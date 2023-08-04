CASETiFY 8款人氣手機殼和配件！甜美軟墊、Y2K掛繩、個人化設計

CASETiFY手機殼和配件，絕對是近年最多女生愛用的品牌。CASETiFY不時還會與不同品牌或藝術家推出聯名系列，讓大眾持續保持新鮮感，像是近期掀起Y2K和Barbie熱潮，亦有推出相關元素的手機殼和配件。此外，最讓人無法抗拒的個人化設計平台，近期亦加更多不同風格的設計選項，定必找到最時尚、最適合自己的款式！



CASETiFY手機殼推薦1. The Grippy Case $549

購買方法：棉花糖雲朵｜粉紅愛心｜紫色蝴蝶｜絲絨雛菊

甜美軟糯的手機殼，讓人難以抗拒，這款全新立體軟墊手機殼，就如氣墊一樣緊緊擁抱您的手機！手機殼採用予加高邊框設計可更全面保護手機螢幕，而立體氣墊的飾物除了是可愛的裝飾外，還可當作手機支架使用，或讓大家可時刻輕鬆握緊手機。

CASETiFY手機殼推薦1. The Grippy Case- 棉花糖雲朵 $549（CASETiFY）

此外手機殼共推出4殼，包括：藍白配色的棉花糖雲朵、甜美的粉紅愛心、浪漫的紫色蝴蝶以及型格的絲絨雛菊，由可愛甜美到型格都有，不論是哪種風格的女生都能選擇到合適的！

CASETiFY手機殼推薦1. The Grippy Case- 粉紅愛心 $549（CASETiFY）

CASETiFY手機殼推薦2. Custom Phone Case $469

購買方法：紫羅蘭色｜金龜綠色｜幻影黑｜野莓粉

在CASETiFY官網上的Y2K Studio，還會發現另一款立體氣墊手機殼，同樣是軟棉棉觸感。手機殼採用了柔軟、有光澤的立體「澎澎」氣墊，都是由90%的可回收物料製成，並採用100%可回收的環保包裝﹐在全方位保護手機，同時也更環保。

在官網上共推出了4款配色，分別夢幻的紫羅蘭色、獨特的金龜綠色、充滿個性的幻影黑以及時尚的野莓粉。除了特別的配色外，還推出了復古的Y2K風格圖案﹐例如蝴蝶、小熊、愛心，還可加入文字，字體也是可愛的粗體字，這個個性化的設計猶如自己設計出一個全新的Y2K風手機殼。

CASETiFY手機殼推薦2. Custom Phone Case $469（CASETiFY）

CASETiFY手機殼推薦3. The Push-In Case $359

購買方法：淺卡其色｜薰衣草色｜粉紅色｜黑色

個人化設計總是讓人忍不住一再入手，這款手機殼背面是洞洞，可自由扣上來自世界各地藝術家設計的扣飾，打造最搶眼的手機造型！而手機殼採用柔軟矽膠，並通過4英尺防摔測試，配備加高邊框保護螢幕，是可愛與防護力兼具！手機殼共推出4色，包括：淺卡其色、薰衣草色、粉紅色以及黑色。

CASETiFY手機殼推薦3. The Push-In Case $359（CASETiFY）

CASETiFY手機配件推薦4. The Push-In Pin Set $159

購買方法：Retro West｜Diner Breakfast｜Cottage Core｜Peace Love Earth

上一款手機殼是可扣上不同扣飾，目前CASETiFY共推出了4款，分別是充滿復古氣息的Retro West Set、可愛的Diner Breakfast Set、甜美的Cottage Core Set以及愛好和平的Peace Love Earth Set。每套都有5個扣飾，可自由組裝，創造獨一無二的手機殼。

CASETiFY手機殼5. Custom Barbie Case $509

購買方法：Custom Barbie Case

電影《Barbie芭比》自上映後，掀起一障熱潮，CASETiFY亦與Barbie推出聯名產品，其中這款限量版Barbie手機殼，成為不少人爭相入手之一。手機殼以Barbie經典粉紅色和印花圖案為設計靈感，中間的愛心位置還可加上姓名，讓大家展現獨一無二的個人風格！手機殼除了迷人的「Barbie Pink」外，還推出了透明配黑色框、薰衣草紫色以及啞光黑色，都是動人色彩！

CASETiFY手機殼5. Custom Barbie Case $509（CASETiFY）

CASETiFY手機殼6. Custom Phone Case IPhone14 Pro $549（價格因應手機型格會有所不同）

購買方法：Custom Phone Case

CASETiFY手機殼長期熱賣和讓人第一時間想到的，定必是可個人化設計的手機殼，其中可方便隨時整理儀容的鏡面，更是不少女生的最愛。近期品牌亦為此系列進行升級，大部分手機殼可兼容MagSafe，使手機無線充電更方便！

CASETiFY手機殼6. Custom Phone Case IPhone14 Pro $549（CASETiFY）

此外還加入了許多全新個人化設計，例如彩色斜線、方格棋盤、黑白圓點等的Monogram圖案，以及多種新字型，包括：型格風粗體、復古風俏皮字型，讓大家可打造出更特別和獨一無二的手機殼。

CASETiFY手機配件7. Pearl Phone Charm - 繽紛珍珠/典雅珍珠 $319

購買方法：繽紛珍珠｜典雅珍珠

Y2K 風彩珠手機掛繩亦都是近期大熱，在手機掛上一條，對鏡自拍時也更具質感！其中CASETiFY的經典珍珠手機掛繩，充滿復古氣息，猶如重回九十年代末，此款還有推出彩色珍珠設計，就更具千禧世代的時尚。不論是對鏡自拍，還是平日隨手拿著手機，都能使日常穿搭更添時尚色彩。

CASETiFY手機配件8. Good Vibes Phone Charm - 繽紛笑臉/幸運笑臉 $319

購買方法：繽紛笑臉｜幸運笑臉

手機作為時時刻刻都要拿著的必備品，為它添上繽紛的手機掛繩，讓人心情也變得愉悅！這款Good Vibes手機掛繩，以細粒串珠和可愛笑臉串珠組成，共推出了繽紛色彩和黑色串珠的笑臉款，前者活潑甜美，後者型格中帶點玩味。兩款搭配起來時，都會使手機頓時充滿Y2K風。