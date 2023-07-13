MUJI手提風扇超美僅92g！體積小帶出街方便　風力涼不會出汗溶妝

MUJI手提風扇今年悄悄推出市面上，而相信不少女生一定很苦惱，近日因天氣炎熱而不斷冒汗，以致很容易溶妝，MUJI這部手提風扇就很適合有這個煩惱的朋友，而且價錢比市面上的手提風扇價錢親民得多，才不過$88，台灣YouTube Channel「人生比當歸長」更有開箱實測風力。



MUJI手提風扇依然按照無印良品淡白色為主，設計簡約，可以摺疊起來放在桌上使用，其重量僅92克，體積也不過是68 x 33 x 148毫米，不比手機大，相當輕巧迷你，即使也能放進空間不大的手袋，帶出街很方便。

MUJI手提風扇底部亦附有小孔，是用來搭配掛繩使用，如果比較「大頭蝦」的朋友怕遺失，就可以搭配掛繩。

（MUJI官網）

而MUJI手提風扇設有4檔風力可選，當中有第一段「韻律風」、第二段「弱風」、第三段「中段風」，以及第四段「強風」，無印良品官方指尺模擬自然風，溫和輕柔。台灣YouTube Channel「人生比當歸長」測試MUJI手提風扇這4個風速的風力，見第二段風速已可以令紙條飛揚，可見其風力充足。

這個手提風扇以USB來充電，大約3個半小時就完成充電，出街用到沒電的話，也可以用「尿袋」（行動電源）來充電。電力續航力方面，台灣YouTube Channel「人生比當歸長」在影片當中指出，追完2集的《黑暗榮耀》（大約一集50多分鐘）後第2天仍有電。可見其電力續航力算是不錯。

不少坊間的手提風扇也要$100起跳，MUJI手提風扇價錢才不過$88，相比之下經濟又實惠，如果是打算尋覓輕巧、容易攜帶放進手袋，而不失顏值的手提風扇，MUJI手提風扇會是個不錯的選擇。

（MUJI官網）

MUJI USB充電式手提風扇

價錢：HK$88

購買方法：門市及官網

（ https://onlineshop.muji.com.hk/products/4550512057949）



YouTube Channel「人生比當歸長」實測MUJI手提風扇影片：