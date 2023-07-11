中短髮型｜謝安琪及肩髮超減齡！黎姿、沈卓盈都愛　6髮型展知性

中短髮型｜現年46歲的謝安琪，無論外貌或身材，都保持得宜。謝安琪近日更剪掉長髮，以全新的中短髮型示人，外表看來更加減齡！相較女神長髮，夏日適合清爽舒適感，而中短髮型更帶甜美氛圍，造型變化亦多，像是謝安琪般，就喜歡耳下波浪捲，有效修飾面形，突顯立體輪廓，日前於社交媒體分享最新造型照，展現出知性和活力一面。此外，以下女星們另外最愛的5款中短髮型，也有減齡和顯臉小的效果，大家不妨參考一下。



謝安琪在剪中短髮型後，密密於社交媒體分享照片。最新的照片中，可見她穿寶藍色單肩上衣，綴以APM Monaco的鏈扣首飾，再加上耳下波浪捲，在藍天白雲的映襯下，打造出年輕和知性的一面。此外，不少女星都愛中短髮型，出席活動時更會弄出不同造型，以下的其中5款，可助提升青春感，視覺上具減齡作用。

中短髮型減齡｜謝安琪在最新的照片中，以耳下波浪捲示人，並在藍天白雲的映襯下，打造出年輕和知性的一面。(IG@kaytse)

中短髮型減齡造型1. 優雅低髻

黎姿（現名馬黎珈而）不僅熱衷保養，在打扮方面也費心思，不時在社交媒體分享旅行照，展示活力優雅的氛圍，完全不似已經51歲！為方便日常，她會將多年來維持的中短髮型梳起，並紮成低髻，打造出知性魅力。這個造型重點在於空氣感，完成後把上方頭髮輕輕拉出弧度，亦要捲曲瀏海以增加蓬鬆感，這樣便能減輕頭髮下塌的疲倦感，更顯精神和知性味道。

中短髮型減齡｜黎姿會紮低髻，打造出知性魅力。(IG@gigilai_official)

中短髮型減齡造型2. 少女孖辮

擁有凍齡外貌的黎姿（現名馬黎珈而），也會挑戰少女髮型，如將頭髮分成兩邊，紮出辮子頭，這樣能夠提升甜美氛圍，同時減少深色頭髮的沉悶感覺。若然不想過於可愛，可以佩戴帽子增添低調，提升整體造型的一致度。

中短髮型減齡｜擁有凍齡外貌的黎姿，也會挑戰少女髮型。(IG@gigilai_official)

中短髮型減齡造型3. 蓬鬆直髮

同樣維持多年中長髮的沈卓盈，則喜歡秀麗的直髮，並平剪髮尾，以提升整潔俐落的精神感覺。這款髮型適合不少女生，有效修飾面形，即便是圓臉女生，也可以遮擋側面和腮骨。此外亦可像沈卓盈般，僅露出一面耳朵和輪廓，以提升立體感。為增加精神和年輕魅力，她亦著重頭頂的蓬鬆感，將右邊部分頭髮頂夾出弧度，這樣頭髮看來更具彈性。

中短髮型減齡｜沈卓盈喜歡秀麗的直髮，並平剪髮尾，以提升整潔俐落的精神感覺。(IG@jessie_sum)

中短髮型減齡造型4. 整潔髮尾外捲

王丹妮早前不時轉換短髮和中長髮造型，當中出席活動時，更常以中短髮型示人。中短髮型最麻煩的事，都是髮尾會往外飛，使整體凌亂和無神。因此王丹妮都會將上方頭髮夾直，並把頭髮勾到耳後，這樣便能提升精神感覺。她亦會拉出少許瀏海捲曲，增加活力感覺，整個人更顯年輕感覺。

中短髮型減齡｜王丹妮出席活動時，常以中短髮型示人。(IG@l_for_louise)

中短髮型減齡造型5. 丸子頭＋大腸髮圈

少女時代隊長太妍也喜歡中短髮型，常挑戰不同的時尚造型。閒時她會將部分頭髮梳起，利用大腸髮圈紮成丸子頭或高馬尾，讓整個人看來更具活力和年輕。要提升年輕感覺，大腸髮圈是件不錯的單品，能夠增添甜美魅尹，同時散發悠閒隨性氛圍。這個造型需注意的是，兩側頭髮的比例，可以稍成拉出髮絲，修飾一下面形。