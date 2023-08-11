內衣胸圍多久更換？7大自測換Bra徵兆｜附人氣內衣推介最平$149

內衣胸圍推介｜到底多久要更換胸圍？胸圍壽命有限，反覆洗滌會漸失彈性和承托力，會造成不合身及「離罩」情況，以下有7大貼士，出現1點就知是時候要換新了。除此之外，《01女生》亦會為大家盤點多款人氣內衣推介，立即看看！



胸圍尺寸計算｜簡單3步驟 胸圍不再移位及出現壓痕

紐約內衣品牌「Bra Smyth」的內衣顧問在網站《Real Simple》指出自行量度胸圍尺寸，先要選對時機，切忌選經期快到之前或飯後測量，因胸部或腰部膨脹會導致誤差。先要準備一把軟尺，只需簡單3步驟，就能自行量度胸圍尺寸。

胸圍尺寸計算｜簡單3步驟 胸圍不再移位及出現壓痕(GETTY IMAGE)

胸圍尺寸計算｜第一步：量度下胸圍尺寸

「Bra Smyth」的內衣顧問建議女生們在半裸或穿著無鋼圈胸圍站直量度，再使用軟尺緊貼胸部底部環繞一圈，4捨5入至整數。若果數字是雙數就將其加4，數字是單數就將其加5(例如: 下胸圍是32吋，胸圍尺寸為36；下胸圍是33吋，胸圍尺寸則為38)

胸圍尺寸計算｜第二步：量度上胸圍尺寸

量度下胸圍尺寸後，在量度上胸圍尺寸時，量度胸部最豐滿之處，軟尺環繞經過乳頭一圈，同樣4捨5入至整數。

胸圍尺寸計算｜第三步：測量罩杯尺寸

將上胸圍尺寸减下胸圍尺寸，對照下上表胸圍換算器，便能找出罩杯尺寸 (例 如:上胸圍37时减下胸圍34，兩者相距3时，你的胸圍尺寸便是34C)

自測更換胸圍7大貼士

自測更換胸圍7大貼士(GETTY IMAGE)

1. 舉手胸罩上移

舉高雙手時，胸罩往上移，由於胸罩不合身或肩帶過鬆，胸罩會隨著擺動而移位



2. 出現壓痕

拆下胸罩後，胸部下緣及後背有明顯壓痕，代表內衣太小或肩帶太窄



3. 出現「離罩」

撥好胸部後，上胸位置仍出現空隙，出現「離罩」情況，代表罩杯版型已不符合胸型，要盡快替換內衣



4. 胸部不定型

剛戴上胸罩時，胸部集中又飽滿；隔2、3小時候，胸形開始外擴分散，間隔數小時需要撥胸調整一次，表示內衣已不合身



5. 肩帶滑落

調整好肩帶位置，不時滑落，由於胸罩穿久會失去彈性，調至最緊仍滑落的話，代表胸罩尺碼不適合



6. 內衣鋼圈變形

將胸罩平放，若見到鋼圈位置翹起代表已經變形。鋼圈一旦外露、變形，便無法貼合胸部，需要更換



7.背帶扣最緊仍鬆動

最理想的鬆緊度是扣最外扣，胸罩下方能容納兩隻手指通過。若扣上最後一格，仍有空間、太鬆動，即是胸罩已失去承托力需要更換



5大胸圍推介！改善副乳+預防胸部外擴

胸圍推薦｜1. Aerie SMOOTHEZ 套穿集中型胸圍 HK$390

購買方法：American Eagle

Aerie 匯集了眾多款式的胸圍、內褲，自2006年已售出超過 2 億件內衣，可見擁有極高人氣！今季最受歡迎的 SMOOTHEZ 內衣系列增添新成員 SMOOTHEZ 套穿集中型胸圍，柔軟鋼圈提供更高承托及集中效果，加上背面沒有背扣的設計，令背面平滑。

胸圍推薦｜1. Aerie SMOOTHEZ 套穿集中型胸圍 HK$390 (官方網頁)

胸圍推薦｜2. UNIQLO 無鋼線胸圍 [3D貼合] HK$149

購買方法：UNIQLO

UNIQLO這款無鋼線胸圍 [3D貼合] 採用了品牌原創立體罩杯，可以完美貼合不同的胸型，胸圍的剪裁亦有助令胸型更顯優美！

胸圍推薦｜2. UNIQLO 無鋼線胸圍 [3D貼合] HK$149 (官方網頁)

胸圍推薦｜3. Calvin Klein ATHLETIC 棉質薄墊無鋼圈胸圍 HK$530

購買方法：Calvin Klein｜Zalora

Calvin Klein的內衣一直擁有極高人氣，加上韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie的加持下，更一度掀起搶購熱潮。這款ATHLETIC 棉質薄墊無鋼圈胸圍採用midori生物吸濕排汗技術，配上薄墊胸杯、交叉背帶，具四向彈性。

胸圍推薦｜3. Calvin Klein ATHLETIC 棉質薄墊無鋼圈胸圍 HK$530 (官方網頁)

胸圍推薦｜4. PEACH JOHN Miracle Bra HK$280

日本人氣內衣品牌Peach John一直都深受女生歡迎，最近品牌人氣熱買款Miracle Bra推出了新配色IVORY BLUE，一開賣瞬間缺貨。這款內衣以華麗的喱士令設計感更強烈，於罩杯邊緣剪裁成波浪邊，同時適合日常穿著的一款胸圍。

胸圍推薦｜4. PEACH JOHN Miracle Bra HK$280 (官方網頁)

胸圍推薦｜5. SATAMI 4/5杯涼感軟杯胸圍 HK$428

SATAMI的功能性內衣都不用多介紹，這款內衣有效集中加強乳溝，配上拉力強肩帶，但肩帶是固定不可拆下的，而背扣用上三排四扣，可提供最穩定承托。