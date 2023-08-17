DIOR、GUCCI、BURBERRY　7款精品童裝手袋必搶！半價入手CP值極高

童裝部真的是所有女生的挖寶區呀～！！之前就有網友分享過，精品的童裝部門，對嬌小的女生來說，都超級友好～總能在那裏用甜甜價入手精品服飾和配件！



小編這回也就整理了DIOR、GUCCI、VERSACE和BURBERRY童裝手袋給你，外型一樣可愛到發瘋，價格還是成人手袋的一半，真心太美好～

7款精品童裝手袋推薦，根本是小個子女生的天堂！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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DIOR 幸運星袋

先前在網路上造成轟動的DIOR星星手袋，以Dior先生最愛的星星作為靈感，採用羊皮皮革製成了這款五角星造型的手袋，包面還是經典的藤格紋圖案，內有隔層和拉鍊開合。一共推出金色、粉紅色和丹寧藍3種顏色的幸運星袋，最讓女生高頻尖叫的地方，絕對是它精心搭配的鏈條，以DIOR標誌的多色珠飾、金屬小蜜蜂以及星星；金色款則是換作金色的鏈條，可肩背或斜挎，大人揹也是可愛的剛剛好。

DIOR 小型童裝多功能袋

喜歡1+1手袋的女生，DIOR的這款小型童裝多功能袋也是不能錯過，採用DIOR的經典米色和藍色 Dior Oblique 緹花製作，綴以 Dior 星星裝飾，黑色可調整長短的肩帶上還有可拆卸的圓形小散紙包。

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GUCCI 兒童GG手挽袋

偷偷說～小編個人覺得，GUCCI的童裝部也很好逛！像在101店面中，他們童裝部還布置超級可愛，讓人想一直待在裡面不想出來～這款GG手挽袋，分別推出桃粉色和淺藍色橡膠製成，採用全新的手法演繹經典的字母組合圖案，以浮雕質感和鏤空設計突顯GG圖案，像是水桶包的外型，拎著走非常方便，價錢也可可愛愛，屬於親民派。

GUCCI 兒童GG手提袋

同樣也叫做兒童GG手提袋的這款托特包，則是在小紅書之間，成為網友們爭相分享的GUCCI童裝好物，鏤空的GG圖騰、大人拎也很剛好的比例，品牌還推出寶寶粉、桃粉色、天藍色、深藍色等繽紛顏色～手袋的容量，連ipad都裝得下，少女心瞬間大噴發～

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VERSACE La Medusa斜挎包

想要收顆愛心包的女生，拜託，千千萬萬不要錯過VERSACE的這顆La Medusa斜挎包！！！夢幻薰衣草紫的色調、特別製成愛心的形狀，配上品牌經典的Medusa金色Logo，嬌巧可愛的它，看到就是要直接入手，不需要考慮的吧！

VERSACE LOGO毛巾布托特包

想要當多巴胺少女的你，一定要買VERSACE的這款LOGO毛巾布托特包吧～經過防水處裡的包巾布材質，摸起來舒服又療癒，淺紫色的包身配上螢光綠的品牌logo，把手壓印著提花Greca，俏皮中還是藏有品牌的華麗韻味！

BURBERRY 格紋斜背包

BURBERRY的這款格紋斜背包，雖然像是個小廢包的存在，不過，手袋有著兩層置物區，依舊能夠裝下出門必備的小物，經典的Burberry格紋，絕對會成為穿搭的小亮點，BURBERRY 格紋斜背包。

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