Hermès零配貨入手2個熱門手袋！4方法官網也能買到保值款、金剛色

Hermès手袋許多女生都想入手一個，即使不是三大經典款Birkin、Kelly、Constance Bags，其他部分款式手袋的價格及高配貨比都不低，讓人卻步。但日前有台灣網民於社交平台小紅書上分享，Hermès愛馬仕台灣官網竟會不定時有限定手袋上架，經歷兩次失敗後，終成功入手兩款近年熱門的手袋。這位網民集合了失敗原因以及如何增加成功購入機會發帖文分享﹐一起來看看零配貨入手Hermès手袋！



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Hermès官網選購手袋兩次失敗（Hermès官網）

Hermès官網選購手袋兩次失敗

Hermès手袋大多都需要親臨門市，經過一輪選購，才能成功入手一個。但早前有一位台灣網民Shirley在小紅書上，分享自己在Hermès官網購物的經歷，並分享出自己成功購買的截圖。但原來在入手前，她經歷了兩次失敗，在內文中她提到原來是想入手Picotin Lock 18金棕色，但因忘記事先登入帳號，當重新登入資料後，手袋已被其他人買走了。而第二次是想買Picotin Lock 22金金色或大象灰銀色，都是以失敗告終。

成功入手Hermès Picotin Lock 22、GARDEN PARTY 30

而這位台灣網民很幸運，她分享後來又遇到Picotin Lock 22黑色配銀色五金，在混亂中成功買到，售價為台幣99,200（約港幣24,856）。

在成功入手第一個手袋後，她隔了幾分鐘刷新網頁時，發現Hermès官網把GARDEN PARTY 30金棕色上架了，她也成功入手了﹐售價為台幣113,800（約港幣28,515）。所以這位台灣網民是在同一天，成功零配貨且是原價入手兩個Hermès熱門款手袋，而且三大金鋼色中的黑色和金棕色，保值力高。

Hermès官網買手袋成功秘訣（IG@hermes）

Hermès官網買手袋成功秘訣

Hermès手袋想要零配貨入手，又不想找代購忍受差價買的話，像這位網民在Hermès官網購買是一個不錯的選擇。

不過要記得保持登入狀態，而且可以訂閱網站新品上架的通知，這樣一但有手袋上架就可第一時間入手。此外手袋停留購買車時間也不要太長，盡快完成購買流程，不然容易被別人買走。

除此之外﹐還有一位網民Joanne在小紅書上，分享她觀察到Hermès官網手袋上架時間，一般會在晚上11點和凌晨2點至4點，大家可以在上架前先準備好登入、信用卡、郵寄地址等資料，到了差不多時間，可以嘗試多刷新網站。這位網民試過在晚上11點多時，看到網站一次過上了21個手袋，而他也曾經成功入手Picotin Lock 18金棕色，大家也可以嘗試這個方法。

Hermès香港官網也可以零配貨買手袋（Hermès香港官網）

Hermès香港官網也可以零配貨買手袋

而Hermès香港官網，其實也是除了珠寶、腕錶、皮帶、配件等，也是有手袋和小皮件在官網上發售，像是在文章出版當日，筆者嘗試在官網上瀏覽，發現會有Hermes Clic-H 33 bag、Bolide 1923 45 Racing bag、Wicker bag PM等，款式不算多，相信也是需要在手袋上架時火速下單，才能搶購到心儀或熱門款手袋。