Hermès根本不存有「配貨」？新手必學4招入手Birkin、Kelly經典袋

Hermès配貨｜即使從未購買過Hermès手袋的朋友，都絕對會聽過「配貨」一詞，加上網上都會搜查到大量的配貨攻略。不過原來在Hermès的官方世界中是不存在「配貨」，到底是什麼的一回事，有興趣的女生絕不能錯過！



Hermès配貨｜即使從未購貫過Hermès手袋的朋友，都絕對會聽過「配貨」一詞，加上網上都會搜查到大量的配貨攻略。（getty image）

關智斌（Kenny）近幾年前開始身兼多職，除了歌手、演員外，還多了Youtuber的身分。自從他建立個人頻道後，不時拍攝各種各樣的題材，曾化身「CHEF KENNY」邀請嘉賓一同下廚，而近期推出了「斌菲特訓班」新系列的影片，接下來將會跟大家分享及探討各樣的收藏品如何保值及增值攻略。

第三集邀請了Hermès先生專頁的擁有人Mr. H來跟大家分享購買Hermès的攻略，從而開拓一條致富之路 。

第三集邀請了Hermès先生專頁的擁有人Mr. H來跟大家分享購買Hermès的攻略。（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

Mr. H憶述過去入坑Hermès的經過，他表示當初單純是想買手袋給家人，但當時完全對品牌不了解，只知道Hermès是一個高級的品牌，亦有概念知道購買非易事。直到一次到日本旅行打算到當地Hermès門市碰碰運氣，不是被人趕走，就是被回覆沒有貨。之後，Mr. H漸漸開始請教身邊已入坑Hermès的朋友，才得知想購買品牌最受歡迎的手袋，並非是進店查問，也不是靠運氣，而是需時間去經營及跟他們慢慢建立關係。

Hermès根本不存在「配貨」？達人親解配貨概念

眾所皆知Hermès完全是「有錢都買唔到」，要買到只要一個方法正是「配貨」。但是Mr. H解釋在Hermès的官方世界中是不存有「配貨」，儘管進店查問SA，他們都會回答沒有配貨概念，SA一般都表示「如果你多多支持我們品牌，或者成為我們的忠實客戶，就有機會拿出你心儀的貨品給你」可能有不少人會疑惑，要怎麼才稱得上是一個忠實客戶？Mr. H坦言正是要消費，要全力地支持品牌。

Hermès根本不存在「配貨」？達人親解配貨概念（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

雖則Hermès的官方不存有「配貨」，但是經常聽到不少人表示買包先要配貨，至少要配1倍-1.5倍不等，Mr. H則表示官方從來都沒有一個程序說明配貨額。

想入手心儀的袋款除了要全力地支持品牌，就是要跟SA打好關係，他們婉轉地告知你大概的貨量，從而提升入手的成功率。

Birkin、Kelly、Constance最保值？

不少新手入坑Hermès都會以「Birkin、Kelly、Constance」三大經典款為主，由於款式經典不退流行，而且具有保值的能力。不過Mr. H表示三大經典款中並非款款都保值，以Kelly為例，自推出多年來沒有太大改動，只有推出不同尺寸，款式一直都幾乎一樣，所以使其一直保持到地位。

Birkin、Kelly、Constance最保值？（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

為何Hermès如此保值？

接下來是Mr. H個人珍藏分享，他表示Hermès的手袋愈小愈難製作，以他手上這款Kelly Mini為例，其連一部手機都放不下。現時在門市售價約25萬至30萬左右，視乎在那個地方購買，但這款式曾在拍賣會上以逾90萬成交，可見其如此珍貴。

為何Hermès如此保值？（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

手上這款Kelly Mini為例，其連一部手機都放不下。現時在門市售價約25萬至30萬左右。（YouTube@關智斌 Kenny Kwan）

達人親揭新手買袋攻略 最容易入手的2大城市

全世界在眾多Hermès的店舖，但原來香港的Hermès是屬於難買的地方，達人解釋香港有很多忠實客戶，所以他不太建議新手於香港買袋。

講到最容易入手的地方，達人強烈推薦日本及巴黎兩個地方，東京銀座是全亞洲最大的Hermès店，手袋數量也相對較多；而巴黎是總店，入手的成功率都是較高。另外，達人提醒新手們切勿第一時間問SA要手袋，先從其他單品入手，其次想在香港買袋的話，建議跟SA最少接觸2-3次，從而跟對方建立關係，亦有助增加買袋的機會率。