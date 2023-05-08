LDK評選14款MUJI無印良品神收納好物：這座可以放酒又放鞋？

MUJI無印良品一向都深受歡迎，相信不少女生都曾經入手過MUJI無印良品的產品，不論是食品、護膚品、收納用品或是家具。MUJI無印良品以日系簡約包裝收獲不少人的歡心，雖然設計簡潔，但當中含有不少設計心思，更提供尺寸統一的收納用品，例如衣箱、抽屜式儲物箱等，用家可以因應自己的生活習慣、空間尺寸自由搭配組合，達到一個輕鬆、一體化收納的體驗。最近有日本雜誌LDK做了MUJI無印良品的相關評選，選出14款收納好物推薦，女生們有興趣入手MUJI無印良品的產品，就不要錯過了！



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日本雜誌《LDK》最近作了MUJI無印良品的產品評選，選出14款收納好物推薦，當中有不少產品香港門市亦有售，當中一款更被稱為「多功能存儲」，任何東西都可以用！

MUJI收納好物推薦1. 不銹鋼四層大號橡木貨架 ¥29,900 約HKD$1,741

MUJI收納好物推薦1. 不銹鋼四層大號橡木貨架 (ステンレスユニットシェルフ・オーク材棚セット・大） ¥29,900 約HKD$1,741 （MUJI）

作為家中收納的必需品，當然是大型的層櫃，可以方便移動之餘又可以將東西一目了然。而作為架子中的收納好物推薦，這款橡木貨架因為左右都有適當的空間，加上不銹鋼的材質可以將東西勾上邊，而且不論是高身的書架、矮身的籃子都可以放進，並不會浪費空間。

雖然香港門市並沒有同款貨品，不過亦有類似的單品：鋼質多用途濶鋼架套裝 （MUJI）

雖然香港門市並沒有同款貨品，不過亦有類似的單品：鋼質多用途濶鋼架套裝 ，形狀由大到小都一應俱全，只是香港款式中則沒有橡木層板提供。

MUJI收納好物推薦2.不銹鋼擱板 ¥3,390 約HKD$197

MUJI收納好物推薦2.不銹鋼擱板 （スチールユニットシェルフ・追加用帆立・大・ライトグレー） ¥3,390 約HKD$197 （MUJI）

日本與香港的家居一樣寸金尺土，若然添置的東西愈來愈多，但家中又沒有位置可以放下大型家具的話，這個梯型的擱板則大派用場！梯形的設計變相增加了不少站立收納的空間，加上掛勾則可以將出門時所需的東西都放好。不過香港門市並沒有同款貨品，大家可以再留意一下相關產品。

MUJI收納好物推薦 3-4. 壁掛式家具

當地面空間並沒有太多位置時，就要向高發展，相信大家對壁掛式家具都不會陌生。這兩款MUJI的壁掛式家具，被稱為「窄屋的救星」，衣服、帽子、小裝飾等都可以輕鬆收納好！

MUJI收納好物推薦 5. 壁掛儲物

MUJI收納好物推薦 5. 壁掛儲物壁に付けられる家具フック ¥990 約HKD$58 （MUJI）

這個壁掛式儲物看似只能放大衣、外套的功能，評選時發現原來可以幫助不少媽媽！因為它以木的材質製成，比較實在、不易跌並且不易令人碰撞時產生破損。若果將這個儲物工具放於較低的位置，小孩子就可以輕鬆接觸到，將書包、校服或上學所需名牌放於上面，可以讓小孩子自己作好準備出門。

MUJI收納好物推薦6. 鋁質掛勾（中） HKD$10

MUJI收納好物推薦6.鋁質掛勾（中） HKD$10 （MUJI）

這款使用輕型鋁質素材製造的S型掛勾，質料防鏽比較耐用，而且它的雙重結構非常穩定，可以懸掛同時防止側向移動，安裝快速、單手亦可以卸下。

MUJI收納好物推薦 7-10. 藤織可堆疊式長方形儲物籃

作為收納的重點，除了要將東西都好好收藏之外，若外觀具綜一性的話，就可以令家中的感覺更整潔。這款具夏天感覺的藤織籃，可以將雜亂都收於籃中，另外容量深淺亦任君選擇，加上容易彎曲、可以堆疊，令收納變得更方便、時尚。

MUJI收納好物推薦 11-12. 小物品儲物架

相信各女生對這款亞加力儲物盒並不陌生，存放玩具、文具又或者化妝品等，這個收納可以輕易將東西分類，大家亦可隨意橫向或垂直擺放。

MUJI收納好物推薦 13. PP抽屜衣箱 (A)大 （2 件裝）HK$280

MUJI收納好物推薦 13. PP抽屜衣箱 (A)大 （2 件裝）HK$280 （MUJI）

這個被稱為「衣櫃中的上帝」的抽屜衣箱，可以重複使肚，而且尺寸可以配合衣櫃的深度，充分利用衣櫃內的空間。另外因為半透明的材質，能令人對自己所擁有的衣物一目了然，特別合適存放經常用作替換的衣物！

MUJI收納好物推薦 14. 亞加力分隔座 大 HKD$108

MUJI收納好物推薦 14. 亞加力分隔座 大 HKD$108 （MUJI）

亞加力分隔座大家普遍的認知應該是用作分類整理書本、雜誌、文件等，但原來它不單可以用作分類整理，更被稱為「多功能存儲」，由紅酒到拖鞋等都可以存放，特別是這款的寬距較大，可以堅固地收藏任何東西。