解構今季大熱多巴胺妝容化妝重點 眼妝要減淡、做多1步有加強效果

多巴胺穿搭（Dopamine Dressing）是今季最熱門的時尚關鍵字，而且有從穿搭席捲至美妝的趨勢，已經有不少韓國女團成員挑戰這類妝容。而多巴胺美妝元素與穿搭相關，都是透繽紛的色彩，傳遞出快樂愉悅的感覺，是一個充滿活力的妝容。這次《01女生》為大家整理了3大多巴胺妝容重點，以及推薦的美妝產品，一起記下來吧！



韓國女團New Jeans近期發行新作品《Super Shy》，成員們在MV中的妝容色彩明艷，掀起一陣多巴胺妝容熱潮。（IG@newjeans_official）

甚麼是「多巴胺妝容」？

「多巴胺（dopamine）」是一種大腦神經傳導物質，可影響一個人的情緒，當我們準備、進行或完成某活動時，大腦就會釋放多巴胺，產生幸福感、帶來愉悅。而今年春夏季掀起的「多巴胺熱潮」，透過視覺感受這份快樂，而妝容重點主要是減淡眼妝、眼下大面積腮紅、甜美水潤的唇色。

韓國女團New Jeans 在近期發行新作品《Super Shy》，成員們在MV中的妝容色彩明艷，掀起一陣多巴胺妝容熱潮。她們的妝容除了融合了上述提到的妝容重點外，部分成員還會加入小亮片作點綴，加強妝容亮眼程度，輕鬆營造出超適合拍照的「多巴胺妝容」。

多巴胺妝容重點1. 減淡眼妝

多巴胺妝容重點1. 減淡眼妝（IG@yeh.shaa_）

看似色彩繽紛的「多巴胺妝容」，但第一步卻是減淡眼妝，原因是避免臉上過多色彩，變得艷俗，而這次妝容重點是放在眼下腮紅，所以挑選眼影時要一切從簡。因此很適合選用大地色系的眼影，以裸色作打底，配上棕色作簡單漸變，即使是淡眼妝也依舊有神。此外，亦建議眼線和睫毛膏，同樣選擇棕色系，眼妝會呈現出水汪汪的效果。

多巴胺妝容眼妝產品推薦：Laura Mercie 柔霧幻魅眼影筆 #Au Naturel/ #Sepia $290

Laura Mercie近期新推出的柔霧幻魅眼影筆，以皇牌幻魅眼影筆為為藍本，其中色號#Au Naturel以及#Sepia，都是裸膚感色調，一抹即自然放大雙眸的高級感深邃眼妝。而且眼影筆配方潤澤﹐輕易打造出不卡紋、不結塊的細緻柔霧眼妝。

多巴胺妝容眼妝產品推薦：ettusais 深邃雙色眼影 #14粉紅罌粟 HK$115

購買方法：PARKnSHOP eShop

ettusais的雙色眼影，一直備受化妝新手和每天需快速上妝的女生喜愛，而其中的#14粉紅罌粟，溫柔粉色調很適合用作化「多巴胺妝容」。小小一盒就有亮澤與啞緻2種質感的眼影，其中#SILK色調眼影揉合自然金色珍珠粉末，適合眼窩大範圍打底，而#CASHMERE是啞緻暖色，兩者可營造自然漸變效果，可使眼神更深邃好看。

多巴胺妝容眼妝產品推薦：ettusais 深邃雙色眼影 #14粉紅罌粟 HK$115（品牌提供）

多巴胺妝容眼妝產品推薦：ettusais 稜鏡光感柔滑眼線液 #02Glow Brown亮澤啡 $110

購買方法：Watsons HK｜Yesstyle

ettusais的稜鏡光感柔滑眼線液，輕易在眼尾描畫出順滑眼線，即使是再疊加線條也能輕易完成。其中#02Glow Brown亮澤啡，蘊含閃爍珍珠粉末，配合微透明的柔和顏色，減低眼妝銳利感，一筆畫出柔和及充滿透明感眼妝。

