9大手袋品牌2折起！Chanel減1萬多　Dior、Prada中古包款只萬五？

手袋減價2023｜適逢手袋品牌進行減價，都是女生們入手手袋的好時機！網購平台Zalora上就有多款時尚單品都有激減優惠，低至2折就能入手Chanel、Dior、Celine等經典袋款，機會難逢，大家千萬不要錯過！《01女生》立即為大家盤點15款抵買減價中古手袋盤點！



Zalora手袋減價2023｜1. CHANEL CF Quilted Double Flap double chain shoulder bag HK$46,256.8（原價：HK$57,821）

CHANEL 手袋令不少女生夢寐以求，但官方價錢有升無減，實在令人有所卻步。Zalora上就有多個CHANEL袋款現推出折扣優惠，這款經典 Flap Chain shoulder bag 採用黑色小牛皮打造而成，配經典菱格紋設計，高貴又優雅！

購買方法：Zalora

Zalora手袋減價2023｜1. CHANEL CF Quilted Double Flap double chain shoulder bag HK$46,256.8（原價：HK$57,821）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜2. CHANEL boy chanel chain wallet HK$ 25,787.20（原價：HK$ 32,234）

CHANEL的 WOC 款式向來都是女生們的入門級之選，這個以黑色小牛皮打造而成的 Boy Chanel Chain Wallet，標誌性的菱格紋，配上如畫框般的皮革間紋，加上黑金配色，略帶高雅型格感。

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Zalora手袋減價2023｜2. CHANEL boy chanel chain wallet HK$ 25,787.20（原價：HK$ 32,234）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜3. CHANEL Double C Logo Handbag Toiletry Bag HK$ 12,885.60（原價：HK$ 15,982）

Chanel 這款復古化妝包一向在二手市場都大受歡迎，而且有價有市，黑色粒面皮革配以同色雙C標誌，經典時尚設計永遠不退流行，難得有折扣優惠，非常值得入手收藏！

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Zalora手袋減價2023｜3. CHANEL Double C Logo Handbag Toiletry Bag HK$ 12,885.60（原價：HK$ 15,982）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜4. Christian Dior Book tote Canvas Tote Bag HK$ 24,427.20（原價：HK$ 30,534）

提到 Christian Dior 的經典袋款，不得不提 Book tote，Book tote 絕對是 Christian Dior 粉絲必入手的袋款之一！手袋綴以全幅藍色 Dior Oblique 主題圖案刺繡，正面綴以「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌。

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Zalora手袋減價2023｜4. Christian Dior Book tote Canvas Tote Bag HK$ 24,427.20（原價：HK$ 30,534）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜5. Christian Dior LADY Dior Cannage Handbag HK$ 15,333.60（原價：HK$19,167）

Lady Dior袋款具有高貴優雅的象徵，以黑色漆面Cannage 藤格紋圖案縫線製造而成，配以「D.I.O.R.」標誌吊飾，氣質盡現！

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Zalora手袋減價2023｜5. Christian Dior LADY Dior Cannage Handbag HK$ 15,333.60（原價：HK$19,167）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜6. GUCCI Zumi系列女士小號荔枝紋牛皮互扣式G馬銜扣皮革肩帶單肩斜挎包 HK$ 10,962.40（原價：HK$28,750）

GUCCI 的Zumi系列手袋，結合了經典的GG標誌及馬銜扣2大元素，配合實用性高的袋形設計，值得入手！

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Zalora手袋減價2023｜6. GUCCI Zumi系列女士小號荔枝紋牛皮互扣式G馬銜扣皮革肩帶單肩斜挎包 HK$ 10,962.40（原價：HK$28,750）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜7. Chloé Small Marcie Saddle 斜背包 HK$ 7,990（原價：HK$10,000）

