華麗打扮竟換來更差待遇？KOL扮大媽進名店　反獲招待座位和飲品

所謂人靠衣裝，每當走進名店時，不少男女都衣著光鮮，認為會有更好的待遇。台灣知名KOL薔薔（林嘉凌）日前在法國旅遊，特別以隨性慵懶的造型，進入名店內購物，隔日再打扮光鮮亮麗，重複做同樣的事，以測試店員態度上轉變。正當大家以為「戰鬥Look」必勝時，結果卻意外令人大跌眼鏡。



曾為黑澀會美眉的薔薔，在2008年退出節目後，開展YouTuber的事業。雖然父親為當地連鎖二手車商「福利汽車」的董事長，但薔薔個性依然親民貼地，不會刻意透露家底，並憑大膽直率的言論，得到不少觀眾喜愛。

薔薔日前飛往法國巴黎旅遊，沿途特別拍片測試，顧客不同的衣著造型，到底會否有待遇差別？(IG@chialing_maze)

名店服務態度看衣著打扮？

她日前飛往法國巴黎旅遊，沿途特別拍片測試，顧客不同的衣著造型，到底會否有待遇差別？在影片中，薔薔分別以「大媽造型」及「女神造型」，向Louis Vuitton店員詢問最便宜的單品，以及向CHANEL店員詢問最貴的款式。雖然結果真的有差別，但卻是往大眾想象的反方向發展，令薔薔也感到驚奇。

薔薔分別以「大媽造型」(圖左)及「女神造型」(圖右)進入名店測試。(YouTube@林嘉凌 薔薔Maze)

薔薔還以白色膠拖鞋搭襯「大媽造型」。(YouTube@林嘉凌 薔薔Maze)

薔薔先穿復古連身裙，搭以白色膠拖鞋，再把所有頭髮梳後，並凌亂地以鯊魚夾盤起，加上素顏，展現出不修邊幅的感覺。不過，當她進入LV店內，便得到不錯的待遇，不僅被安排坐位，還有飲品招待。即使薔薔向售貨員問便宜的商品，對方依然笑容滿面，與她有說有笑，態度非常友善，令薔薔也忍不住購買。

薔薔其後再到CHANEL分店，雖然最後沒有合心意的款式，但售貨員對其態度依然友善，更端出價值約20,500萬歐元（約17.5萬港元）的特別款鳥籠手袋，並加以詳述，實在令人眼界大開。

CHANEL售貨員沒因薔薔的「大媽打扮」，而服務態度差，還端出價值約20,500萬歐元（約17.5萬港元）的特別款鳥籠手袋。(YouTube@林嘉凌 薔薔Maze)

衣著光鮮進名店 服務態度反令人跌眼鏡

事隔數天，薔薔再次測試，改以女神妝容和打扮進入店內。今次事情發展卻沒那麼順利，她在LV店內，沒得到座位或飲料，當問完最便宜的商品後，女亞洲店員態度更開始變不耐煩，並一直按手機覆客人，還說可到其他門店購買，完全不想理會薔薔的感受。

雖然CHANEL的店員，態度較LV的友善，會有問有答，不會敷衍了事，但當她拿出「最昂貴的手袋」時，價格約為9,700萬歐元（約8.3萬港元），似乎不及上次般，有多款特別手袋。

售貨員：愛招呼衣著普通的顧客

正如薔薔所言，「到百貨公司要排隊，還要化妝出門，還怕別人看不起而打扮。」與其花時間在準備功夫上，不如打扮樸素和簡單，像是這次測試般，簡簡單單反而更佔優。不只薔薔對結果感驚訝，不少網民亦留言表示意想不到，有任職售貨員的網民便解釋，自己亦愛招呼衣著普通的顧客，由於他們進店一般都是有目標而來，因此最終購買商品的機率相對較高。

雖然打扮亮麗或予人富有感覺，但若過於裝備自己，反而多分刻意感，從而減少氣質，因此倒不如選擇簡單的造型，讓自己騰出更多時間之餘，也能得到更好的服務待遇。