多巴胺妝容重點2. 眼下大面積腮紅

多巴胺妝容重點2. 眼下大面積腮紅（IG@yuqisong.923）

「多巴胺妝容」最先讓人注意到的，是眼下大面積腮紅，可凸顯飽滿膨潤的臉頰，不僅顯得年輕有活力，更有一種可愛感。在腮紅部份，大家選用兩個深淺不一的胭脂色，先在眼下型臉頰大面積掃上淺色腮紅，再在蘋果肌中心向下掃上較深色的腮紅，有提升雙頰飽滿度效果，甜美度立即升級！此外，如果是化妝熟手的話，可使用同一塊腮紅以疊加方式，營造漸變的眼下腮紅。

多巴胺妝容腮紅推薦：BURBERRY BEAUTY Essentials Glow Palette $735

購買方法：Sephora｜Zalora

「多巴胺妝容」的腮紅選擇，首要是顯色度高，而且要配合兩色腮紅，BURBERRY BEAUTY的Essentials Glow Palette，一盒就有胭脂、修容及蜜粉，當中就可有兩個深淺色的胭脂，可營造出甜美動人的漸變眼下腮紅。此外，還可以使用明亮色作打亮，加強臉部的立體感。

多巴胺妝容腮紅推薦：BURBERRY BEAUTY Essentials Glow Palette $735（品牌提供）

多巴胺妝容腮紅推薦：Valentino Beauty Eye2Cheek高訂柔霧眼影胭脂 #6 HK$510

Valentino Beauty的Eye2Cheek高訂柔霧眼影胭脂，從包裝上就感受到品牌的時尚魅力，而且採用了專利嶄新科技，使粉質更柔滑和高顯色，而且這款胭脂很疊塗打造出輕透的漸變腮紅。其中#6是一款很百搭的橘調珊瑚色，很適合用作化可愛的多巴胺腮紅。

多巴胺妝容腮紅推薦：Valentino Beauty Eye2Cheek高訂柔霧眼影胭脂 #6 HK$510（品牌提供）

多巴胺妝容重點3. 甜美水潤的唇妝

多巴胺妝容重點3. 甜美水潤的唇妝（IG@nayeonyny）

「多巴胺妝容」就是要傳遞出快樂的感覺，燦爛的笑容就十分重要，所以唇妝就絕對重點之一！唇妝方面，著重營造出粉嫩甜美感，可選用2支深淺不一的啞光唇釉，像是以顏色較淺的裸粉色作打底，再在唇中央以玫瑰棕色加深，再往外推開，營造自然的漸層感。這個唇妝還有一個小秘訣，將打底色唇釉輕輕化出嘴唇邊界，打造豐唇效果，當笑起來時笑容會更明顯及燦爛！

多巴胺妝容唇妝推薦：Gucci Rouge à Lèvres Voile唇膏 #221Candace Rose #208They Met In Argentina $375

Gucci Rouge à Lèvres Voile唇膏色澤透薄，質地輕盈舒適，能即時滋潤雙唇。水潤配方柔滑易推，輕易締造亮澤水潤唇妝﹐且不顯唇紋。其中#221Candace Rose清新亮粉紅色，適合作打底，然後再疊加上#208They Met In Argentina珊瑚紅色，化出充滿活力的唇妝。

多巴胺妝容唇妝推薦：Gucci Rouge à Lèvres Voile唇膏 $375（品牌提供）

多巴胺妝容唇妝推薦：shu uemura 植村秀 無色限絹感柔霧唇膏 #OR599黃昏暖橘 $315

植村秀的無色限絹感柔霧唇膏，質地如絲般輕柔，雖是柔霧面唇膏，但滋潤度極高同時完美隱藏唇紋。唇膏高顯色度，共融合啞光技術及兩款吸收油的啞光粉末，色調更均勻、更具立體感，讓唇部更顯豐滿。其中#OR599黃昏暖橘，是一款很色調溫柔，且充迷人魅力得唇色。

多巴胺妝容唇妝推薦：shu uemura 植村秀 無色限絹感柔霧唇膏 #OR599黃昏暖橘 $315（品牌提供）

韓國前女團IZ*ONE成員崔叡娜早前挑戰多巴胺妝容（IG@yena.jigumina）