Chloé 的 Marcie Saddle 斜背包是深受不少女生喜愛的馬鞍包款，橢圓袋形弧型線條略帶法式優雅感，灰色配色百搭又易襯！

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Zalora手袋減價2023｜7. Chloé Small Marcie Saddle 斜背包 HK$ 7,990（原價：HK$10,000）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜8. Chloé Small Woody 側背提包 HK$ 8,010（原價：HK$8,900）

Chloé 的 Woody 側背提包是品牌的經典及標誌性袋款，採用亞麻帆布製造而成，飾以小牛皮條紋及 Chloé 標誌絲帶，實用的袋形容量充裕！

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Zalora手袋減價2023｜8. Chloé Small Woody 側背提包 HK$ 8,010（原價：HK$8,900）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜9. Loewe Balloon 水桶包 HK$ 22,549（原價：HK$23,750）

Loewe 的 Balloon 系列水桶包，猶如氣球般的袋形可愛迷人，亞麻質感與小牛皮的拼接設計更顯質次感，亦令手袋更添獨特性！

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Zalora手袋減價2023｜9. Loewe Balloon 水桶包 HK$ 22,549（原價：HK$23,750）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜10. LOUIS VUITTON NéoNoé中號老花單肩手提水桶包 HK$ 16,880（原價：HK$22,100）

春夏就是要用水桶包的季節！LOUIS VUITTON 這款 NéoNoé 採用焦糖色 Monogram 塗層帆布製成，完美展現出品牌的標誌性！

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Zalora手袋減價2023｜10. LOUIS VUITTON NéoNoé中號老花單肩手提水桶包 HK$ 16,880（原價：HK$22,100）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜11. Prada Symbole Embroidered Jacquard Fabric Mini Bag HK$ 15,920 （原價：HK$ 19,900）

Prada 迷你托特包雖然廓形簡約，但透過採用撞色幾何圖形設計，配以品牌標誌性的Saffiano皮革裝點邊緣，令手袋更添現代感！

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Zalora手袋減價2023｜11. Prada Symbole Embroidered Jacquard Fabric Mini Bag HK$ 15,920 （原價：HK$ 19,900）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜12. Prada Re-Edition 1995 Brushed-Leather Mini Handbag HK$ 20,000 （原價：HK$ 25,000）

這款手提包是品牌1995年標誌性手袋的復刻版，以優雅的幾何廓形及簡約線條打造而成，精緻的絲網印刷刻字徽標別具格調。

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Zalora手袋減價2023｜12. Prada Re-Edition 1995 Brushed-Leather Mini Handbag HK$ 20,000 （原價：HK$ 25,000）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜13. CELINE Mini vertical Cabas Triomphe Handbag HK$ 13,319.20 （原價：HK$ 16,649）

CELINE的Cabas托特包一向深受不少女生喜愛，手袋採用了品牌標誌性的TRIOMPHE帆布，復古感深深迷住不少女生，加上直式設計更便利於收納日常用品。

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Zalora手袋減價2023｜13. CELINE Mini vertical Cabas Triomphe Handbag HK$ 13,319.20 （原價：HK$ 16,649）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜14. COACH 女士PVC配皮單肩斜挎包 HK$ 2,574 （原價：HK$ 4,206）

心形手袋設計獨特且充滿浪漫夢幻感，引來不少女生入手！Coach這款心形手袋採用褐色經典monogram打造而成，配合金屬C字LOGO吊飾作為點綴，經典又優雅！

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Zalora手袋減價2023｜14. COACH 女士PVC配皮單肩斜挎包 HK$ 2,574 （原價：HK$ 4,206）（Zalora 官網）

Zalora手袋減價2023｜15. COACH大號女士皮質單肩手提斜挎桶包 HK$ 1,224.80 （原價：HK$ 6,843）

COACH大號女士皮質單肩手提斜挎桶包設計簡約，容易配搭其他時尚單品，打造出不同的時尚造型。現於Zalora購買，連同優惠券竟能以近2折價錢入手，實在沒有不買的理由！

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