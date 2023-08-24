多巴胺穿搭｜記者親試繽紛色彩穿搭法！4套UNIQLO穿搭造型提案

編輯穿搭日記｜多巴胺穿搭熱潮於最近直捲全球，透過多巴胺穿搭中的鮮艷繽紛色彩展現出夏日活力感，從而刺激快樂情緒，散發正能量！不過，有不少女生覺得多巴胺穿搭難以駕馭，因為稍為搭配不當，很容易變成「七彩蝦條姐姐」！

筆者今次就在UNIQLO搜羅了多款單品，搭配出4套不同風格的多巴胺穿搭造型，示範如何把多巴胺穿搭元素應用在日常穿搭之中，低調而且容易駕馭，各位女生們也不妨參考一下，一起把繽紛歡樂穿上身吧！



編輯多巴胺穿搭日記｜造型1：入門級休閒型格風

擔心穿搭顏色過於鮮艷繽紛難以駕馭？不妨從一件單品入手！筆者就揀選了一件鮮艷粉紅配色的短身吊帶背心，作為整套穿搭造型的點綴，再配搭一件白色針織外套，若隱若現地展現出內搭的繽紛色彩，低調得來又能為造型帶來重點，同時能令自己的心情更愉悅！

外套的網紋質地清爽透氣，即使夏日穿著也不侷促。下身就搭配了近期相當流行的工裝褲寛身版型休閒又型格，褲管兩側的大口袋細節充滿工裝感，亦提供了不少擺放隨身物品的空間，日常外出基本上不用帶袋也可以，更顯率性俐落。

編輯多巴胺穿搭日記｜造型1：入門級休閒型格風（黃寶瑩 攝）

內搭單品推薦：UNIQLO 無縫短身吊帶背心 HK$149



購買方法：UNIQLO

外搭單品推薦：UNIQLO 網紋短版針織外套 HK$199



購買方法：UNIQLO

UNIQLO 無縫短身吊帶背心 HK$149；UNIQLO 網紋短版針織外套 HK$199（黃寶瑩 攝）

下身單品推薦：UNIQLO 寬版直腳工裝褲 HK$299



購買方法：UNIQLO

鞋履單品推薦：Crocs Unisex Crush Clog HK$638



購買方法：Crocs

UNIQLO 寬版直腳工裝褲 HK$299；Crocs Unisex Crush Clog HK$638（黃寶瑩 攝）

編輯多巴胺穿搭日記｜造型2：知性優雅OL上班穿搭

另一個零失敗的多巴胺穿搭公式就是善用同色調深淺色的配搭，這套OL風穿搭中，上身運用了淡粉色的襯衫與橘色羅紋短身背心作為深淺色配搭，鮮艷奪目之餘亦為造型增添了層次感，薄薄的長袖襯衣略帶正式感，讓妳在辦公室工作時也不怕著涼，下班後亦可善用HAORI概念，把襯衣披在肩膀上，在胸前打個扭結，更顯優雅知性氣質，以不一樣的感覺出度約會。

編輯多巴胺穿搭日記｜造型2：知性優雅OL上班穿搭（黃寶瑩 攝）

下班後可善用HAORI概念，把襯衣披在肩膀上，在胸前打個扭結，更顯優雅知性氣質！（黃寶瑩 攝）

上身採用了繽紛的粉色調，下身就搭配一條低調百搭的淺膚色長褲，高腰寬版剪裁優雅俐落，更加有助修飾腿部線條，配合一對高跟鞋，就能輕鬆展現長腿效果，再配搭一個啡色仿皮2WAY肩背包，可按照自己喜好肩背或手提配戴，剛好的尺寸輕鬆收納所有上班所需物品！

