曼谷旅遊必到3間中古店推薦：名牌服飾、手袋抵買！有間還可退稅

【曼谷中古店】曼谷中古店！購買名牌手袋、名牌產品，除了苦苦等待Waiting List、甚至一再「配貨」，更可以去機場免稅店、當地專門店等試試運氣。想以較輕鬆的方法購入名牌手袋、名牌產品，除了當地Outlet之外，其實中古名牌店亦是一個旅遊購物好去處！



因著專櫃品牌們一再加價的情況，造就了不同名牌手袋都出現一袋難求。而中古市場（Vintage）中，不難尋寶到便宜些許的手袋款式，有時更可能是已停產，相當具收藏價值的。自旅遊放寬後，泰國、日本、韓國等地都是大家熱門的旅遊之選，女生旅遊行程中少不免購物掃貨的行程，相信大家前往旅遊目的地前都會找尋當地必玩推薦、當地必買攻略。而近日台灣YouTuber「崔咪Tramy」則分享了3間曼谷必去的中古店，大家不妨參考，成為下次前往曼谷購物的必去景點吧！

「崔咪Tramy」分享自己在泰國旅遊經歷，以下有3間為她個人挑選過相對具質素的中古店，影片中她亦告訴大家，雖然中古是二手單品，不過並不等於所有的單品就會因而降價，大家要有心理準備，新品或現行款式有機會跟專櫃價錢差不多，而已經停產的單品則可能會有漲價、炒賣的情況，最好是格一格價，精明消費。

雖然中古是二手單品，不過並不等於所有的單品就會因而降價！（YouTube@崔咪Tramy）

曼谷中古店 1. Labellist Vinage Vibes

這間Labellist Vinage Vibes 位於Gaysorn Village 購物商場中的二樓，地理位置相當方便，只需在捷運BTS Chit Lom站下車，面對曼谷著名的四面佛梵天。據悉這間二手中古店是一名泰國名媛開店，品質相對較有保證。「崔咪Tramy」親身到訪後發現Labellist Vinage Vibes 的風格定位較華麗，店內的服飾、手袋較為特別，偏向成熟感覺的高級定制、收藏款。而且，店內的精品配件亦較多，珠寶、配飾、鏈帶等，十分合適偏好華貴感覺的女生逛逛。

曼谷中古店 1. Labellist Vinage Vibes （YouTube@崔咪Tramy）

「崔咪Tramy」指這家店的手袋款式較少，不過熱門的Hermès Birkin、Hermès Mini Jypsierel、CHANEL 2.55等都有。

「崔咪Tramy」建議大家可以入手這邊的服飾，因為普遍都保存良好，而且新品的CHANEL外套普遍要20多萬台幣（折合約港幣6萬元），而這家的價錢亦相對較親民、好入手，二手價錢大約為7到8萬台幣（折合約港幣2萬元）；稍微要注意的是這家店的關門時間在晚上7點。

曼谷中古店 2. The Vintage Store

除了Labellist Vinage Vibes ，The Vintage Store亦是相當知名的存在，在中古市場中已經有著逾十年的歷史，在泰國中已經開設3間分店，並設有網站，質素亦有一定的保證。而今次到訪的 The Vintage Store分店位於有「貴婦百貨」之稱的六星級百貨購物商城 Central Embassy 中的二樓，而這家店主要以CHANEL、Dior等品牌為主，店門雖然不大，不過當中的職員相當熱情，除了會介紹款式，亦會告知背後故事。

曼谷中古店 2. The Vintage Store（YouTube@崔咪Tramy）

「崔咪Tramy」指這家的採品會較年輕化，時下流行的小廢包、化妝包、配件等都相當齊全，小配件如絲巾、胸針都很容易搭配。加上CHANEL、Dior具一定保值能力，再售價錢亦不會過低，真的十分適合女生來訪。

曼谷中古店 3. KOMEHTYO

對於二手市場、中古手袋有所認知的女生而言，應該對於有著75年資歷、日本最大規模的二手店 KOMEHTYO並不陌生。來自日本的 KOMEHTYO，擁有高品質管理及種類豐富的選項，而它亦進駐了泰國很受歡迎的商場Central World 的二樓，對比日本整棟的分店，曼谷這間KOMEHTYO 店面較嬌小，不過它更有提供著轉賣服務，而且更是唯一一間可以退稅的中古店，可謂最具有權威性的存在。

曼谷中古店 3. KOMEHTYO（YouTube@崔咪Tramy）

「崔咪Tramy」指這邊的手袋款式最為豐富，由經典的LV到年輕人愛用的 GUCCI、CELINE、LOEWE都有，而且這間店亦有不少中古手錶、勞力士錶等，加上泰國匯率對兌後大約打了個9折，大家時間不多又一心購物的話，真的非常建議大家來臨這邊。