人節精選3. Louis Vuitton Coussin BB $36,500

Louis Vuitton Coussin BB手袋，採用柔軟的白色小羊皮配上彩虹色調的Monogram壓花圖案，再打造出蓬松如枕頭般的質感，親膚好摸的觸感。手袋配備可拆式皮革肩帶以及一條可拆式粗鏈帶的金色鏈環，粗鏈帶配以彩色嵌飾，不僅有多種揹攜方式，還更添加迷人氣息。

Louis Vuitton七夕情人節精選3. Louis Vuitton Coussin BB $36,500(Louis Vuitton)

Louis Vuitton七夕情人節精選4. Louis Vuitton Twist PM $38,500

Louis Vuitton Twist PM手袋，採用精緻的Quartz白色Epi紋理皮革製作，手袋正中綴有精緻細膩的金色和彩色「LV」金屬件，讓人一眼心動。手袋是長方外型和適中尺寸，備有皮革肩帶和裝飾鏈帶可單獨或一併使用，無論是上班還是與好友外遊都能搭配，是一款適合任何場合的手袋。

Louis Vuitton七夕情人節精選4. Louis Vuitton Twist PM $38,500（Louis Vuitton）

Louis Vuitton七夕情人節精選5. Louis Vuitton Cluny Mini $22,700

Louis Vuitton Cluny Mini手袋，選用Quartz色調的Epi紋理皮革製作，配上仿梯形的袋身，使手袋不僅色調精緻，還很容易配襯。手袋右下方還有漸變彩色的樹脂LV Initials標誌，讓手袋增添了時尚又甜美的氣息，此外，手袋除了有一個手柄，還備有一條粗長肩帶，使甜美的手袋頓時增添型格感。