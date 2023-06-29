銷售員不易做！前名店SA大爆6大辛酸史：同事競爭比宮廷劇更精彩

常常聽人說，要成功在名店買到心頭好，一定要跟銷售員打好關係，究竟名店銷售員在店內是甚麼角色和地位，怎麼權力這樣大？有位居英台女「Pei」曾在英國著名百貨公司 Harrods 中的 Bottega Veneta（BV）擔任專櫃銷售員（SA），她最近就在YouTube拍片分享銷售辛酸史，力證SA並不只是收銀員，更大爆同事之間的競爭比宮廷劇更要精彩！



Pei表示，SA的工作一直都被大眾所質疑，即使在英國也會有人問「Is that even a job?（那是一份工作嗎？）」，Pei就解釋指，「銷售」的確是一份實實在在的工作，她也在影片中大爆銷售行業的辛酸史。

有位居英台女「Pei」曾在英國著名百貨公司 Harrods 中的 Bottega Veneta（BV）擔任專櫃銷售員（SA），她最近就在YouTube拍片分享銷售辛酸史！（Izpeipei in the UK＠YouTube 截圖）

名店SA辛酸史1：品牌知識量

作為一個銷售員，最重要是你的品牌知識量！在大牌子中工作，銷售員基本上就是代表著這個品牌，所以不少品牌在應徵時，都會特意選一些外表、氣質、談吐都跟品牌形象相符的人，所以在應徵時已經要過五關、斬六將才能成為專櫃銷售員，並不是每個人都可以輕易當上。

一般時裝品牌每年都會有2大時裝騷，分別是「秋冬」及「春夏」系列，除了這2大時裝騷之外，中間亦會有不少度假系列，合共起來1年可能會有足足4、5個系列需要銷售員去了解及學習。

就以 Bottega Veneta 為例，作為一個意大利品牌，無論是手袋名稱、造工、顏色等全都是意大利文，還有品牌故事、設計師理念、時裝騷概念等成千上萬的資料都要念熟，一個專業的銷售員就是要以層層的知識堆疊起來去支撐銷售技巧，這樣才能令客人願意以昂貴價錢購買。

名店SA辛酸史1：品牌知識量（《三十而已》劇照）

名店SA辛酸史2：銷售員並不是收銀員

很多客人都會誤會銷售員即是收銀員，但事實上品牌裡面的確有一個職位叫「Cashier（收銀員）」，專門替客人結賬，但這職位與銷售是完全分開的。

Pei直指接近每個品牌的頂級銷售員口才都極佳，而且工於心計。品牌裡面並非每個手袋單靠品牌光環就能賣得出去，賣得出的都是便宜的款式。品牌請銷售員就是要他幫忙賣一些稀有皮質、限量訂製款及其他人都賣不出去的商品，所以沒有一定的口才及心計，怎能勸到客人買包呢？

名店SA辛酸史2：銷售員並不是收銀員（《三十九》劇照）

名店SA辛酸史3：幽默風趣、健談是銷售員的必備特質

作為銷售員，為人必定要有趣。Pei指出並不是每個走入店的客人，心裡面都有想買的東西，很多時候都是貴婦們來打發時間、找你聊聊天而已，但如果聊得開心、心情好的話，分分鐘會消費。所以一定要健談、有趣，令客人想跟你聊天，才稱得上是一個「好」的銷售員。

名店SA辛酸史3：幽默風趣、健談是銷售員的必備特質（《三十而已》劇照）

名店SA辛酸史4：銷售員是萬事通

銷售除了要負責賣貨外，還要保持店舖的清潔、不時打理一下倉庫、擺貨，收舖後更加要寫報告給總公司，報告當日的銷售情況，所以，銷售絕對不是只是一個「收銀機」！

Pei分享當時在英國倫敦工作時，由於倫敦是一個觀光大城市，特別是每逢夏天，城市中有一半以上都是旅客，所以不時都會有客人問「有甚麼好玩」、「有甚麼新奇事」、「哪間餐廳好吃」，所以每位銷售員心裡面都要有一個清單，推薦一些「真的好吃、真的有特別、而且還訂得到位子的餐廳」給客人。

名店SA辛酸史4：銷售員是萬事通（《豬籠草之夢》劇照）

名店SA辛酸史5：追數壓力

各行各業都要求員工「追數」，作為銷售員，也避不免有業績的壓力，不過除了業績目標以外，原來銷售員都有「KPI（關鍵績效指標）」要追，而且裡面並不只有銷售金額，還包含了「UPI（Unit per Transaction）」，即平均每個客人購買貨品的數量、「ATV（Average Transaction Value）」，即一張單成交金額的價值，還有就是要看你有沒有跨區售賣，如果你一張單中有齊皮具、珠寶、成衣，公司才會滿意。

名店SA辛酸史5：追數壓力（《現正分手中》劇照）

名店SA辛酸史6：同事之間的競爭

客人費盡心思跟銷售員打好關係，因為他們確實是主宰著你能否買到心頭好的關鍵，而銷售員與店舖經理的關係也會影響到能否拿到想要的包包。與同事之間更加要和平共處，關係不好的話，當他們知道你想要賣某和袋款時，就會搶在你前面申請，所以說，在名店當銷售員競爭真的很大，與同事之間的關係與鬥爭也確實比宮廷劇更精彩。

資料授權：YouTube@Izpeipei in the UK