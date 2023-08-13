MUJI｜無印良品必買美妝品TOP 10　缺貨王睫毛夾　這瓶敏感肌必囤

無印良品的商品品項豐富多元，每次一踏進去不逛個1~2小時實在說不過去，最近無印更推出全新3D化妝用海綿、清潔收納盒及粉底刷等新品，睽違多時再度推出美妝新品直接在美妝圈引爆話題。



這回玩美研究生就來搶先開箱給大家看，加碼2023無印良品必買美妝好物TOP 10，一起帶大家看看MUJI有什麼內行人必知的好物，跟著名單買絕不怕踩雷～

無印良品10大必買美妝好物，香港未引進的不防去旅行時入手喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 3D化妝用海綿

在日本爆紅的無印良品美妝蛋引進台灣啦！（香港暫時買不到）採用水滴狀造型，尖端處可重點針對眼角、鼻翼及嘴角等毛孔細緻部位使用，本身還可乾濕兩用，乾用時適用於胭脂、碎粉與修容等粉質產品；濕用則需先用水將產品完全浸濕後，擠出多餘水分再搭配妝前乳、粉底液、BB霜或隔離霜等液狀產品，加上CP值超高，一上市就立即被粉絲們掃貨。（香港暫時未引進喔！感興趣的姊妹去台灣旅行可以順便入手～）

2. 清潔收納盒

跟著美妝蛋一同現身的新品還有它——清潔收納盒！美妝蛋除了可單顆購入外，還有與清潔收納盒共同販售的套組，這款清潔收納盒真的超方便，上蓋附有凹槽設計能當作固定座，盒身內部則有凹凸顆粒設計，可同時收納海綿、清洗各種刷具，根本是刷具萬能小幫手。

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3. 粉底刷

如果追求更高遮瑕妝容，這款粉底刷新品也是MUJI超級熱賣王，可大面積快速上妝、立體設計容易握取，刷毛更採用觸感柔軟的聚酯纖維製作，不易產生粉痕，讓我們輕鬆打造媲美專櫃的妝效，粉底刷也配有收納盒，方便顧客隨身攜帶、保持衛生。

4. 室內香氛油－草香

MUJI 2023熱銷第一名、一年賣出近20萬瓶的美妝品就是這款芬香油，延續無印良品簡約風格，主打深褐色的磨砂霧面玻璃瓶，只要放入藤枝即可擴散出溫暖芳香，這款人氣TOP 1的綠意，更是以薰衣草和鼠尾草等，調和出來，自帶一股舒適放鬆氛圍，一掃台灣悶熱氣候帶來的不適，放在房間一隅，一整個生活儀式感炸裂呢！

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5. 溫和磨砂潔面乳

網友號稱從初中洗到長大都愛用的萬年好物！溫和磨砂潔面乳蘊含去角質成分蜜桃核，在清洗臉部的同時，也能溫和去除老廢角質、洗淨毛孔污垢，每次去逛無印都會發現大家是一瓶一瓶在囤貨就知道有多經典必敗啦～

6. 敏感肌爽膚水－保濕

呼叫敏感肌！這款爽膚水被譽為是濕敷神水，以日本岩手縣釜石市水源製成，無香料、色素、礦物油、酒精、防腐劑，對敏感肌來說相當溫和，又能帶來適量的保濕度，百元有找的價格拿來濕敷也不心疼，美妝保養控絕對必收。

7. 香薰噴霧器

質感女孩們家裡都有一台的好物，這款噴霧器藉由超音波震動釋放精油香氣，同時也能當作小夜燈使用，只要加入適量水和精油，就能讓空間擁有優雅迷人的香氣，簡約的造型加上萬用功能，是許多人用過都推的明星商品，另外也有大容量尺寸可選擇。

8. 無漂染化妝棉

化妝棉可以濕敷、卸妝是許多女孩每天必備的美妝品，而MUJI這款原色化妝棉堪稱是化妝棉界的王者，以纖維棉花不經漂白直接使用，打造柔軟觸感，使用起來不掉棉絮、吸水力剛剛好，甚至在許多美妝Youtuber的空空賞也能看見它的身影，下次在架上看到它千萬別錯過啦！

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9. 乾洗洗髮劑

這次玩美研究生特別採訪MUJI公關，分享了隱藏熱賣的美妝好物，添加柿子萃取精華、及具保濕功能的玻尿酸，輕輕一噴、搭配指腹按摩就可以讓頭皮維持乾淨清爽，不需要另外沖洗。

10. 便攜式睫毛夾

幾乎是人人到無印良品必掃貨的好物，這款睫毛夾不只價格親民好上手，還非常適合各種眼型，能讓睫毛捲翹一整天！滑動式設計好攜帶、可依慣用方式、角度將睫毛夾翹，底部還收納著替換用的膠墊，方便弄髒時更換，因為太好用了還曾造成缺貨潮，可見真的是超級受歡迎啊！

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