Dior手袋2023｜7大粉色新品推介　乾燥玫瑰色調散發夢幻浪漫感

Dior手袋2023｜粉嫩色調向來都是春夏的大熱配色，粉紅優雅又夢幻，加上最近「Barbiecore」熱潮還未減退，尤其適合入手一個粉色手袋追貼熱潮。Dior 最近上架了一系列「復古粉紅」新色新品，經典袋款 LADY DIOR、30 MONTAIGNE AVENUE 手袋等都換上了新色，而且$3,100起即可入手，立即看7款Dior「復古粉紅」新品推介。



手袋2023｜Barbiecore粉紅熱潮襲捲全球 10大夢幻粉色手袋推介

Dior手袋2023｜小碼 LADY DIOR MY ABCDIOR 手袋 HK$50,000

經典的 LADY DIOR 手袋是品牌一大保值袋款，更象徵著品牌對高貴典雅的演繹，令一眾女生夢寐以求。今次品牌更加採用復古粉紅色羊皮演繹這經典袋款，更添夢幻浪漫感。手袋綴以品牌標誌性的 Cannage 藤格紋圖案縫線，再配合淡金色飾面金屬 D.I.O.R. 吊飾作點綴，絕對是「典雅」的演繹。

Dior手袋2023｜小碼 LADY DIOR MY ABCDIOR 手袋 HK$50,000（Dior 官網）

Dior手袋2023｜LADY D-JOY 微型手袋 HK$28,500

LADY D-JOY 是 Lady Dior 的變奏版本，扁長袋形令人一見傾心，這款新品除了採用復古粉紅色羊皮製成之外，在 Cannage 藤格紋圖案之中亦綴上了心形主題圖案，更添夢幻感，令人難以抗拒。

Dior手袋2023｜LADY D-JOY 微型手袋 HK$28,500（Dior 官網）

Dior手袋2023｜MISS DIOR 迷你手袋 HK$22,500

MISS DIOR 迷你手袋優雅又實用，手袋附有2個內部隔層、3個卡片隔層及背面貼袋，可作銀包或手袋使用。手袋頂部配備可拆卸式樹脂珍珠鏈帶，斜孭佩戴更顯知性優雅氣質，另外亦可作手提使用，迎合不同穿搭造型或場合所需。

Dior手袋2023｜MISS DIOR 迷你手袋 HK$22,500（Dior 官網）

Dior手袋2023｜DIOR CARO 心形小袋配鏈帶 HK$9,100

提到夢幻浪漫感之選，不得不提這款 DIOR CARO 心形小袋，先是心形袋形已經令人很醉心，再配合復古粉紅配色及心形主題圖案 Cannage 藤格紋圖案縫線的點綴，稱得上是浪漫感袋款之最，萬元有找價錢即可入手，無論是買作送禮或自用也是不敗之選。小袋子可用作擺放零碎小物放在手袋內，或配合可拆式鏈帶作斜孭包之用。

Dior手袋2023｜DIOR CARO 心形小袋配鏈帶 HK$9,100（Dior 官網）

Dior手袋2023｜小碼 DIOR CARO 手袋 HK$35,500

DIOR CARO 手袋的命名是為了向創始人 Christian Dior 的妹妹 Catherine（暱稱為「Caro」）致敬，同樣採用復古粉紅色小牛皮，點綴 Cannage 藤格紋圖案縫線製造而成。另外，手袋採用了翻蓋設計、同色系透明樹脂 CD 旋轉鎖扣，手袋背面綴以 30 Montaigne 壓印標誌，每項設計細節都反映著品牌的精湛、細緻工藝。

Dior手袋2023｜小碼 DIOR CARO 手袋 HK$35,500（Dior 官網）

Dior手袋2023｜小碼 30 MONTAIGNE AVENUE 手袋 HK$29,000

Dior 30 Montaigne手袋以巴黎旗艦店來命名，設計靈感源自於 Christian Dior 香水瓶的別緻封口，採用精緻的圓弧翻蓋綴以復古金色飾面金屬 CD 旋轉鎖扣，這款手袋雖然沒有標誌性的Cannage 藤格紋圖案，但復古粉紅色拋光小牛皮同樣充滿優雅時尚感。

Dior手袋2023｜小碼 30 MONTAIGNE AVENUE 手袋 HK$29,000（Dior 官網）

Dior卡套2023｜DIOR CARO 5 隔層卡片套 HK$3,100

除了袋款外，Dior 的小皮具款式都換上了復古粉紅色，作為入門級之選也是個不錯的選擇，卡片套採用柔軟小牛皮製造而成，綴以 Cannage 藤格紋圖案縫線，正面亦飾有CD標誌。