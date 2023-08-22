日本購物｜東京5間中古店推薦 Hermès手袋超齊全日本當地人都逛！

【日本東京/中古店】東京必去景點！自旅遊放寬後，泰國、日本、韓國等地都是大家熱門的旅遊之選，女生旅遊行程中少不免購物掃貨的行程，相信大家前往旅遊目的地前都會找尋當地必玩推薦、當地必買攻略。而近日台灣YouTuber「BOM BOM 蹦蹦」則分享了5間日本旅遊必去的中古店，大家不妨參考一下，作為下次前往日本購物的必去景點吧！



想入手名牌手袋，但又因為等待時間、需要配貨等等原因卻步？大家亦可以考慮轉戰中古市場（Vintage），分分鐘可以尋到寶，不單可以以較便宜的價錢入手手袋，有時更可能撞見一些已經停產的款式，更具收藏價值！另外更可以免卻配貨的麻煩，直接取走心頭好。

台YouTuber 分享5間東京必去尋寶景點

「BOM BOM 蹦蹦」分享道日本旅遊時，大家可以較放心地行逛名牌中古店，除了因為中古店比較集中，又不需要預約，只需要注意店家營業時間就能夠輕易購入心頭好。另外在日本購入中古產品比較有保障，因為在日本經營中古店前，店家需要取得政府認可的營業執照，大家只要挑選較大型、具有口碑的店家之外，亦可以要在入手之前查看店家有否相關證照就不怕購入假貨。

東京中古店推薦：1. 銀座OKURA

「OKURA」作為日本多年的中古店，分店遍佈日本各地，除了實體門店外，官網上亦提供相當透明的資料，除了有中古店認可營業執照，貨品價錢、狀態亦可以在網上一查看到，而且「OKURA」亦支援海外送貨。

東京中古店推薦：1. 銀座OKURA（YouTube@BOM BOM 蹦蹦）

而今次「BOM BOM 蹦蹦」到訪東京銀座店「OKURA」，這邊以一整棟大樓，分別以三層店面作營業：B1樓層主售LV、CHANEL的手袋款式，而1樓樓層則主售Hermès，連大熱的手袋 Birkin、Kelly都相當齊全；二樓則主售不同服飾，不少都是相當值得入手的珍藏時裝展款式。「BOM BOM 蹦蹦」直指這邊是Hermès熱愛者的天堂，不單款式、顏色齊全，包款狀態都保存得相當良好！

「BOM BOM 蹦蹦」直指這邊是Hermès熱愛者的天堂（OKURA）

東京中古店推薦：2. 銀座ALLU

開業6年多的「ALLU」是一家實力厚實的中古店家，除了東京銀座店外，大阪店亦是不少女生的口袋名單當中。除了實體門店外，「ALLU」亦有官網選擇，官網的照片與Ranking排列都十分清晰、精細，就算不方便到店，官網亦支援調貨到店與海外送貨的服務。

東京中古店推薦：2. 銀座ALLU （YouTube@BOM BOM 蹦蹦）

「BOM BOM 蹦蹦」指銀座ALLU 店的裝潢十分精緻，有種仿似走進精品店的感覺，店員都十分友善，而且英語溝通能力不俗；要是喜愛CHANEL 與配飾的女生來這邊，絕對會十分滿意。這邊以一棟四層的形式：1樓樓層則主售CHANEL貨品，2樓樓層則主售鐘錶，3樓樓層則主售Hermès，4樓則是服飾。

東京中古店推薦：3. 表參道Paradise Vintage

相較起上頭所提及的中古店，「Paradise Vintage」的年資比較淺薄，去年年中才開幕，不過因著貨品齊全、顏色分類舒適、地址就近JR原宿站等等原因，亦成功在網上斬獲不少名聲，可謂熱門網紅店的存在，力撼不少中古店家。

東京中古店推薦：3. 表參道Paradise Vintage （YouTube@BOM BOM 蹦蹦）

「BOM BOM 蹦蹦」指這邊價錢會略高些許，主售Hermès、LV與CHANEL等經典名牌，配飾選擇較少，雖然官網上沒有列明Ranking，不過手袋普遍的使用感低，不少皮革把柄都保存得相當好。

東京中古店推薦：4. 代官山Hedy

Hedy從網絡販售起家，一直壯大聲勢，更能夠安排全球配送、免郵的服務，價格相對比較親民，「BOM BOM 蹦蹦」指連日本本地人都在逛這家店！

東京中古店推薦：4. 代官山Hedy（YouTube@BOM BOM 蹦蹦）

不過要稍稍注意的是這邊的店家地址就近JR站，店面排例較不美觀，包款的一致性較弱，不過配飾選擇多，若果想入手中古配件、皮夾的話是個不錯的選擇！

東京中古店推薦：5. 代官山Layer

相對起位於地鋪的中古店，代官山Layer的存在則比較隱蔽，它位於大樓當中，大家需要多注意門店名牌才能夠尋找得到。另外它的Instagram 上亦接受下單，能夠提供某些地區運送免稅。

東京中古店推薦：5. 代官山Layer（YouTube@BOM BOM 蹦蹦）

「BOM BOM 蹦蹦」指這家的裝潢比較像是收藏店，雖然店家不大，但亦有不少熱門品牌，例如LV、DIOR、CHANEL等，這邊的配飾十分充裕，大家可以預留時間在這邊多行逛一下。