上身採用了繽紛的粉色調，下身就搭配一條低調百搭的淺膚色長褲，高腰寬版剪裁優雅俐落，更加有助修飾腿部線條！（黃寶瑩 攝）

內搭單品推薦：UNIQLO 羅紋短身背心 HK$149



購買方法：UNIQLO

外搭單品推薦：UNIQLO Rayon 嫘縈襯衫 HK$199



購買方法：UNIQLO

UNIQLO 羅紋短身背心 HK$149；UNIQLO Rayon 嫘縈襯衫 HK$199（黃寶瑩 攝）

下身單品推薦：UNIQLO 打褶寬版長褲 HK$299



購買方法：UNIQLO

皮帶單品推薦：UNIQLO 真皮皮帶 HK$199



購買方法：UNIQLO

UNIQLO 打褶寬版長褲 HK$299；UNIQLO 真皮皮帶 HK$199（黃寶瑩 攝）

手袋單品推薦：UNIQLO 仿皮 2WAY 肩背包 HK$199



購買方法：UNIQLO

UNIQLO 仿皮 2WAY 肩背包 HK$199（黃寶瑩 攝）

編輯多巴胺穿搭日記｜造型3：Y2K同色系休閒風

Y2K風格熱潮尚未減退，加上牛仔是夏日必備元素之一，筆者就以藍色同色系配襯出一套Y2K休閒風穿搭造型！夏日衣櫥必備短身背心，最好每個顏色都擁有一件，作為內搭絕對是不敗之選，可以輕鬆搭配出不同時尚造型。

炎炎夏日之中，防曬也是女生們的指定動作，所以特意配搭了一雙與背心同色的抗UV針織袖套，防曬之餘也能為整套造型增添Y2K感覺。配飾方面也揀選了牛仔色抗UV帽子加強防曬效能，並與牛仔褲互相呼應，搭配出一體又具層次感的同色系造型。

編輯多巴胺穿搭日記｜造型3：Y2K同色系休閒風（黃寶瑩 攝）

上衣單品推薦：UNIQLO 羅紋短身背心 HK$149



購買方法：UNIQLO

袖套單品推薦：UNIQLO 抗 UV 針織袖套 HK$79



購買方法：UNIQLO

UNIQLO 羅紋短身背心 HK$149；UNIQLO 抗 UV 針織袖套 HK$79（黃寶瑩 攝）

牛仔褲單品推薦：UNIQLO 寬版錐形中腰牛仔褲 HK$299



購買方法：UNIQLO

皮帶單品推薦：UNIQLO 真皮皮帶 HK$199



購買方法：UNIQLO

UNIQLO 寬版錐形中腰牛仔褲 HK$299；UNIQLO 真皮皮帶 HK$199（黃寶瑩 攝）

配飾單品推薦：UNIQLO 抗 UV 帽子 HK$199



購買方法：UNIQLO

UNIQLO 抗 UV 帽子 HK$199（黃寶瑩 攝）

鞋履單品推薦：TEVA HURRICANE XLT2 HK$759



購買方法：TEVA

TEVA HURRICANE XLT2 HK$759（黃寶瑩 攝）

編輯多巴胺穿搭日記｜造型4：甜美感運動風

瑜珈褲穿搭近年也深受不少女生喜愛，橄欖色的方領運動胸圍，配搭粉紅色的緊身褲，採用粉綠、粉紅互補色作為繽紛色彩配搭，這樣的撞色不但沒有違和感，更加令人感覺療癒，這樣穿心情也變更好！

不少女生都會覺得單穿瑜珈褲難免有點尷尬，筆者就在腰上綁上一件防曬外套，進出冷氣地方時也可以用作披一披，避免著涼。另外，筆者也背上了UNIQLO人氣弧形迷你肩背包，一身甜美感運動風造型，無論日常外出，還是出入健身室也相當合適！

編輯多巴胺穿搭日記｜造型4：甜美感運動風（黃寶瑩 攝）

運動胸圍單品推薦：UNIQLO 運動無鋼線胸圍 [方領] HK$149



購買方法：UNIQLO

緊身褲單品推薦：UNIQLO AIRism 抗 UV 側袋柔軟緊身褲 HK$199



UNIQLO 運動無鋼線胸圍 [方領] HK$149；UNIQLO AIRism 抗 UV 側袋柔軟緊身褲 HK$199（黃寶瑩 攝）

購買方法：UNIQLO

手袋單品推薦：UNIQLO 弧形迷你肩背包 HK$99



購買方法：UNIQLO