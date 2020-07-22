Twice、BLACKPINK示範4款夏天穿搭配件　韓妹必備秒添時尚感

夏天讓人興奮的事情之一，就是能夠讓穿搭有多樣的變化，女生在日常服裝的配件上加入小巧思，思考怎麼搭配是生活的小樂趣，沒有靈感時請參考這篇，讓大勢韓國女團「Twice、Red velvet、BLACKPINK」為妳示範！

1. 彩色髮夾

在韓國街頭，每走過十個女孩會有八成以上都戴上彩色髮夾，可見彩色髮夾的魅力真的非常強大，依照服裝顏色做搭配，最不會出錯的選擇是同色系的款式，想要跟上流行的妳一定要嘗試看看！

2. 寬沿帽

炎炎夏日必須做好防曬，女孩除了要擁有休閒款的棒球帽，還需必備能夠修飾臉型的寬沿帽，戴上它除了能夠擁有完美比例的小臉，還能增添時尚神秘感讓穿搭更加有氣勢！

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3. 素色髮箍 / 髮帶

喜歡鄰家感味道的女孩，夏天穿搭配件可以選擇簡約素色髮箍，散發舒服好親近的甜美味道，沒有殺傷力不論男女看到都能夠產生好感，想要給人零距離印象就選擇它吧！

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4. 造型墨鏡

最後一樣要介紹的造型墨鏡，是能夠提升氣場的完美單品，建議可以依照臉型選擇鏡框，「圓臉」選方框款，「長臉」選大面積框款，「方臉」選擇圓框款，「鵝蛋臉」則不受侷限，選擇合適的才能展現完美比例！

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Dappei 結語：看完搭編的介紹，是不是已經開始期待明日的穿搭了呢？跟著大勢女團選擇合適的配件，為夏日穿搭加分，讓日常的每一天都散發時尚亮眼魅力吧！

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原文：夏天怎能少了配件！就靠 4 樣「夏天必備配件」提升穿搭精緻度，墨鏡、寬沿帽都在清單內！

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