MUJI夏日季度優惠7大精選！$18起入手、官網享額外折上折低至44折

MUJI夏日季度優惠｜每逢周末都愛逛的MUJI，現正進行夏日季度優惠，最平$18起便能入手，部分更享有折上折優惠。除了床上用品和‪傢俬，不少服飾都有優惠，低至44折，以下精選其中7款，實在不容錯過。



個人而言喜歡MUJI的舒適感，加上簡約的剪裁，非常方便易襯，打造出不同的造型。在今次的季度折扣優惠中，有著各樣設計款式，有熱賣的T恤、鞋子、襪褲和圍巾等，當中的有機棉方巾（$18），為原價（$30）的6折，非常超值。減價以外，於MUJI官網上購買指定折扣單品滿3件，即享額外9折，以下推薦其中7款，大家不妨參考。

MUJI夏日季度優惠1. 女裝有機棉混彈性羅紋織圓領長袖T裇；最低$61.2（原價$125）

不少男女都喜歡的MUJI T恤，部分都在減價之列，不僅有多色選擇，而且色調柔和，易於襯搭其他衣物，可作面衫或打底穿著，打造不同的變化造型。T恤質感柔軟，清洗數次後都不會變硬或縮水，而且剪裁不會太寬或太貼身，適合悠閒的打扮。

MUJI官網進行季度折扣優惠：

女裝有機棉混彈性羅紋織圓領長袖T裇原價$125，減價至$68（約54折），若購買3件可享額外9折（即$61.2，約49折）



MUJI夏日季度優惠｜女裝有機棉混彈性羅紋織圓領長袖T裇 (MUJI官網)

MUJI夏日季度優惠2. 女裝有機棉混毛絨套頭衛衣連帽；最低$188（原價$320）

除了T恤，臨近秋冬不妨入手連帽衛衣，不僅是禦寒的單品，而且設計簡約，帶有街頭風格，予人舒適的感覺。特別推薦薰衣草色，在市面上較少見，而且帶有灰色調，給人沉穩知性的魅力，無論襯搭牛仔褲展悠閒時尚，或蛋糕長裙等優雅造型，都能輕鬆駕馭。

MUJI夏日季度優惠｜女裝有機棉混毛絨套頭衛衣連帽 (MUJI官網)

MUJI夏日季度優惠3. 女裝日系彈性錐形牛仔褲；最低$349.2（原價$680）

另一款將近低至半價的單品，牛仔褲管稍為向下收窄，可以暗地裡顯腿幼，以修飾腳形，而露腳踝的設計，更提升長腿感覺。牛仔褲特別綴以鮮色線條，增添活力的氛圍。

MUJI官網進行季度折扣優惠：

女裝日系彈性錐形牛仔褲原價$680，減價至$388（約57折），若購買3件可享額外9折（即$349.2，約51折）



MUJI夏日季度優惠｜女裝日系彈性錐形牛仔褲 (MUJI官網)

MUJI夏日季度優惠4. 女裝羊毛混紡短外套；最低$405（原價$780）

秋冬季的外套時尚變得尤為重要，這款特別以傘形及oversize剪裁，打造甜美氛圍，而偏長身的設計，也能遮住盤骨，有顯瘦的效果。外套部分以羊毛製成，可以禦寒，亦不會太焗促，適合香港的天氣。

MUJI官網進行季度折扣優惠：

女裝羊毛混紡短外套原價$780，減價至$450（約58折），若購買3件可享額外9折（即$405，約52折）



MUJI夏日季度優惠｜女裝羊毛混紡短外套 (MUJI官網)

MUJI夏日季度優惠5. 女裝有機棉混直角襪褲；最低$52.2（原價$80）

MUJI的直角襪款素來得到不少喜愛，易穿舒適，而且清洗數次後，襪頭都沒變形。襪褲可作打底用途，半透明的設計，不僅通爽舒適，而且散發出性感的魅力，加上價錢親民，非常適合買對回家備用。

MUJI官網進行季度折扣優惠：

女裝有機棉混直角襪褲原價$80，減價至$58（約73折），若購買3件可享額外9折（即$52.2，約65折）



MUJI夏日季度優惠｜女裝有機棉混直角襪褲 (MUJI官網)

MUJI夏日季度優惠6. 羊毛大圍巾；最低$169.2（原價$280）

天氣稍涼的時候，當然要帶備披肩禦寒。這款長闊適中，既可作披肩，又可作頸巾，適合在不同場合使用。頸巾全以羊毛製作，因此非常保暖，而質感則偏薄，不會太焗促，而且易於收納，可以放在手袋內。

MUJI官網進行季度折扣優惠：

羊毛大圍巾原價$280，減價至$188（約67折），若購買3件可享額外9折（即$169.2，約6折）



MUJI夏日季度優惠｜羊毛大圍巾 (MUJI官網)

MUJI夏日季度優惠7. 羽絨抓毛內裡圍巾；最低$79.2（原價$180）

今個秋冬將流行帶膨脹感的設計，予人塞得滿滿的感覺，打造立體的可愛氛圍。因此這款羽絨頸巾的設計再合適不過，戴後感覺像個蝴蝶結，看來非常可愛。頸巾亦可以簡單摺疊，以方便收納，騰出更多空間放置其他衣物。

MUJI官網進行季度折扣優惠：

羊毛大圍巾原價$180，減價至$88（約49折），若購買3件可享額外9折（即$79.2，約44折）

