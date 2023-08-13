Barbie芭比粉色鞋10+推薦！限時$209起入手adidas、Fila顯瘦波鞋

Barbie芭比粉色鞋｜電影《Barbie芭比》不僅是女生的童年回憶，劇情亦發人深省，得到大眾的喜愛，更掀起一股 #Barbiecore 的熱潮。近日可見街邊女生們，都以粉色造型拍攝短片，將自己打扮成芭比娃娃的模樣。若不慣鮮艷色系服飾，但又想追趕熱潮的話，可從波鞋或配飾著手，以下推薦13款芭比粉色波鞋，款式色調較為柔和易搭，即使熱潮減退，仍能襯不同造型出門。



Barbie芭比粉色鞋款1. adidas Retrorun 運動鞋 最低價$269.25

購買方法：adidas

以復古甜美的芭比粉色，襯搭白色線條，平衡出優雅知性的魅力。運動鞋側面有標誌性的三間，加上不同的粉紅配搭，感覺充滿層次和活力，而鞋墊亦有額外的緩衝和抓地力，穿著時感覺舒適。現時官網進行限時優惠，購買指定數量可享折上折優惠。

由即日起至2023年8月21日，adidas官網進行減價：

Retrorun運動鞋原價$599，減價至$359（約6折），若購買2對可享額外8折（即$287.2）；若購買3對可享額外75折（即$269.25）



Barbie芭比粉色鞋｜adidas Retrorun 運動鞋 (adidas官網)

Barbie芭比粉色鞋款2. addias Asweerun 跑步鞋 最低價$209.25

購買方法：adidas

運動時也要保持芭比般甜美的感覺，這雙鞋透氣度高，鞋底有較高的抓地力，幫助更快穩步前行，穿著時雙腳也能保持乾爽舒適。鞋底的內增高設計，可助視覺上增高，配搭露腳踝的剪裁，更能呈現出骨感，讓雙腿看來更為幼長，而且現時折上折後的價錢，也相當吸引。

由即日起至2023年8月21日，adidas官網進行減價：

Asweerun跑步鞋原價$559，減價至$279（約5折），若購買2對可享額外8折（即$223.2）；若購買3對可享額外75折（即$209.25）



Barbie芭比粉色鞋｜addias Asweerun 跑步鞋 (adidas官網)

Barbie芭比粉色鞋款3. addias Lite Racer CLN 2.0 運動鞋 最低價$224.25

購買方法：adidas

以簡單經典的造型設計，展現出甜美的一面。運動鞋採用Primegreen高功能環保物料，感覺舒適自在，而內增高的鞋墊，亦有助修飾腿形、顯長腿，加上尖頭款式，締造出優雅的感覺，適合簡約悠閒的穿搭。

由即日起至2023年8月21日，adidas官網進行減價：

Lite Racer CLN 2.0 運動鞋原價$499，減價至$299（約6折），若購買2對可享額外8折（即$239.2）；若購買3對可享額外75折（即$224.25）



Barbie芭比粉色鞋｜addias Lite Racer CLN 2.0 運動鞋 (adidas官網)

Barbie芭比粉色鞋款4. adidas Ultraboost Light 運動鞋 HK$1,399

購買方法：adidas

相較鮮艷色彩，柔和色調容易配襯其他顏色，並能平衡鮮色的視覺衝撃，因此即便穿明顯的芭比粉色，這雙鞋都能輕鬆駕取，締造出舒適的視覺效果。波鞋採用輕巧彈性物料，無論是跑步或步行，都會非常輕鬆，加上少許灰色調，締造出優雅的魅力。

Barbie芭比粉色鞋｜adidas Ultraboost Light 運動鞋 (adidas官網)

Barbie芭比粉色鞋款5. adidas Adiform Superstar 靴形運動鞋 HK$699

購買方法：adidas

近期塑膠靴子引起不少熱話，因此選擇這款鞋，便可提升時尚感。靴形運動鞋體積較大，可以顯腿瘦，加上奪目的粉色，瞬即成為全場焦點。採用逾半天然及可再生物料，穿著舒適，加上微斜的鞋墊，有效修飾雙腿。

