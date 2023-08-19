泰國曼谷Hermès銀包零配貨？旅遊達人分享這門店買到CHANEL CF袋

泰國曼谷零配貨｜近日不少人都出國旅遊，部分女生更會趁機以較抵價錢，購買精品手袋。相信時尚愛好者們都知，由於各地的愛好不同，因此有些斷貨難買的款式，反而在其他地方容易入手，價錢和配貨額也較低。有台灣網紅早前上載影片，分享在泰國購買Hermès、CHANEL和LV手袋的難易度，各位準備飛泰國的女生，不妨參考一下。



手袋是日常必需品，而精品的奢華感覺，更為女生們增添好心情。旅遊達人Ray早前在其YouTube頻道「阿瑞不姓賴」，以《曼谷香奈兒包超多》為題，分享在泰國入手名牌袋的經驗，當中原來Hermès銀包不用配貨，CHANEL手袋有多款選擇！此外，他亦表示泰國大部分退稅率為5%，需同一天購買2,000泰銖（約440.5港元）才可退稅。

泰國曼谷｜旅遊達人Ray早前在其YouTube頻道「阿瑞不姓賴」，以《曼谷香奈兒包超多》為題。(YouTube@阿瑞不姓賴)

泰國曼谷｜旅遊達人Ray(IG@shezy_hsu)

泰國曼谷Hermès銀包零配貨？

不少影片都提到，無論購買Hermès手袋或小皮件，大部分都需配貨。Ray表示，曼谷共有3家Hermès分店，其中一家小皮件特別多，可以慢慢挑選，「我記得他是整盤拿出來，超多款！」他最終在店內買了Silk'In 摺疊短銀包和長銀包，價錢較台灣的低，退稅後更優惠，「那邊的售貨員很願意拿給觀光客看。」不過，Ray的姐姐亦補充提到，曼谷機場門店款式較少，連twilly也不多，因此建議購買Hermès時，不要臨走才買。

泰國曼谷｜Ray最終在Hermès店內買了Silk'In 摺疊短銀包(圖右)。（資料圖片&Hermès官網)

泰國曼谷CHANEL手袋超多！

兩人在片中亦提到CHANEL，姐姐表示那裡「誇張多貨」。她在曼谷機場的門店內，先給售貨員看想要的手袋及銀包圖片，「他馬上跟我說，銀包和手袋都有！」她指出那裡有台灣難買到的經典款銀包，手袋則有經典的小雞黃色，CHANEL19、經典灰色CF25手袋及「方胖子」。除了手袋，她還表示那裡的耳環款也非常多。

泰國曼谷｜CHANEL經過典款銀包(圖左)及CF25手袋(圖右)。(CHANEL官網)

泰國曼谷LV貨源充足

雖然LV沒有配貨制度，不過姐姐指出，台灣長期缺貨的Alma BB手袋，曼谷機場門店內則存貨充足，連售貨員都表示他們的貨很齊全。Ray補充，曼谷機場很大，觀光客也多，估計門店都會「以觀光客的取向來進貨，他們的貨源比台灣更齊全。」

泰國曼谷｜台灣長期缺貨的Alma BB手袋。(LV官網)

資料來源：YouTube@阿瑞不姓賴