CHANEL卡套上的LOGO不足2個月鬆脫下來！達人2個簡單動作延長壽命

又到月頭出糧的時候，女生終於有藉口買禮物送給自己。不過眾所周知不少大品牌都是「一包難求」，有時有錢都未必買到心儀名牌手袋及單品，故此稍微弄髒刮花都會無比心痛，更何況整個爛掉。日前，一名內地女生在社交平台大呻入手了一個（港幣$4,500）的CHANEL經典卡片套，但用了不足2個月卡片套的CHANEL Logo整個掉下來，該名女生對此感到既無言又氣憤，不解為何CHANEL的質量如此差！



CHANEL袋保養｜羊皮手袋現壓痕 達人教2個極簡動作回復全新一樣

內地女入手CHANEL卡片套不足兩個月 CHANEL Logo整個突掉下

一名內地女生於個人社交平台分享，早前入手了一個（港幣$4,500）的CHANEL經典卡片套，但她使用不足兩個月，卡片套的CHANEL Logo竟然整個突然掉下來。卡片套小巧實用，儘管同時放置八達通、提款咭、信用咭等，都絕不可能影響到卡片套的表面。

（red@ciciw4n6）

帖文引網熱議：「這說明絕對是真的！」

女生對此相當無語，亦不解為何CHANEL的質量如此差。不久後，帖文引來不少網民留言，有不少網民建議帖主倒不如將錯就錯，把該掉下來的CHANEL Logo改成胸針，既不造成浪費，又能夠稍微不太心痛。之後有另一網民更表示，「別拿去專櫃，拿去專櫃說不知道什麼時候掉，當局亦不會提供免費修復服務」。

（《今日的網漫》劇照）

此外，許多網民亦紛紛吐嘈CHANEL的質量愈來愈差，有幾位網民甚至表示，跟帖主遇上同樣情況；亦有人指兩個月前入手了CHANEL的手袋，殊不知揹了不足兩小時，鏈帶竟然突然斷裂了。但有網民笑言，「這說明絕對是真的，在法國專櫃買的也有同樣情況」。

達人直指皮革五金氧化屬常見現象 2方法可延長壽命

不過小紅書一名叫Camellia的達人都指出皮革用品稍微使用後，就容易出現了掉色，劃痕，氧化等等，而且使用時間愈長了五金出現掉色褪色的機會。由於大部分奢侈品品牌的五金都是鋼或者銅等合金金屬製而成，即使一直不動的話，都會出現氧化掉色的現象。

Camellia的達人都指出皮革用品稍微使用後，就容易出現了掉色，劃痕，氧化等等。（red@Camellia）

另外，使用過程中摩擦、汗水、雨水、香水、指甲油等化學用品都會加速了它的掉色、褪色、甚至生鏽等現象，所以這個問題是無法避免的。達人建議平時使用的時可多加注意或者貼金屬貼都算是一個很好辦法。