名牌配貨｜前名店SA大爆名牌配貨秘密！手袋、手錶只是銷售籌碼

名牌配貨｜愛馬仕 Hermès 是不少女生夢寐以求的手袋品牌，只可惜每次踏進店舖，想入手心頭號就難逃「配貨」命運。坊間總在流傳所謂的「配貨比例」，指要配夠多少錢貨，才能入手到指定的袋款，但原來這根本不是品牌的明文？前名店銷售員（SA）Pei 早前就在 YouTube 上拍片分享品牌的配貨秘密，拆解配貨制度的由來與成因。



銷售員不易做！前名店SA大爆6大辛酸史：同事競爭比宮廷劇更精彩

前名店SA大爆名牌配貨秘密！手袋、手錶只是銷售籌碼

說到配貨，愛馬仕 Hermès 絕對是各個時尚品牌中的翹楚，但 Hermès 並不甘願只當一個小小皮具商，除了手袋及皮具外，品牌也推出了各種不同的產品，成衣、珠寶、鞋履、傢俱等通通都有，如果他們只是不斷出售手袋，其他商品一律賣不出的話，每年的年度報表出來後，皮具外的項目都銷售額均沒有增長，公司高層、股東都會有所微言。

說到配貨，愛馬仕 Hermès 絕對是各個時尚品牌中的翹楚。（hermes＠IG）

所以，Hermès 為了公司的銷售，不能夠只賣手袋，手袋皮具以外的商品類別也要賣。Pei 就表示，在 Hermès 當銷售員，賣出手袋是沒有獎金的，因為這些商品大家都已經搶著要，品牌真的沒有必要去給佣金鼓勵銷售賣出這些商品。

品牌聘請銷售的目的，就是要向顧售銷售那些沒有人買的東西，所以那些大家都夢寐以求、費盡心思去搶購的Hermès 手袋、手錶最終只變成品牌銷售的籌碼，用作完成品牌自己的利益最大化。

Hermès 為了公司的銷售，不能夠只賣手袋，手袋皮具以外的商品類別也要賣。（Hermès 官網）

配貨比例子虛烏有？1種袋款不用配貨直接買

配貨制度原來並非 Hermès 自己制定的，坊間都在盛傳入手 Hermès 包包的配貨比例，其實這一切都是無稽之談，因為從來沒有人，甚至品牌自己都沒有白紙黑字寫下到底配貨比例要多少才能買至一個手袋，配貨其實只是客人與銷售之間發展起來的一個「默契」。

配貨其實只是客人與銷售之間發展起來的一個「默契」。（kayan.c＠IG）

有些人會覺得配貨制度不公平，眼見別人配夠一定貨就買到指定袋款，但自己同樣買得多但也拿不下心儀包包，Pei 就坦言沒有甚麼公平不公平，關鍵只在於店經理批准你買這個手袋與否、SA願不願意替你爭取這款包，再加上天時地利人和，舉例說如果那款包大家都不想買的話，配貨就一定很簡單，甚至不用配貨都能直接買。總而言之，能否買到心頭號的關鍵根本並非在於要配多少錢貨，或者運氣比較重要！

資料授權：YouTube@Izpeipei in the UK