Longchamp手袋2023｜8大湖水綠單品推介　大熱BOX-TROT換上新色

Longchamp手袋2023｜每次推介中價品牌手袋，法國奢華品牌Longchamp都必定榜上有名。作為性價比高之選，Longchamp推出的手袋款式設計多樣又實用，加上價錢相對親民，難怪大受女生喜愛。Longchamp早前上架了一系列湖水綠色新品，淡淡灰綠色清新柔和，能為夏日穿搭造型增添一點溫柔甜美感。



Longchamp手袋2023｜9大粉紅手袋新款推介 大熱漁網袋新色必收

Longchamp手袋2023｜BOX-TROT 斜揹袋 M HK$5,750

購買方法：Longchamp 官網

Longchamp BOX-TROT 系列，憑著方正俐落袋形輪廓，配合翻蓋上馬術徽章扣，設計簡約得來又充滿辨識度，自推出以來已深受一眾女星喜愛。今次換上淡淡灰綠色，令手袋更顯清新柔和，M尺寸容量充裕，作為上班袋款就最適合不過。

Longchamp手袋2023｜BOX-TROT 斜揹袋 M HK$5,750（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜BOX-TROT 斜揹袋 S HK$4,750

購買方法：Longchamp 官網

BOX-TROT以盒子形狀作為取名靈感，採用小牛皮製造而成，再配合線條俐落的方正袋形，作為日常配件頓時為穿搭造型增添時尚感。S 尺寸大小適宜，擺放女生日常外出隨身小物也尚算充裕，看起來更加率性俐落，易於搭配不同造型風格，無論是日常外出還是上班也適合佩戴。

Longchamp手袋2023｜BOX-TROT 斜揹袋 S HK$4,750（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜BOX-TROT 斜揹袋 XS HK$4,550

購買方法：Longchamp 官網

Longchamp 的 BOX-TROT 斜揹袋也推出了迷你尺寸，縮小版本更顯輕盈，多添了一份休閒及可愛感，即使是身形相對嬌小的女生，背起來也沒違和感。迷你尺寸 BOX-TROT 配有皮革手把，可作斜揹佩戴之餘，更能手提使用，方便搭配不同時尚風格。

Longchamp手袋2023｜BOX-TROT 斜揹袋 XS HK$4,550（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜BOX-TROT 零錢包附肩帶 HK$2,050

購買方法：Longchamp 官網

越來越多時尚品牌都推出鏈帶包（Wallet on Chain），這也是不少女生的入門級之選。鏈帶包可作銀包或配合鏈帶作手袋使用，一袋兩用，要且價錢相對親民，被列為性價比高之選。Longchamp 的 BOX-TROT 零錢包附肩帶採用散發微光澤的平滑小牛皮製造而成，看起來不失高質感，附有1個信用卡插槽及1 個平薄內袋，實用性高。

Longchamp手袋2023｜BOX-TROT 零錢包附肩帶 HK$2,050（Longchamp 官網）

Longchamp銀包2023｜BOX-TROT 小型錢包 HK$2,050

購買方法：Longchamp 官網

除了手袋款式外，Longchamp的小皮具也是不少女生會考慮入手之選，這款小型錢包設有9 個信用卡插槽、零錢與鈔票口袋及2個平薄內袋，有助女生整齊妥當地收納鈔票、信用卡等，加上錢包小型尺寸便於放在小巧手袋之中，確實值得入手！

Longchamp銀包2023｜BOX-TROT 小型錢包 HK$2,050（Longchamp 官網）

Longchamp銀包2023｜B錢包設有9 個信用卡插槽、零錢與鈔票口袋及2 個平薄內袋。（Longchamp 官網）

Longchamp銀包2023｜BOX-TROT 長型錢包 HK$2,350

購買方法：Longchamp 官網

BOX-TROT 長型錢包附有14 個信用卡插槽、零錢口袋及3 個平薄內袋，實用的收納配置有利於妥善收納零碎小物，加上長銀包有利於招財、聚財，想儲錢的話，不妨換一個長型錢包吧！

Longchamp銀包2023｜BOX-TROT 長型錢包 HK$2,350（Longchamp 官網）

Longchamp銀包2023｜BOX-TROT 長型錢包附有14 個信用卡插槽、零錢口袋及3 個平薄內袋。（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜LE PLIAGE FILET 斜揹袋 XS HK$800

購買方法：Longchamp 官網

每次介紹 Longchamp 手袋，不得不介紹這款標誌性漁網袋 LE PLIAGE FILET，品牌今次袋款換上「潟湖藍」，令手袋更添一陣愜意悠閒感，相信必定會令人愛不釋手。 LE PLIAGE FILET 斜揹袋是 Longchamp 與另一個主打編織購物包的法國時尚品牌聯手合作打造而成的袋款，編織袋身配以皮革提把，充滿法式風情！

Longchamp手袋2023｜LE PLIAGE FILET 斜揹袋 XS HK$800（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜LE PLIAGE FILET 手提包 L HK$1,050

購買方法：Longchamp 官網

如果大家比較偏愛容量大而實用的大袋款的話，不妨考慮下LE PLIAGE FILET 手提包，同樣採用充滿法式風情的編織漁網設計，夏日感十足，而且方便女生擺放更多個人物品。