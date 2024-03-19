中長髮型推薦2024｜陳自瑤、余香凝、蔡卓妍等12款逆齡顯瘦造型

2024春夏女星髮型推薦！即將踏入4月，不少女生都開始想今年春夏要換上怎樣的髮型？不少女星換上中長髮後，都一致獲讚很逆齡，其實這種長度可更好的修飾臉形，而在等待留長髮期間，也可以變換不同造型，更重要是輕盈感覺很顯年輕！



髮型推薦2024︳陳自瑤：髮尾微捲打造魅惑空氣感

陳自瑤在主演的話題劇《婚後事》中，以性感的中長髮示人，吸引不少觀眾目光。有別顯男仔頭短髮和顯累贅長髮，中長髮予人輕盈感覺，若然再製造空氣感，定能增添知性舒適的氣質，令人充滿幻想空間。陳自瑤便以大波浪捲營造此氛圍，由於頭髮不算長，故更有自然微捲的效果，不會有做作感覺。

髮型推薦2024︳余香凝：變化多端的六四分界

入圍第42屆香港電影金像獎「最佳女主角」的余香凝，都愛中長髮造型！相較於長度轉換，她較喜歡改變頭髮的瀏海和分界，會以俐落的髮型，打造型格時尚；亦以溫柔優雅的髮型，展現甜美的一面。她亦習慣將瀏海梳成六四分界，較中分更具立體層次，在打扮型格時，更會打斜分界，強調出線條感；而打扮優雅時，則會將瀏海稍為拉出，增加隨性感。

髮型推薦2024︳廖子妤：鮑伯頭顯中性孩童感

廖子妤的外貌帶有古典美，因此非常適合復古髮型。除了髮尾外捲的奧米加頭，她亦常以清爽可愛的鮑伯頭（Bob），締造小孩般的任性俏皮感，看來減齡不少，亦添很多清純氣質。

髮型推薦2024︳王丹妮：隨性的狼尾剪

與廖子妤為好姊妹的王丹妮（Louise），也是非常適合中長髮型，而Louise則以隨性的狼尾剪，展現出陽光活力的中性感覺。由於碎髮鬆散，因此更具自然魅力，而且可以隨時轉換感覺，如順滑的左右側分，感覺乖巧甜美；亦可作濕髮處理，締造時尚魅力。

髮型推薦2024︳陳漢娜：甜美層次髮型

雖然陳漢娜長有厭世外貌，但卻喜歡甜美和溫婉的風格。她會選擇齊瀏海，配搭漸層斜落的髮尾，打造鄰家女孩的魅力。

髮型推薦2024︳何超儀：搖滾捲髮

走搖滾路線的何超儀，也愛以中長髮打造中性型格感覺，以小波浪捲髮配合眉上瀏海，更顯出叛逆自我的獨特風格。她會將頭髮由髮根捲至髮尾，帶有八十年代時尚色彩，更具古典美感。

髮型推薦2024︳Emma Stone：性感微捲髮

剛摘下奧斯卡影后的Emma Stone，不時都以中長髮造型出席活動場合。相較個性造型，性格低調的她更愛微捲髮，在頭髮上稍為捲燙，並以內捲和外捲的作法，打造出髮量感，同時帶有輕微的性感魅力。

髮型推薦2024︳Emma Watson：可愛碎髮

Emma Watson近日都是中長髮型，除了型格感覺，更喜歡她的甜美造型，頭髮同樣以微捲為主，加上順滑的髮質，以及開朗的笑容，散發出陽光甜美的甜姐兒魅力。

髮型推薦2024︳Emma Watson同樣以微捲為主，加上開朗笑容，散發出陽光甜美的甜姐兒魅力。(Getty Images)

髮型推薦2024︳楊丞琳中長髮髮型：髮色換上帶綠的棕色 顯白又型格

楊丞琳其實經常會換上不同髮型，每次都大膽但又好看，在2023年初換上的中長髮，雖然其配文寫道自己不擅長駕馭這種髮型，但粉絲留言一致大讚好看，甚至有留言說：「好像讀大一的時候會遇到的直屬學姐」相當減齡！儘管楊丞琳表示在頭髮過度期不特別玩造型，但她也把頭髮染成帶綠的棕色，顯白又有點型格，很好看！

髮型推薦2024︳全智賢中長髮髮型：頭髮長度稍長一點 更方便變換不同造型

全智賢在2022年以一身Burberry服飾現身機場，準備前往倫敦時裝周，裝扮簡單隨性，平日總是以長髮造型現身的她，也換上了中長髮。全智賢的中長髮稍微比楊丞琳長一點，髮尾帶一點弧度，蓬鬆有彈性，這種髮型很方便她在出席不同活動時變換造型，可直髮也可捲翹。如果想嘗試剪短的女生，可以先從這個長度開始，不會太死板，也可以隨時再留長髮！

髮型推薦2023︳蔡卓妍阿Sa中長髮髮型：大中分髮型 變換不同造型也很方便

蔡卓妍阿Sa可說是中長髮的愛好者，自出道經常留著一頭中長髮﹐更襯托出她的俏皮可愛。如果不想太誇張的話，可以像蔡卓妍阿Sa留中分的中長髮，再在髮尾稍微加個捲度，可以幫助修飾臉型；或是偶爾換上性感微捲髮、可愛羊毛捲、半公主髮型等等，展現了即使是中長髮也可以變換很多髮型，喜歡換造型的女生不妨可以嘗試。

髮型推薦2023︳佘詩曼中長髮髮型：浪漫旁分S捲髮型 修飾臉型又顯女人味

另一凍齡女星佘詩曼也是很喜歡留中長髮，以大旁分髮型配簡單的S型捲度，增加空氣感又顯髮量多﹐而且旁分瀏海還有修飾臉型作用，瘦臉效果非常好！而佘詩曼也很常把頭髮換成直髮，再在尾部微微內彎，更顯女人味！