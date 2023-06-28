台女星分享4款穩賺不賠手袋！Hermès零配貨、CHANEL帆布袋也保值

Hermès、CHANEL手袋是女生夢寐以求的手袋，但單價不低的它們，所以不少人在入手時﹐除了考慮喜好外﹐都會想一想怎麼買才能保值？早前台灣女星蔡逸帆，在《女人我最大-微女人》節目中，分享了自己的愛用名牌手袋，及如何以最划算方法購入，更表示這4款手袋都是穩賺不賠款式，一起來看看吧！



Hermès值得投資，台灣女星蔡逸帆兩度入手Hermès Lindy Bag（截自 女人我最大）

Hermès值得投資 兩度入手Hermès Lindy Bag

台灣女星蔡逸帆在影片中，提到她人生第一個Hermès手袋是大象灰色的Lindy Bag，購入時約15-16萬台幣，而她用了3年多後賣出是16萬，完全沒有賠錢，讓她覺得Hermès是可以投資。其後蔡逸帆再次入手Hermès Lindy30 Bag，而且也是三大金剛色中的金棕色（Gold），她是指這款手袋現在價值20多萬台幣，絕對是穩賺不賠款款式。

Hermès Evelyne Mini Bag也是保值之選（截自 女人我最大）

Hermès Evelyne Mini Bag也是保值之選

蔡逸帆在影片還分享她另一款Hermès手袋，是由好朋友轉讓的Hermès Evelyne Mini Bag，當時是以約7-8萬台幣購入的中古手袋，她提及這款手袋現在代購價已經升至約10萬台幣，也是一款只賺不賠手袋。蔡逸帆分享兩點Hermès投資心得，入手「金剛色」以及「經典款」基本上都是穩賺不賠。

Hermès經典或熱門款手袋都是需要配貨（截自 女人我最大）

而蔡逸帆提到的「金剛色」，是指黑色（Noir）、金棕色（Gold）、大象（Etoupe）﹐是Hermès的三大金剛色；而「經典款」則是 Birkin、Kelly、Constance，品牌的三大經典款，都是歷久不衰且保持升值的手袋。因Hermès經典或熱門款手袋都是需要配貨的，她會選擇接收身邊好朋友的手袋，這樣不僅不用配貨，還可以收到狀態較好的手袋。

CHANEL Tote Bag 帆布袋也保值（IG@linda.slbg）

CHANEL Tote Bag 帆布袋也保值

說到CHANEL手袋，大家先想到的都是皮革款手袋才是保值，而升值的也是CHANEL Classic Flap、Boy CHANEL、CHANEL2.55等，但蔡逸帆反而推薦CHANEL Tote Bag。她指帆布款的CHANEL Tote Bag，不用擔心會刮花也很耐磨、耐用，甚至笑指隨手放到地上也不心痛。此外，她很推薦丹寧色的CHANEL Tote Bag，款式百搭、經典，加上容量實用。

而她也提到幾乎每次從專櫃或朋友轉讓前，都會先想假設將來轉賣出去，會不會讓她：「至少不要賠，這就是一個很好的投資。」

FENDI Sunshine大型款式手提袋（IG@linda.slbg）

FENDI Sunshine大型款式手提袋

FENDI Sunshine手袋也是蔡逸帆另一款愛用手袋，由從好朋友手上以8折價購入，比市價便宜很多，容量較其他手袋大。這款手袋是以棕色皮革，飾有熱印「FENDI ROMA」主題圖案，手提位是以瑁塑膠玻璃製的雙手柄，非常特別，且這款手袋也是FENDI的人氣款！＝。