網民列10大內地女難看穿搭：超閃珠片、高跟鞋行山 留言這樣反擊

自疫情放緩及旅遊限制放寬後，香港街道上多了不少外國遊客，其中中國旅客尤其多。他們除了在社交平台上分享旅遊所見所聞外，還有不少教學，像是如何從衣著分辨香港人和中國人、香港難看的穿搭等等。

近日就有一位香港女生在社交平台小紅書以「香港人眼中最不能理解的穿搭」為題，分享10項中國女生平日愛穿的服飾，並表示沒法理解，此文一出也引起不少討論。



港女生在社交平台小紅書以「香港人眼中最不能理解的穿搭」為題，分享10項中國女生平日愛穿的服飾（截自 小紅書@食生港女）

香港人眼中最不能理解的穿塔

1. 上下身都非常鮮豔

2. 日常場合穿珠片

3. 啡色或肉色的絲襪

4. 穿高跟鞋行山

5. 長到及腰的黑髮

6. 戴髮卷上街

7. 太多超閃配飾

8. 碎花連身裙

9. 名牌老花圖案或很大的品牌標誌

10. 過白的底妝，過紅的口紅



「穿高跟鞋行山」成最不能理解的穿搭（截自 小紅書@卡米薩嘛）

「穿高跟鞋行山」成最不能理解的穿搭

這位香港女網民在羅列10項中國女生平日愛穿的服飾，及偏好的妝容打扮後，引來了大量討論，有認同的也有反擊的。其中就以第4項「穿高跟鞋行山」，大部分網民都稱不能理解，甚至有網民笑稱：「放在全世界都是不能理解的」，畢竟行山少則都要數小時，都應以舒適安全為主。

「碎花連身裙」中港台女生都愛穿

但在這位香港女網民提到「碎花連身裙」後，中國和女生都不約而同的都認為她太主觀了，因為碎花連身裙曾經也流行過一段時間，現在也有不少中港台的女生時常以這樣的穿搭，去不同的主題公國打卡，甚至是日常穿搭，所以有網民建議她應在帖文加上是「個人看法」。

各個國家都有自己的主流穿搭（小紅書@醬汁肉zr）

各個國家都有自己的主流穿搭

其實不論是「香港人眼中最不能理解的穿塔」還是「內地女生對香港人不理解的穿搭」，兩邊各有各意見或看法，但歸根究底是因為大家所生活的地方，所感受的文化都不一樣，所以導致大家的主流穿搭有所不同。

像是以這位女網民觀察中國女生最常見服飾或妝容中，不乏是「色彩非常鮮豔」、「珠片」、「bling bling（閃閃）」、「紅唇」等等，都能看出她們的主流穿搭喜歡色彩明艷和亮眼奪目的，這是她們的偏好；也有中國網民留言香港人的穿搭很無聊﹐都很簡單。

筆者認為不論是哪個國家的人，都不用去理解他國的穿搭文化，因為每個國定都有自己的生活習慣和文化底蘊，所以才會有主流的穿搭，不用去強逼他人認同。假如在路上遇到特別的或喜歡的穿搭風格，抱著欣賞的目光再去了解和認識﹐才是最好的做法！而且如果每個人都穿差不多的，這樣太無趣了！