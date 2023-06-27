名牌飾物｜10大品牌首飾3千內：VALENTINO簡約耳環/GUCCI花朵手鏈

名牌飾物10大推薦！飾物作為配襯穿搭中的一環，既可以點亮造型，為配襯加分，亦可以表達個人喜好與風格。不過飾品種類繁多，由耳環、戒指、手環、手鍊到頸鏈都有，應該入手什麼首飾才好呢？



還在苦惱入手名牌飾物的女生們，近日 Selfridges 推出季節性優惠激減，即日起由服裝、首飾、鞋履到護膚化妝品都有優惠，優惠低至半價起，《01女生》這次就為大家精選了以下10大名牌飾物推薦，優惠期有限，售完即止。

名牌飾物推薦1. GUCCI Double GG sterling-silver and mother of pearl bracelet 優惠價HK$2600（原價HK$2950）

購買方法：Selfridges

喜愛低調、淡雅的女生，這款以自然世界、植物奇觀作靈感的GUCCI Double GG手鏈絕對能夠滿足到你。它以925 純銀配以粉紅調的珍珠母貝以及花朵飾物，再加上標誌性「雙G」的GUCCI LOGO，低調中帶有一種復古感。

名牌飾物推薦：1. GUCCI Double GG sterling-silver and mother of pearl bracelet 優惠價HK$2600（原價HK$2950）(Selfridges)

名牌飾物推薦2. TED BAKER Clemmee brass and crystal necklace 優惠價HK$270（原價HK$380）

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平日的上班打扮總感覺過於簡單、乏味，不妨以頸部裝飾去點亮造型以及當天心情吧，這款TED BAKER 的黃銅水晶項鍊，銀鏈綴以五顆水晶，不會過於搶眼但又有適當的拋光存在感。而且它能夠自由調節長度，可以靈活配搭不同領口的衣服。

名牌飾物推薦：2. TED BAKER Clemmee brass and crystal necklace 優惠價HK$270（原價HK$380）( Selfridges )

名牌飾物推薦3. SWAROVSKI Millenia rhodium-plated and crystal hoop earrings 優惠價HK$875（原價HK$1,250）

購買方法：Selfridges

耳環對於綁髮造型、中短髮女生而言，不失為一個方便快捷去改變造型風格的方法。SWAROVSKI 的這款水晶圈形耳環，以八角形的方式切割水晶再加以爪鑲，令到水晶的反射面更為多及亮眼，一戴上就成為矚目之最。

名牌飾物推薦：3. SWAROVSKI Millenia rhodium-plated and crystal hoop earrings 優惠價HK$875（原價HK$1,250）(Selfridges)

名牌飾物推薦4. JACQUEMUS Le Chiquito silver-toned brass necklace 優惠價HK$847（原價HK$1,210）

購買方法：Selfridges

來自法國南部的Jacquemus，最為人熟悉的必定是由一眾明星、明人都為之瘋狂的超迷你手袋Chiquito，雖然Chiquito 外觀十分可愛，不過索價約五千的小廢包的確叫人難以下手。若想將可愛的超迷你手袋收入囊中，不妨入手同一造型的黃銅項鍊，淡金色加上拋光面能夠輕鬆配襯。

名牌飾物推薦：4. JACQUEMUS Le Chiquito silver-toned brass necklace 優惠價HK$847（原價HK$1,210）(Selfridges)

名牌飾物推薦5. VALENTINO GARAVANI VLOGO brass earrings 優惠價HK$1,560（原價HK$2,600）

購買方法：Selfridges

對於女性化的耳環並不來電？喜愛低調的女生，這個縮小的Valentino Garavani 黃銅耳環就是你的必入手之選，它的多變性能夠可鹽可甜。黃銅材質並不會過於閃亮，加上標誌性封閉的 V 字形，自然打造俐落中性感覺。

名牌飾物推薦：5. VALENTINO GARAVANI VLOGO brass earrings 優惠價HK$1,560（原價HK$2,600）(Selfridges)

名牌飾物推薦6. OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH Logo-pendant pearl-chain brass necklace 優惠價HK$1,250（原價HK$3,450）

購買方法：Selfridges

一提及OFF-WHITE，大家可能會聯想起街頭服飾、鞋履，其實它們亦有不少備受忽略的珠寶首飾，品牌將街頭服飾廓形與高級時尚配飾兩者作為融合，打造出獨特風格。這款以黃銅配以全人造珍珠的Abloh 吊墜項鍊，將嬌柔的珍珠變為型格，特別合適偏好誇張、Y2K風格的女生入手。

名牌飾物推薦：6. OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH Logo-pendant pearl-chain brass necklace 優惠價HK$1,250（原價HK$3,450） (Selfridges)

名牌飾物推薦7. ALIGHIERI The Lustre of the Moon 24ct gold-plated bronze earrings 優惠價HK$1,540（原價HK$2,200）

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珍珠單品無論作為耳環、手鏈或是手袋配飾，都是女生挑選首飾時的榜單之一，而這款樸實的Alighieri 珍珠耳環，以青銅、24 克拉鍍金以及珍珠所組成，簡單而美觀。

名牌飾物推薦：7. ALIGHIERI The Lustre of the Moon 24ct gold-plated bronze earrings 優惠價HK$1,540（原價HK$2,200）(Selfridges)

名牌飾物推薦8. MARC JACOBS Logo-embellished brass and resin bangle 優惠價HK$650（原價HK$860）

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這款Marc Jacobs 黃銅樹脂手鐲以一半樹脂及一半黃銅材質所組成，簡潔白色配襯品牌名稱，能夠表達對 Marc Jacobs 的熱愛同時配襯造型。

名牌飾物推薦：8. MARC JACOBS Logo-embellished brass and resin bangle 優惠價HK$650（原價HK$860）(Selfridges)

名牌飾物推薦9. SWAROVSKI Gema brass and crystal bracelet 優惠價HK$1,540（原價HK$2,200）

購買方法：Selfridges

SWAROVSKI 的水晶設計、寶石切割確是無需多說，這款存在感強烈的黃銅水晶手鍊，以多種水晶混合而成，有橢圓形、梨形、祖母綠形和圓形切割爪鑲，顏色以暖調為主，暖調色彩在亞洲女生身上十分友好，能夠提亮膚色之餘，不需過白的膚色亦能夠駕馭得到；戴上亦不顯俗氣及老態。

名牌飾物推薦：9. SWAROVSKI Gema brass and crystal bracelet 優惠價HK$1,540（原價HK$2,200）(Selfridges)

名牌飾物推薦10. ALEXANDER MCQUEEN Seal rhinestone-embellished gold-toned brass ring HK$2,200

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對於身上配飾一串串，有些女生感覺像是要花費很多力氣以作配搭似的，若果想無痛配襯，一款百搭好襯的戒指絕對能夠幫你不用花力氣、減省腦袋思考配襯！ALEXANDER MCQUEEN的這款三環設計戒指，心思處處。戒指第一層以水鑽裝飾、正面外觀酷似花朵，花朵內暗收品牌名稱、第三層以鍊式紋理作飾。

名牌飾物推薦：10. ALEXANDER MCQUEEN Seal rhinestone-embellished gold-toned brass ring HK$2,200 (Selfridges)

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**