Barbie芭比粉色鞋｜adidas Adiform Superstar 靴形運動鞋 (adidas官網)

Barbie芭比粉色鞋款6. Nike Air Jordan 1 Elevate Low 女子運動鞋 HK$999

購買方法：Nike

粉色與白色配搭，可謂天作之合，打造出甜美感，加上灰色輕輕點綴，締造出舒適的氛圍，而且容易配襯。運動鞋使用Air緩震，幫助走路時更穩定和舒適。

Barbie芭比粉色鞋｜Nike Air Jordan 1 Elevate Low 女子運動鞋 (Nike官網)

Barbie芭比粉色鞋款7. Nike Air Jordan 1 Mid 女子運動鞋 HK$999

購買方法：Nike

若然喜歡連物裙，低筒鞋是個不錯的配搭。這雙使用明亮的芭比粉色，加上低筒設計，不僅能夠修飾腿形，而且提升甜美感覺。運動鞋採用Air鞋墊，可以緩震，而鞋底亦有不錯的抓地力，走路時更舒適。

Barbie芭比粉色鞋｜Nike Air Jordan 1 Mid 女子運動鞋 (Nike官網)

Barbie芭比粉色鞋款8. Fila Athletics 系列女裝XFT運動鞋 HK$1,026（原價HK$1,140）

購買方法：Fila

喜歡成熟知性一點的話，不妨考慮這雙鞋，運用多種芭比粉色調，以提升活力甜美感，而且易襯多款造型。直至2023年8月18日，品牌官網進行指定商品兩件額外8折、三件7折，即最低價為718港元，不容錯過。

Barbie芭比粉色鞋｜Fila Athletics 系列女裝XFT運動鞋 (Fila官網)

Barbie芭比粉色鞋款9. Fila Kids Fluid 貓爪涼鞋 HK$740

購買方法：Fila

來到夏天，涼鞋是不可或缺的鞋款，這款可以露出腳背，有瘦腿的效果，同時帶來清涼感覺。雖然涼鞋為童裝，但尺碼最大38號，不少女生都能穿著，加上魔術貼設計，非常方便。

Barbie芭比粉色鞋｜Fila Kids Fluid 貓爪涼鞋 (Fila官網)

Barbie芭比粉色鞋款10. Skechers Bobs B Cute 女子跑步鞋 HK$299（原價HK$499）

購買方法：Skechers

若想找對日常出門的波鞋，這款非常適合知性慵懶的風格，鞋面採用網布設計，邊沿特別使用留鬚，以減低沉悶感覺。鞋子也用假綁帶設計，只要套上去便可，非常方便，加上現有有優惠，買2個指定鞋款更可再減100港元，即最平199港元就可入手。

Barbie芭比粉色鞋｜Skechers Bobs B Cute 女子跑步鞋 (Skechers官網)

Barbie芭比粉色鞋款11. Skechers Max Cushioning Elite 女子跑步鞋 HK$999

購買方法：Skechers

個人而言喜歡Skechers的鞋子，穿著舒適，走路輕盈。運動鞋採用高回彈鞋墊，走路較為舒適，加上芭比粉色設計，充滿青春活力，非常適合夏天穿著。

Barbie芭比粉色鞋｜Skechers Max Cushioning Elite 女子跑步鞋 (Skechers官網)

Barbie芭比粉色鞋款12. UGG CA1 女子運動鞋 HK$1,043（原價HK$1,490）

購買方法：UGG

這款色調較為低調，以簡約的線條，展現出高雅感覺，而且非常易搭造型。運動鞋採用舒適鞋墊，穿著能夠修飾腿形，由現時起至2023年8月15日，每買兩件指定貨品，額外享有85折，即最低價為887港元。

Barbie芭比粉色鞋｜UGG CA1 女子運動鞋 (UGG官網)

Barbie芭比粉色鞋款13. VANS In Bloom Bold Ni HK$419.4（原價HK$699）

購買方法：VANS