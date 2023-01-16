30+熟齡髮型教科書　中長髮不顯老5大指南　蛋捲頭、Bob頭成大熱

上年年尾的話題韓劇《財閥家的小兒子》已大結局，全劇揭露財閥生活的黑暗面，更找來男神宋仲基擔任男主角，不論演員陣容亦或者劇情鋪陳都讓劇迷們入迷！



劇迷們肯定也有注意到，這次與男神搭檔的女主角也很有看頭！以《機智醫生生活》打開知名度的申鉉彬，不只清秀臉蛋很討喜，今年36歲的她在髮型的駕馭上也相當純熟～

到底熟齡女人如何挑選「中長髮造型」？女星同款五大指南分享給妳！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 俐落鎖骨切

從今年秋冬至明年春夏，直髮將會是髮型上的重點趨勢！過往看似單調、呆版的直髮，在今年只要藉由瀏海的變化、髮色的加分，就能顯得很有氣勢！像是申鉉彬在劇中同樣以鎖骨剪直髮呈現，深髮色顯膚色、不透露年紀，而髮根的自然澎度更能為妳視覺年紀減五歲。

2. 溫柔蛋捲頭

想要讓女人味加倍，又不想要有阿姨味，熟齡女性在中長髮的燙髮造型選擇上，可以試試「蛋捲燙」！捲度鬆散、弧度小，且強調髮絲的柔軟度與自然波紋，微微弧形線條增加了髮型的層次感與豐盈度，卻又不會有生硬、威脅感強的熟女氣息。

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3. 知性鮑伯捲

若妳的髮型接受度更高一些，那麼也可以學學申鉉彬將長度剪至耳下、脖子位置，並且透過現在最盛行的梨花燙，創造出優雅的BOB（台譯：鮑伯）中短髮！當然了，想要保留韻味、去除老感，瀏海可以搭配帶點捲度的大旁分，並將捲度加強於髮尾，模樣會更加自然且顯臉小呢！

4. 俏麗半丸子頭

倘若遇上過渡期的尷尬長度，卻又不想因一頭亂髮洩漏出嬸味，那麼半丸子頭是一個很好的偷吃步！申鉉彬最長使用的日常造型就是半丸子頭，將上半部的頭髮紮成包頭，同時給予下擺髮絲一點自然外翻捲度，並且預留髮絲的空氣感，會使造型更年輕有精神。

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5. 傭懶C字捲

長度稍微更長一點，亦或者落於肩膀指肩膀下的中長髮，想要增添點捲度時，還可以試試C字捲！C字捲屬於電髮造型中最基礎、剪單俐落的技巧，將捲度著重於頭髮下半部至髮尾處，並且別忘了撥鬆髮絲，一點點小點綴就能創造慵懶且優雅的視覺感。

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