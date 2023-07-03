二手名牌排行榜揭中古市場CHANEL潛力高 Hermès不入三甲？

【二手名牌排行榜2023/Vintage手袋/中古手袋】購買奢侈名牌單品，除了購入一手當季貨品之外，不少人亦會轉戰二手市場、Vintage、中古市場，中古手袋普通比不少新款手袋都便宜些許，而且有些更是停產款式，相當具收藏價值！要入手奢侈名牌單品，應該以個人喜好為先要條件或是保值能力呢？近日法國知名二手名牌時裝轉售平台「Vestiaire collective」推出了2023最新的時裝數據報告，也許能夠幫到你作決定！



「Vestiaire collective」作為發展相當成熟的法國二手轉售平台，超過300萬使用者，平台上齊集全球各地二手名牌精品，由配飾、服飾、鞋履到手袋都一應俱全；每件單品都經過嚴謹縝密的正貨檢定與品質管控。在「Vestiaire collective」具有資深資格之下，而在最新發布「2023年數據報告」中，綜合了過往一年眾多產品的銷量、讚好數目以及瀏覽量，列出10大年度二手名牌排行榜，當中亦分了設計師品牌與奢侈品牌的排行榜；而令人驚訝的是奢侈品牌中的排名，近年大熱Hermès的排名竟然不在前三甲當中！

二手轉售平台Vestiaire collective 近日推出最新發布「2023年數據報告」（Vestiaire collective）

二手名牌排行榜2023｜6. Hermès

要數算名牌、奢侈精品的話， Hermès 的口碑一直位居高位，Hermès 不單止代表了一個時尚單品，首屈一指的精緻皮革工藝更像一件值得收藏的藝術品。雖然不少 Hermès 的手袋極為值得投資，保值能力高，例如「BCK」Birkin、Constance、Kelly袋款等，不過Hermès 本就供求不均，在二手市場都有一袋難求的情況，故而流傳率會比起其他品牌低。

二手名牌排行榜2023｜6. Hermès（IG@hermes）

二手名牌排行榜2023｜5. Dior

Dior 單品普遍遍向女性化、優雅端莊款式，手袋款式比較適合較成熟的女生，而Dior 飾物亦深愛不少時尚達人喜愛。雖然看似受眾群有一定限制，不過並無阻礙品牌在奢侈品牌市場中佔有一席之地。而Dior亦在2022年間兩次低調加價，價位直逼CHANEL，可見其升值潛力不容小覷！

二手名牌排行榜2023｜5. Dior（IG@dior）

二手名牌排行榜2023｜4. PRADA

自從前年PRADA 的HOBO帆布腋下包爆紅後，一直大受歡迎，更蟬聯兩季時裝界權威網站時尚名牌LYST的排行榜首位，成為去年全球最受歡迎品牌。隨著名氣，品牌的價位亦一直向上調，而看來今年這股 PRADA熱潮將有暫緩的徵兆。

二手名牌排行榜2023｜4. PRADA（IG@prada）

二手名牌排行榜2023｜3. Louis Vuitton

Louis Vuitton 作為經典之作，不論小廢包、大號手袋或是經典保值款都十分耐用。而近年Louis Vuitton亦力求變革，將新鮮、可愛的配色融入經典袋款中，例如早前2023早春系列 LV By The Pool為大家帶來清新的牛奶白色、大海藍色印花等，變革更令品牌歷久不衰，增添年輕活力。

二手名牌排行榜2023｜3. Louis Vuitton（IG@louisuvitton）

二手名牌排行榜2023｜2. GUCCI

GUCCI 作為三甲之內可謂絕不意外，早於去年的另一個二手轉售平台的「2022二手市場年度報告」中 GUCCI就已經位居榜首，而今次的「2023年數據報告」GUCCI皮帶銷量更高於去年15%，可見GUCCI 近年深受Gen Z（千禧世代）喜愛，當中的原因之一有著不同品牌大使加持，例如IU、NewJeans的Hanni、肖戰、《創造安娜》中的Julia Garner等。

二手名牌排行榜2023｜2. GUCCI（IG@gucci）

二手名牌排行榜2023｜1. CHANEL

CHANEL 作為高雅一詞的代表，絕對是不少女生的首位選擇，除了因為相當經得起考驗的顏值，多年後使用亦不會退流行，例如已經停售的Diana Bag、Kelly Bag等，至今在市場上仍然受追捧，有價有市；可見購入CHANEL 的單品保值潛力相當高。

二手名牌排行榜2023｜1. CHANEL（IG@chanelofficial）

▼▼▼【按圖看更多】二手名牌排行榜2023｜其他排名▼▼▼

+ 1

資料來源：Vestiaire collective