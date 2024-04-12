棒球帽髮型｜13款造型顯小臉！Jisoo、宋慧喬顯氣質做法超簡易

棒球帽髮型｜天時暑熱，相信不少人近日都想避開戶外活動，免得被陽光曝曬，讓全身肌膚變黑。除了雨傘，帽子也是夏季的配襯單品，可以營造時尚氛圍，同時能夠阻擋陽光，減低曬傷和中暑的機會。當中棒球帽更是易搭、顯年輕的款式，幾乎大部分人的衣櫥內，都至少有一頂，以下盤點13個棒球帽髮型，為炎熱的夏天倍添活力，同時部分更能修飾面形，做到視覺上瘦面效果。



棒球帽髮型1. 自然長髮

最基本的棒球帽髮型，一般都是自然長髮，但並非隨便套上棒球帽便算，而是要在佩戴前，將耳朵前後的頭髮分成兩部分，然後留一小撮在前方，其他翹到耳後，再戴上帽子。這樣便會顯得帽子不會貼緊頭圍，有顯頭小的感覺，而頭髮亦可修飾面形，不過建議不要太厚，否則易顯累贅。

棒球帽髮型｜最基本的棒球帽髮型，一般都是直髮。(IG@newjeans_official)

棒球帽髮型2. 長曲髮

若然趕著出門，但不想髮型太沉悶，可以選擇利用造型夾，簡單地捲曲便可。髮量少的女生可以把頭髮隨意地以順時針和逆時針方向捲曲，打造更多的層次感；而髮量厚的女生，則可以相同捲曲方向的大波浪曲髮，締造出優雅氛圍。

棒球帽髮型｜不想髮型太沉悶，可以選擇利用造型夾，簡單地捲曲便可。(IG@sooyaaa__)

棒球帽髮型3. 微捲髮

相較明顯的曲髮，自然輕盈的感覺，更能顯出氣質。特別是長髮女生，只要將頭髮微微捲曲，便能提升層次感，同時增加髮量，讓整張臉更顯小，締造迷人氣質。

棒球帽髮型｜(IG@hi__jjeong2)

棒球帽髮型4. 長直髮

若然趕時間出門、但不想頭髮太亂，最簡單做法便是將頭髮夾直，這樣看來會更俐落和精神，襯搭露肩服飾更能散發小清新氣息。

棒球帽髮型｜最簡單做法便是將頭髮夾直 (IG@for_everyoung10)

棒球帽髮型5. 小辮子頭

雖然棒球帽會遮住半個頭，感覺髮型會較千篇一律，但其實懂得利用辮子頭，也能創出多種風格。例如像宋雨琦般，在頭髮兩側各綁兩條幼辮子，可以減少累贅感的同時，一樣能夠修飾面形，加上鮮艷的橡筋，展現出活力的街頭時尚。

棒球帽髮型｜像宋雨琦般，在頭髮兩側各綁兩條幼辮子，可以減少累贅感的同時，一樣能夠修飾面形。(IG@official_g_i_dle)

棒球帽髮型6. 帽子向後

棒球帽的帽舌部分，容易會遮住面容，而且走動時也易垂下來。因此，可以參考LE SSERAFIM成員們的做法，將帽子向後戴，能夠更顯出後方的頭形弧度，而且可以保留瀏海，以添甜美活力感覺。

棒球帽髮型｜將帽子向後戴，能夠更顯出後方的頭形弧度。(IG@zuhazana)

棒球帽髮型7. 瀏海短髮

短髮女生佩戴棒球帽的話，更顯出陽光和清爽感覺，予人甜美的活力。特別是及肩短髮，感覺整齊俐落得來，散發年輕魅力，若然配襯銀飾，如耳環和頸鏈等，更有街頭時尚感，而且面部肌膚也會顯白！

棒球帽髮型｜短髮女生佩戴棒球帽的話，更顯出陽光和清爽感覺。(IG@_chaechae_1)

棒球帽髮型8. 髮尾外捲

再簡單一點的話，髮尾外捲的造型，非常適合短髮女生。時下流行簡練的型格魅力，因此濕髮或髮尾外捲，都是個時尚的搭襯髮型，而且可以展露出下巴輪廊，視覺上提升尖面效果。配襯棒球帽的話，還可以增添神秘感覺，更為締造出型格氣場。

棒球帽髮型｜髮尾外捲的造型，非常適合短髮女生。(IG@fish331)

棒球帽髮型9. 孖髻

喜歡清爽甜美的話，可以選擇孖髻，將頭髮分成左右兩邊，然後可以隨心紮成辮子，抑或直接束成一紮，再利用橡皮圈，將頭髮對折綁住。要增加甜美活力，可以像Sakura（宮脇咲良）般，特別紮兩條辮子，展現出Y2K的街頭魅力。

棒球帽髮型｜喜歡清爽甜美的話，可以選擇孖髻。(IG@le_sserafim)

棒球帽髮型10. 孖辮

不少人或怕孖辮太過年輕，但其實配搭棒球帽，可添低調感覺，以平衡出活力年輕感覺。這髮型重點在於，不能太有整齊感覺，因此可以在辮子位置，微微拉出髮絲，這樣更能提升隨性感覺。

棒球帽髮型｜子辮配搭棒球帽可添低調感。(IG@tracytschu)

棒球帽髮型11. 燈籠辮

除了孖髻，燈籠辮也是Y2K的流行髮型之一。這個髮型看似複雜，其實非常簡單，只需運用不同色彩的橡皮圈，束在頭髮上，再在兩條橡皮圈之間，微微拉起髮絲，讓頭髮像燈籠般鼓起就可。這個髮型能夠提升層次和造型感，非常適合髮量較少的女生。

棒球帽髮型｜燈籠辮也是Y2K的流行髮型之一。(黃寶瑩攝)

棒球帽髮型12. 低馬尾

低馬尾也是個相對簡單和清爽的做法。像是宋慧喬般，就會以棒球帽搭襯碎花裙，在陽光和甜美之間取得平衡點，而低馬尾更能突顯輪廓，不僅增添清爽感覺，亦可締造簡練的感覺，散發出優雅知性的氣場。

棒球帽髮型｜低馬尾也是個相對簡單和清爽的做法。(IG@kyo1122)

棒球帽髮型13. 低髻

如果有較多的時間，可以跟隨日本女生Asumi於Instagram分享的做法。先將頭髮分成兩邊紮起，再稍稍拉出髮絲，以營造隨意感，期間注意兩條辮子不要分太開。完成後在右方頭髮的正中間，從內而外穿過手指，然後將頭髮向左反轉，讓其形成一個圈，接著將左邊頭髮穿過圓圈，其後將髮圈拉下，並重複剛才的動作約3至4次，最後以橡皮圈紮起全部頭髮。在拉鬆辮子後，只需拉著髮尾，逆時針轉動辮子，便會形成一個漂亮的髮髻。